Systema Brushvolution ปฏิวัติการ “เปลี่ยนแปรง”

SYSTEMA ชวนมาปฏิวัติการ “เปลี่ยนแปรง”สุดยิ่งใหญ่ ที่งาน “SYSTEMA BRUSHVOLUTION” ครั้งแรกกับการเปิดตัวแปรงสีฟัน Gen S ลุคใหม่ทั้งซีรีส์ รวม 12 รุ่น พบกับพรีเซนเตอร์สุดหล่อ “ต่อ-ธนภพ” และมินิคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มกว่า 2 ชั่วโมงจาก “อิ๊งค์-วรันธร” และวง “PROXIE” พร้อมเล่นเกมสนุกๆ ลุ้นรับ Exclusive SYSTEMA Box Set พร้อมกิจกรรมมาร่วมค้นหาแปรงสีฟันที่แมทซ์กับตัวคุณ ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2568 นี้ ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น. ณ ลานสยามสแควร์ บล็อกไอ อย่าลืมจัดเต็มธีมชุดสีดำ-เหลือง-ซิลเวอร์ แล้วมาเป็น #คนGenใหม่ต้องแปรงGenS ไปด้วยกัน