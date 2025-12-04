ฟื้นบำรุงเส้นผมอย่างล้ำลึก ด้วยเทคโนโลยีความงามจากญี่ปุ่น

เพราะเส้นผมที่ผ่านการทำเคมีและความร้อน ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ด้วยพลังการบำรุงที่เข้มข้น ช่วยฟื้นคืนความชุ่มชื้นให้ผมแลดูสุขภาพดีขึ้นในทุกมิติ ล่าสุด b-ex Thailand (บีเอ็กซ์ ประเทศไทย) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมระดับพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่น ในเครือ บมจ.โอซีซี เปิดตัว Deep Layer สูตร ExV (Extra Velvety) ใหม่ล่าสุด ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ b-ex เพื่อมอบการบำรุงเส้นผมอย่างล้ำลึกจากภายในสู่ภายนอก ช่วยซ่อมแซมผมแห้งเสียจากการทำสี การดัด การยืด การฟอกสี และความร้อน ให้กลับมาแข็งแรง นุ่มสลวย มีน้ำหนัก เงางามอย่างเป็นธรรมชาติ
Deep Layer ExV (Extra Velvety) มาพร้อมแชมพู ราคา 1,350 บาท ขนาด 500 ml และทรีตเมนต์ ราคา 1,350 บาท ขนาด 470 g ที่ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมอบผลลัพธ์ ผมสวยสุขภาพดีตั้งแต่โคนจรดปลาย ด้วยเนื้อโฟมเนียนละเอียดดุจกำมะหยี่ และกลิ่นหอมอ่อนละมุนที่สะท้อนความหรูหรา ให้ช่วงเวลาของการดูแลเส้นผมเป็นประสบการณ์ที่พิเศษเหนือระดับ วางจำหน่ายผ่านร้านซาลอนชั้นนำทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: b-ex thailand