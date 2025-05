รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เยือนสนามแข่ง F1 ที่โมนาโก หารือโอกาสดึงมาจัดที่ไทยในอนาคต

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายจักรพรรดิ์ คล่องพยาบาล ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เดินทางเยือน เมืองมอนติคาร์โล ราชรัฐโมนาโก เพื่อเยี่ยมชมการแข่งขันรถยนต์สูตรหนึ่ง FORMULA 1 TAG HEUER GRAND PRIX DE MONACO 2025 และหารือแนวทางความร่วมมือในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน FORMULA 1 ในอนาคตในการเยือนครั้งนี้ นายสรวงศ์ได้เข้าชมการบริหารจัดการของ Event Technical Centre (ETC) ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมด้านเทคนิคของการแข่งขันที่เชื่อมโยงกับ Remote Technical Centre (RTC) ในสหราชอาณาจักร โดย ETC ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลการแข่งแบบเรียลไทม์จากสนามสู่ทีมวิศวกร รวมถึงฟีดระหว่างประเทศ แม้ในกรณีเกิดปัญหากับระบบสายหลัก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการการแข่งขันระดับโลกหลังจากนั้น รัฐมนตรีฯ ได้หารือกับ Mr. Stefano Domenicali ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Formula One Group เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการจัดการแข่งขันกีฬาเชิงเศรษฐกิจ (Sports Economy) พร้อมหารือแนวทางในการนำ FORMULA 1 มาจัดที่ประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาระดับโลก (Global Sports Tourism Hub)นอกจากนี้ รัฐมนตรีฯ ยังร่วมกิจกรรม Pit Walk เยี่ยมชมพื้นที่เตรียมความพร้อมของทีมนักแข่ง โดยได้รับการต้อนรับจากทีม Williams Racing และร่วมให้กำลังใจ Mr. Alex Albon Ansusinha นักแข่งลูกครึ่งไทย-อังกฤษ หมายเลข 23 จากทีมเดียวกัน ซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขัน โดยออกสตาร์ทในลำดับที่ 10 และจบการแข่งขันในอันดับที่ 9 พร้อมเก็บคะแนนสะสมรวมอยู่อันดับที่ 8 ของโลกในประเภทนักขับสำหรับสนาม Circuit de Monaco ถือเป็นหนึ่งในสนามแข่งระดับตำนานของโลก ใช้เส้นทางจริงในเมืองมอนติคาร์โลและกอนดาไมน์ รวม 78 รอบ ระยะทางรวมกว่า 260 กิโลเมตร มีจำนวนโค้งทั้งหมด 19 โค้ง ถือเป็นสนามประเภท Street Circuit ที่ท้าทายที่สุดแห่งหนึ่งของปฏิทินการแข่งขัน F1ภายหลังจบการแข่งขัน รัฐมนตรีฯ ยังได้รับเชิญจากทีม RED BULL และ ARAMCO เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ Hospitality Club และหารือแนวทางความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัด FORMULA 1 ในประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะในแง่ของการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับพรีเมียม ที่มีศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของประเทศในเวทีโลก“การแข่งขัน F1 เป็นหนึ่งในสุดยอดอีเวนต์ระดับโลกที่สามารถดึงดูดผู้ชมได้มหาศาลทั่วโลก และหากประเทศไทยสามารถจัดได้ จะเป็นก้าวกระโดดสำคัญในการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ” นายสรวงศ์กล่าว