แฟนเสื้อยืด UT เตรียมชอปคอลเลคชันใหม่ ลายคาแรคเตอร์ Zootopia 2

UT แบรนด์เสื้อยืดกราฟิกจาก ยูนิโคล่ เตรียมเปิดตัวเสื้อยืดและเสื้อสเวตเตอร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ นครสัตว์มหาสนุก 2 (Zootopia 2) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเดอะ วอล์ท ดิสนีย์ คอมพานี (The Walt Disney Company) ผ่านโปรเจกต์ MAGIC FOR ALL เพื่อเติมเต็มความฝันและสร้างความมหัศจรรย์ให้กับผู้คนทั่วโลกผ่านเสื้อผ้า
ดีไซน์ที่สะท้อนฉากประทับใจจากภาพยนตร์
ลวดลายหลากหลายแบบ เน้นให้เห็นว่าจูดี้ ฮอปส์และนิค ไวลด์คือคู่หูตำรวจที่ยอดเยี่ยมจาก Zootopia 2 พร้อมประโยค “Ready to do some justice” ที่สะท้อนธีมหลักของเรื่อง ไลน์อัพยังรวมดีไซน์ที่จูดี้และนิคสวมเครื่องแบบใหม่จากภาพยนตร์ Zootopia 2 และภาพกลุ่มตัวละครใหม่ แกรี ดี’สเนค (Gary De’Snake) ทุกคนสามารถเพลิดเพลินและสนุกไปกับคอลเลคชันนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่
ยูนิโคล่ปรากฏตัวในภาพยนตร์ Zootopia 2
ในภาพยนตร์ Zootopia 2 ที่กำลังจะเข้าฉาย ยูนิโคล่จะปรากฏตัวในชื่อ “ZUNIQLO” อย่าลืมสังเกตฉากนี้เมื่อไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์นะ!
ลวดลายออริจินอลบน UTme!
เนื่องในโอกาสการเปิดตัวภาพยนตร์ Zootopia 2 เตรียมพบกับลวดลาย Zootopia ผ่านบริการ UTme! นอกจากตัวละครจากดิสนีย์ที่คุ้นเคยอย่างจูดี้และนิคแล้ว ยังมีลายตัวละครใหม่จากภาพยนตร์รวมอยู่ในไลน์อัพอีกด้วย เลือกตัวละครที่ชื่นชอบแล้วสร้างสรรค์เสื้อยืดหรือกระเป๋าผ้าสุดพิเศษที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก
ไลน์อัพ:
เสื้อยืดสำหรับผู้ใหญ่ 4 ลวดลาย ราคา 490 บาท
เสื้อสเวตเตอร์สำหรับผู้ใหญ่ 4 ลวดลาย ราคา 990 บาท
เสื้อยืดสำหรับเด็ก 4 ลวดลาย ราคา 290 บาท
คอลเลคชัน: Zootopia UT Collection
วันวางจำหน่าย: วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2568
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการ
https://www.uniqlo.com/th/th/spl/ut/zootopia