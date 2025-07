จินดาสมุนไพร นำสมุนไพรใบหมี่ บุกเมืองผู้ดีอังกฤษและยุโรป สยายปีกสมุนไพรไทยเพื่อคนรักเส้นผม

จินดาสมุนไพรเล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป และมุ่งมั่นที่จะนำสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าสู่สายตาชาวโลก ใบหมี่เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่คนไทยใช้กันมาอย่างยาวนาน มีคุณสมบัติเด่นในการบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ ลดการหลุดร่วง ขจัดรังแค และช่วยให้เส้นผมดกดำ นุ่มสลวยนายไชยกร นิธิคณาวุฒิ ประธานกรรมการ บริษัท จินดาสมุนไพร จำกัด กล่าวว่า จินดาสมุนไพร ได้รุกตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการขยายฐานลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพสู่ผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น และเร็วๆนี้จินดาสมุนไพร รุกตลาดในสหราชอาณาจักร ตอกย้ำความตั้งใจของจินดาสมุนไพรในการยกระดับสมุนไพรไทยจากใบหมี่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานการผลิตที่ทันสมัย นำเสนอคุณค่าจากพืชพันธุ์ธรรมชาติ คาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคMrs.Rada Mikalauskaite ผู้บริหาร The cult of wealth ตัวแทนจำหน่ายจินดาสมุนไพรในสหราชอาณาจักร กล่าวว่า จากการได้รู้จักและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จากใบหมี่สดด้วยตัวเองมาประมาณ 1 ปี รู้สึกว่าเส้นผมดีขึ้น มีความสนใจอยากต่อยอดธุรกิจให้กับผู้บริโภคในภูมิภาคยุโรปได้เห็นถึงคุณค่าของสมุนไพรไทยอย่างใบหมี่ สมุนไพรจากธรรมชาติของไทย มีผลิตภัณฑ์แชมพู ครีมนวด เซรั่ม โดยวางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จินดาสมุนไพรทั้งในสหราชอาณาจักรและกลุ่มประเทศในยุโรป ที่นิยมใช้สินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากเอเชียเพิ่มมากขึ้น มั่นใจว่าจินดาสมุนไพรจะประสบความสำเร็จในตลาดยุโรปอย่างแน่นอนทั้งนี้ จินดาสมุนไพร ได้ร่วมมือกับ บริษัท The cult of wealth จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายในสหราชอาณาจักร และอีกหลายประเทศในยุโรป ตั้งเป้าการส่งออกประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี ภายใต้แบรนด์ Jinda by The cult of wealth เริ่มวางจำหน่ายในตุลาคมนี้