Paul & Joe Creamy Foundation เบสเมคอัพเปลี่ยนผิวสวยฉ่ำวาวดุจไข่มุก

เปลี่ยนผิวให้สวยฉ่ำวาวอย่างมีมิติราวกับประกายสะท้อนจากไข่มุกชั้นเลิศ ด้วย PAUL & JOE CREAMY FOUNDATION (พอล แอนด์ โจ ครีมมี่ ฟาวน์เดชั่น) เบสเมคอัพใหม่ล่าสุดจาก PAUL & JOE ในเครือ โอซีซี กรุ๊ป รองพื้นเนื้อครีมเข้มข้น เกลี่ยง่าย ให้สัมผัสบางเบาแต่ชุ่มชื้นยาวนานตลอดวัน ด้วยสูตร Moisture-Shield ที่ช่วยกักเก็บสารบำรุงอย่างล้ำลึก พร้อมคุณสมบัติกันน้ำ อำพรางรูขุมขนอย่างเป็นธรรมชาติ ติดทนนานถึง 24 ชั่วโมง ไม่ดรอป ไม่มันระหว่างวัน มีให้เลือก 5 เฉดสี และค่า SPF30 PA++จำหน่ายในราคา 2,800 บาท (ขนาด 30 กรัม)
สามารถช้อปได้ที่เคาน์เตอร์ PAUL & JOE เซ็นทรัลชิดลม และ เมกาบางนา หรือ สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Central Online , Lazada