นัชชา ปรักกัมนนท์ ร่วมกิจกรรม “ผมสวย...ด้วยรัก ครั้งที่ 74”

ผึ้งพันธ์ เผ่าจินดา ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นัชชา ปรักกัมนนท์ ผจก.แผนกโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ บมจ.โอซีซี พร้อมทีมงาน CSR และทีมช่างผมมืออาชีพจิตอาสา ร่วมตัดผมให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง กว่า 80 คน ผ่านกิจกรรม “ผมสวย...ด้วยรัก ครั้งที่ 74” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
คริสปี้ ครีม ประเทศไทย มอบคอลเลกชันพิเศษ Krispy Kreme The Perfect Festive Gift Snowy Tin Box เปิดตัว Snowman Tin Box กล่องสีฟ้าพร้อมลายคริสต์มาส และสโนว์แมนสุดคิวต์ ทั้งเซ็ต “Original Glazed Tin Box” หรือเซ็ต “Assorted Tin Box” ตั้งแต่วันนี้-26 ก.พ. 69 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ณ ร้านคริสปี้ ครีม ทุกสาขา หรือสั่งผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี
เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม และ ส้ม-มารี เออเจนี เลอเลย์ บินลัดฟ้าสู่ประเทศจีน เพื่อเป็นตัวแทนนักพากย์ไทยเข้าร่วมงาน “Zootopia 2 Global Celebration” เปิดตัวระดับโลกของภาพยนตร์แอนิเมชันฟอร์มยักษ์ “Disney’s Zootopia 2 นครสัตว์มหาสนุก 2” พร้อมกระทบไหล่สองผู้กำกับระดับออสการ์ Jared Bush, Byron Howard โปรดิวเซอร์ Yvett Merino รวมถึงนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง Ginnifer Goodwin และ Ke Huy Quan โดยมีหนุ่มๆ PROXIE ร่วมโมเมนต์พิเศษ ณ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์