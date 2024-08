'มาดามบอสเต๋'ลุย'จันทบุรี' จัด 'Province Kathy Meeting' อบรมตัวแทนรายจังหวัด

วันนี( 19 ส.ค.)ที่โรงแรมมณีจันทร์ จ.จันทบุรี น.ส.เริงฤดี ลักษณะหุต หรือมาดามบอสเต๋ ประธานกรรมการ บริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้จัดอบรมให้กับตัวแทนจำหน่ายซิมมือถือรายจังหวัด เพื่อมุ่งเน้นการให้ข้อมูล และสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเน้นย้ำเรื่องการสื่อสาร การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่สำหรับการเป็นตัวแทนจำหน่ายในทุกประเภท โดยงานนี้ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมมณีจันทร์ จ.จันทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา เวลา 12.00 น.โดยการจัดอบรมรายจังหวัดในครั้งนี้ ทางบริษัทมีความตั้งใจที่จะจัดอบรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง และการส่งเสริมเทคนิควิธีการทำงานต่างๆ ให้บริการและจัดจำหน่ายได้อย่างครอบคลุมทั้งนี้ K4 จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อคนไทยได้เลือกใช้ในสิ่งที่ดีกว่า คุ้มกว่า และจะต้องมีศูนย์บริการที่ครอบคลุมครบทุกจังหวัด ที่พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพทั่วไทยในเร็ววันนี้ และครั้งต่อไปบริษัทจะจัดขึ้นที่จังหวัดไหนต่อไป รอติดตามข่าวสารอีกครั้ง หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ และไม่อยากพลาด สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านตัวแทนใกล้บ้านท่าน K4 New Way For All Gen ทางเลือกใหม่ ใส่ใจทุกวัย