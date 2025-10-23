ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเตรียมเยือนอังกฤษ ยกระดับความสัมพันธ์สองประเทศ เทียบเท่าจีน-สหรัฐฯ

รอยเตอร์ - เวียดนามและอังกฤษเตรียมยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตในสัปดาห์หน้า ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ จะพบหารือกับโต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในกรุงลอนดอน ตามกำหนดการที่รอยเตอร์ได้เห็นและเจ้าหน้าที่ที่ทราบเรื่องดังกล่าวระบุ
เจ้าหน้าที่ระบุว่าความสัมพันธ์จะถูกยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมซึ่งเป็นระดับสูงสุดของเวียดนาม เทียบเท่ากับจีน รัสเซีย สหรัฐฯ และฝรั่งเศส
สตาร์เมอร์จะต้อนรับโต เลิม ที่ถนนดาวนิงในวันพุธ (29) เพื่อแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือและออกคำแถลงร่วมเกี่ยวกับการยกระดับความสัมพันธ์ ตามกำหนดการที่ออกโดยทางการเวียดนาม ส่วนแผนการเข้าเฝ้าฯ กษัตริย์ชาร์ลส์ยังรอการยืนยัน
กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์ ส่วนสำนักงานของสตาร์เมอร์ก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
โต เลิม ผู้นำทรงอิทธิพลที่สุดของเวียดนาม มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเมื่อปีที่แล้ว จากที่ความพยายามก่อนหน้านี้นำโดยประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี
แม้กำหนดการจะไม่ได้ระบุถึงข้อตกลงความร่วมมือที่จะลงนาม แต่โต เลิม จะเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดในวันพฤหัสฯ เพื่อลงนามข้อตกลงด้านสุขภาพและการศึกษา ตามที่ระบุในวาระการประชุม
การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน มักประกอบด้วยการประชุมที่บ่อยขึ้นและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นในภาคส่วนที่มีความสนใจร่วมกัน
บุคคลที่ 2 ที่ทราบเรื่องนี้โดยตรงกล่าวว่าคาดว่าจะมีข้อตกลงเชิงพาณิชย์ด้านการบินในระหว่างการเยือนครั้งนี้ด้วย
ขณะนี้ โต เลิม อยู่ระหว่างการเยือนประเทศในยุโรป ที่เขาได้เดินทางเยือนฟินแลนด์และบัลแกเรีย.