SUN เปิดตัว “พุดดิ้งน้ำลำไย” วัตถุดิบคัดสรรชูรสชาติผลไม้ไทยแท้

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “KC” เปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุด “พุดดิ้งน้ำลำไย ตรา KC” ของหวานพร้อมรับประทาน (RTE) ที่ผสานความนุ่มละมุนของเนื้อพุดดิ้ง เข้ากับความหอมหวานจาก ลำไยสีทองแท้จากสวนไทย เพื่อมอบรสสัมผัสแห่งความอบอุ่นและความสุขในช่วงฤดูหนาวนี้
นายวณิชชา ณ ลำปาง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ SUN เปิดเผยว่า เราต้องการส่งมอบรสชาติที่ทั้งอร่อยและอบอุ่น ด้วยของหวานสไตล์ไทยที่ทุกคนคุ้นเคย พุดดิ้งน้ำลำไย KC จึงเป็นมากกว่าขนม แต่คือความสุขเล็กๆ ในทุกช่วงเวลา” พุดดิ้งน้ำลำไย ตรา KC เป็นหนึ่งในสินค้ากลุ่ม ของหวานพร้อมรับประทาน (Ready-to-Eat) ที่บริษัทพัฒนาต่อเนื่องเพื่อขยายตลาดและตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่มองหาความสะดวก รวดเร็ว และสุขภาพดีในเวลาเดียวกัน โดยวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ ร้านสะดวกซื้อทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่นี้พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด “ความหวานจากธรรมชาติ ความสุขในทุกคำ” โดยใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรไทยที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน ผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานสากลของซันสวีท เพื่อคงคุณค่าธรรมชาติและรสชาติที่อร่อย สดใหม่ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ SUN ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากผลไม้ไทย ให้เข้าถึงผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ พร้อมยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ไทยให้ก้าวสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน