"ทรัมป์" ซูฮก "โรนัลโด" เก่งสุดในโลก เผยลูกชายปลื้ม หลังร่วมงานเลี้ยงที่ทำเนียบขาว

คริสเตียโน โรนัลโด ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกส จากสโมสรอัล-นาสเซอร์ ในลีกซาอุดิอาระเบีย เดินทางไปเยือนทำเนียบขาว ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำสุดหรู โดย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ออกมาเปิดเผยว่าลูกชายเป็นแฟนตัวยงแข้งรายนี้
งานเลี้ยงดังกล่าวถูกจัดโดย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นเกียรติแก่ มกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบีย โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน โดยภายในงานเต็มไปด้วยแขกระดับโลกของหลายๆ วงการ
ไม่ว่าจะเป็น อีลอน มัสก์ และ ทิม คุก 2 นักธุรกิจชื่อดัง รวมไปถึงบุคคลในวงการกีฬา อย่าง คริสเตียโน โรนัลโด หัวหอกชาวโปรตุกีส ซึ่งเขาถือว่ามีบทบาทสำคัญของลีกฟุตบอลซาอุดิอาระเบีย นับตั้งแต่ย้ายจาก "ปีศาจแดง" แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาร่วมทีม อัล นาสเซอร์
การพบกันในครั้งนี้เสมือนเป็นจุดเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบีย และ สหรัฐอเมริกา ที่เจ้าชาย โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ต้องการเสริมสร้างภาพลักษณ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้เป็นไปด้วยดี และการเชิญ คริสเตียโน โรนัลโด เข้ามาครั้งนี้ ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของซาอุดิอาระเบียในการใช้กีฬาเพื่อเพิ่มอิทธิพลในเวทีโลก
"ผมขอขอบคุณ คริสเตียโน โรนัลโด ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ เขาคือนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลก ลูกชายผมเป็นแฟนตัวยงของคุณ (โรนัลโด) และผมคิดว่าตอนนี้ลูกชายของผมจะเคารพพ่อของเขาขึ้นมานิดหน่อย หลังจากที่ผมแนะนำเขาให้ทั้งคู่ได้รู้จักกัน" ทรัมป์ กล่าวกับ โรนัลโด ในงานเลี้ยง
ขณะที่ คริสเตียโน โรนัลโด ระบุผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว ว่า "ผมขอบคุณท่านประธานาธิบดี สำหรับคำเชิญของคุณ และ สำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นที่คุณและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมอบให้ผมและภรรยา"
"ผมพร้อมที่จะทำหน้าที่ของผมในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ในการสร้างอนาคตที่กำหนดไว้ ด้วยความกล้าหาญ ความรับผิดชอบ และสันติภาพที่ยั่งยืน"