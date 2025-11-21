OPPO เปิดตัว “Find X9 Series” สีใหม่ “Velvet Red” กล้องเทเล 200MP รับเทศกาลเฉลิมฉลอง

OPPO เปิดตัวสมาร์ทโฟน Find X9 Series สีใหม่ “Velvet Red” ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข โดดเด่นด้วยสีแดงพรีเมียมที่สะท้อนความหรูหราและทันสมัย แรงบันดาลใจจากบรรยากาศการเฉลิมฉลอง พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ใช้ที่ต้องการความสดใสและมีเอกลักษณ์
ด้วยประสิทธิภาพมือถือรุ่นนี้ เน้นเจาะกลุ่มสายคอนเสิร์ตด้วยกล้อง 200MP Hasselblad Telephoto ในรุ่น Pro ที่ให้ภาพคมชัดสูงแม้ครอปภาพ พร้อมพลังซูม 120x Super Zoom และการบันทึกวิดีโอ 4K 120fps ทั้งในรุ่น Pro และรุ่นปกติ เสริมด้วยฟีเจอร์ “Stage Mode” ที่ช่วยให้การถ่ายภาพและวิดีโอศิลปินบนเวทีคมชัดในทุกจังหวะ
OPPO Find X9 Pro สี Velvet Red ราคา 42,999 บาท มาพร้อมโปรโมชันนำเครื่องเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 10,000 บาท ประกันเปลี่ยนเครื่องใน 180 วัน และของสมนาคุณรวมมูลค่ากว่า 23,000 บาท อาทิ ประกันหน้าจอแตก 2 ปี, Google AI Pro และเคสพรีเมียม ส่วนรุ่น Find X9 ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท ลด Trade up สูงสุด 6,000 บาท พร้อมของแถมครบชุด ผู้สนใจสามารถจับจองได้แล้วที่ OPPO Brand Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ