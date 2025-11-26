"ฟีฟา" ไฟเขียว "โรนัลโด้" ลุยบอลโลก พักโทษแบน 2 เกม

คริสเตียโน โรนัลโด้ กัปตันทีม โปรตุเกส สามารถลงเล่นศึกฟุตบอลโลก 2026 นัดเปิดสนาม ถึงแม้ถูกใบแดงรอบคัดเลือก พบ สาธารณรัฐไอร์แลนด์
โรนัลโด้ วัย 40 ปี โดนไล่ออกข้อหาตีศอก ดารา โอ'เชีย ด้านหลัง แมตช์พ่าย ไอร์แลนด์ 0-2 วันที่ 13 พฤศจิกายน
ตามปกติข้อหาเจตนาทำร้ายคู่ต่อสู้ ต้องถูกแบน 3 เกม แต่ โรนัลโด้ ได้รับการพักโทษแมตช์ที่ 2 และ 3 นาน 1 ปี
"บีบีซี" สื่อของอังกฤษ เข้าใจว่า โรนัลโด้ เพิ่งโดนใบแดงครั้งแรกจากการเล่นทีมชาติ 226 เกม มีผลต่อการพิจารณา
อดีตนักเตะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ รีล มาดริด ไม่ได้ลงเล่นแมตช์ถล่ม อาร์เมเนีย 9-1 วันที่ 16 พฤศจิกายน ดังนั้นจะมีสิทธิ์ลงเล่นรอบแบ่งกลุ่ม ที่สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และ เม็กซิโก ซัมเมอร์หน้า
แถลงการณ์ของ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ระบุ "หาก โรนัลโด้ กระทำผิดลักษณะเดิมระหว่างการพักโทษ โทษแบนที่ระงับไว้จะมีผลอัตโนมัติทันที"
โรนัลโด้ สังกัด อัล นาสเซอร์ ยิง 5 ประตู ตลอดการแข่งขันรอบคัดเลือก ขณะที่ โปรตุเกส คว้าแชมป์กลุ่ม F เข้ารอบสุดท้าย ฟุตบอลโลก 7 สมัยติด