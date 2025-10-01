ครอบครัว“ยงใจยุทธ” สุดเอือมแจ้งความเอาเรื่องคุณหญิงกำมะลอ อ้างชื่อพ่อใหญ่จิ๋ว เรียกเงินวิ่งเต้นนายทหาร

ต้นตระกูล 'ยงใจยุทธ' สุดจะทน ส่ง คฤกพล ลูกชายคนโตพ่อใหญ่จิ๋ว แจ้งจับคุณหญิงกำมะลอ แอบอ้างวิ่งเต้น ใช้เส้นสายรับผลประโยชน์ ตำแหน่งนายทหาร
วันนี้ (1 ต.ค.) นายคฤกพล ยงใจยุทธ บุตรชายคนโตของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ร้องทุกข์กับทีมข่าวอาชญากรรม MGR ONLINE ว่า ปัจจุบันเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นในตระกูลยงใจยุทธ เนื่องจาก นางอรทัย สรการยงใจยุทธ ภรรยาใหม่ของคุณพ่อ นำชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล ไปแอบอ้างหาผลประโยชน์จากการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งทางการทหาร แอบอ้างฝากลูกหลานข้าราชการ คหบดี เศรษฐี เข้าเรียนในสถาบันชื่อดัง แอบอ้างจัดหาบัตรประชาชนคนไทย ให้กับบุคคลต่างด้าว และแอบอ้างเรื่องอื่นๆ จนเกิดคดีความฉ้อโกง เกิดเรื่องฟ้องร้อง และเกิดความเสื่อมเสียให้แก่คนในตระกูลยงใจยุทธ
ที่ผ่านมาตนเห็นว่า นางอรทัย ก็เป็นภรรยาของคุณพ่อคนหนึ่ง แต่เมื่อผ่านกาลเวลาเนิ่นนานไป เห็นว่า เจ้าตัวมีพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายให้กับคุณพ่อและวงศ์ตระกูลยงใจยุทธ อย่างมาก เริ่มจากการอนุมานตัวเองเป็น "คุณหญิง" ทั้งๆ ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง เรื่องการเอาบุคคลในครอบครัวของตัวเองมาเปลี่ยนนามสกุลจากเดิมเพื่อใช้นามสกุลยงใจยุทธ แล้วพากันโยกย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านย่านเกษตรนวมินทร์ นอกจากนั้นยังทราบว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาแต่งงานกับคุณพ่อ เจ้าตัวเคยต้องคดีร่วมกันฉ้อโกงฯ เข้ารับโทษในเรือนจำมาก่อนเมื่อปี พ.ศ.2559 ส่วนในปัจจุบันก็ยังมีหมายจับของศาลมีนบุรีติดตัวอยู่ อีก 1 คดี ความเสียหายที่ นางอรทัย แอบอ้างเอาคุณพ่อไปเรียกรับผลประโยชน์จากเรื่องต่างๆ คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และก็มีผู้เสียหายประสานมาเล่าเรื่องให้ตนกับคนในตระกูลทราบอยู่อย่างต่อเนื่อง
"ที่หดหู่ที่สุดคือมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานถูกหลอก จนหมดเนื้อหมดตัว ตัดสินใจผูกคอตายลาโลก ทิ้งลูก เมีย ครอบครัว ให้ต้องเผชิญชะตากรรมต่อไปอย่างโหดร้าย ตนเห็นว่า เรื่องอย่างนี้ไม่ควรปล่อยทิ้งเอาไว้ เพราะคุณพ่อ ก็อยู่ในอาการป่วยหนัก ไม่ได้สติ ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่ รพ.จุฬาฯ ตนจึงได้ปรึกษาทนายความ และรวบรวมเอาผู้เสียหายที่ขณะนี้ สามารถติดต่อได้ มีทั้งข้าราชการทหาร และบรรดาคหบดี ราวๆ 10 คน เพื่อนัดหมายไปแจ้งความดำเนินคดีที่กองปราบปราม ในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ เวลาประมาณ 10.30 น.จึงขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้เสียหายที่เคย ถูก นางอรทัย แอบอ้างชื่อคุณพ่อ ไปเรียกรับผลประโยชน์ขอให้เดินทางไปสมทบได้ที่กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง" นายคฤกพล กล่าว.