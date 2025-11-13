Dyson เปิดตัว Airwrap Co-anda 2X มอเตอร์ใหม่ แรง 2 เท่า

Dyson ประกาศเปิดตัว Dyson Airwrap Co-anda 2X อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ชูจุดเด่นการอัปเกรดเทคโนโลยีครั้งใหญ่นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2018 ด้วยมอเตอร์ Dyson Hyperdymium 2 ที่ทรงพลังและชาญฉลาดกว่าเดิม มอบแรงดันลมมากกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 2 เท่า ช่วยให้การเป่าผม ม้วนลอน และจัดทรงทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยยังคงเอกลักษณ์ของ Dyson ที่ให้ผลลัพธ์สวยงามโดยไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนสูง
จุดเด่นหลักของ Dyson Airwrap Co-anda 2X คือการผสานมอเตอร์ดิจิทัลอันทรงพลังเข้ากับหลักการของ Co-anda 2X airflow ซึ่งสร้างกระแสลมสองทิศทาง เพื่อดึงและม้วนผมอย่างนุ่มนวลโดยใช้แรงลมแทนความร้อน ควบคู่ไปกับหัวจัดแต่งทรงรุ่นใหม่ทั้งหมดที่ออกแบบมาเพื่อการควบคุมที่แม่นยำและเหมาะกับเส้นผมแต่ละประเภท
ชากีตา กาวเดน ผู้จัดการอาวุโส Dyson Beauty กล่าวว่า ที่ Dyson เราออกแบบเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ปัญหาจริงในชีวิตประจำวัน มอเตอร์ Hyperdymium 2 เป็นมอเตอร์สำหรับดูแลเส้นผมที่เร็วและทรงพลังที่สุดของ Dyson สามารถหมุนได้สูงสุดถึง 150,000 รอบต่อนาที ซึ่งเร็วกว่ามอเตอร์รถ Formula One ถึง 5 เท่า ทำให้สามารถให้แรงดันลมมากขึ้นถึงสองเท่า เพื่อการเป่าและจัดทรงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
Dyson Airwrap Co-anda 2X มาพร้อมหัวจัดแต่งทรงรุ่นใหม่ 5 รูปแบบ ประกอบด้วย Fast Dryer 2x หัวเป่าลมแรงพิเศษ ช่วยให้ผมแห้งเร็วกว่าเดิม Co-anda 2x Curling Barrel หัวม้วนผมอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี RFID ในการปรับอุณหภูมิและแรงลมโดยอัตโนมัติ
Round Volumising Brush 2x แปรงเพิ่มวอลลุ่มที่ออกแบบขนแปรงลูปพิเศษ ช่วยยกโคนผมโดยไม่ทำให้ผมพันกัน Anti-Snag Loop Brush 2x แปรงหวีผมเรียบลื่น ช่วยลดการพันกันและป้องกันเส้นผมขาด และ AirSmooth 2x หัวจัดทรงขั้นตอนสุดท้าย ที่ช่วยให้ผมตรง เรียบ และเงางามโดยใช้เพียงแรงลม
นอกจากนี้ Dyson ยังได้ประกาศเปิดตัว เจนเย่-เมธิกา จีรนรภัทร นักแสดงสาวชื่อดัง ในฐานะ Friend of Dyson Beauty ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้ Dyson Airwrap Co-anda 2X พร้อมโชว์ฟีเจอร์ใหม่ของ MyDyson App ที่ผู้ใช้สามารถสร้างโปรไฟล์เส้นผมส่วนตัว เพื่อรับคำแนะนำการจัดทรงที่เหมาะสมที่สุดแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย