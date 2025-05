“ศุภมาส” เดินหน้านโยบายอุตสาหกรรมฟอร์มูลาวัน ดึง Oxford Brookes ร่วมพัฒนาวิศวกรยานยนต์ไฟฟ้า–มอเตอร์สปอร์ต พร้อมเปิดโอกาสนักศึกษาออกแบบรถแข่งจริง

“ศุภมาส” สั่งเดินหน้าสู่ “อุตสาหกรรมฟอร์มูลาวัน” ตามนโยบายรัฐบาล ให้กระทรวง อว.จับมือ มหาวิทยาลัย Oxford Brookes สหราชอาณาจักร ซึ่งมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมระดับโลกอย่าง Formula One พัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและมอเตอร์สปอร์ต เผยนักศึกษาจะได้ร่วมโครงการ Student Formula Project เปิดให้พัฒนารถแข่งจริง

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.68 น.ส.ศุภมาส อิสรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) มอบหมายให้ ศ.ดร ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เดินทางเยือนมหาวิทยาลัย Oxford Brookes เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร เพื่อลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการส่งนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ณ มหาวิทยาลัย Oxford Brookes ประเทศอังกฤษ ในสาขาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV Engineering) ที่เน้นด้านมอเตอร์สปอร์ต ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ขณะที่กระทรวง อว.จะมอบทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุนต่อปี ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีหลังการลงนาม ศ.ดร.ศุภชัย ได้พบปะและพูดคุยกับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Oxford Brookes โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ศ.ดร.ศุภชัย ได้สอบถามสารทุกข์สุขดิบพร้อมกับรับฟังความคิดเห็น รวมถึงให้กำลังใจนักศึกษาในการมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อกลับมาร่วมพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคงและยั่งยืนจากนั้น ศ.ดร.ศุภชัย เปิดเผยว่า Oxford Brookes เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนรู้แบบลงมือทำ (learning by doing) และนวัตกรรมการศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรด้านวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต ซึ่งมีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมระดับโลกอย่าง Formula One นักศึกษาจะได้ร่วมโครงการ Student Formula Project ที่เปิดโอกาสให้พัฒนารถแข่งจริงครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วิศวกรรม ไปจนถึงการบริหารจัดการโครงการและสปอนเซอร์ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างแท้จริงสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรม รวมทั้งยังเป็นการปูทางสู่อนาคตอุตสาหกรรมฟอร์มูลาวันไทยตามนโยบายรัฐบาล“การลงนามในครั้งนี้สะท้อนถึงพันธกิจของกระทรวง อว.ในการลงทุนระยะยาวด้านการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีทักษะขั้นสูง สามารถสร้างนวัตกรรม และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต การพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับผลประโยชน์ต่อประเทศไทยในระยะยาวมีความชัดเจนและยั่งยืน ประเทศจะได้บุคลากรคุณภาพสูงมาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและมอเตอร์สปอร์ตอย่างครบวงจร พร้อมวางรากฐานสู่อุตสาหกรรมฟอร์มูลาวันในไทย อันเป็นเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างนวัตกรรม และเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในเวทีโลก ที่สำคัญความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมประเทศไทยให้พร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยความมั่นคงและยั่งยืน” ปลัดกระทรวง อว.กล่าว