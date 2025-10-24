ยูนิโคล่ จับมือ NEEDLES เปิดตัวคอลเลคชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

ยูนิโคล่ แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำระดับโลก ประกาศความร่วมมือครั้งแรกกับแบรนด์แฟชั่นชื่อดัง NEEDLES (นีดเดิ้ลส์) ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้หลงใหลแฟชั่นทั่วโลก ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมุมมองการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร โดยมี เคโซ ชิมิสุ (Keizo Shimizu) ผู้ก่อตั้งร้านเสื้อผ้า NEPENTHES เป็นผู้ออกแบบคอลเลคชันพิเศษ UNIQLO and NEEDLES ความร่วมมือครั้งนี้ได้สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ให้กับแนวคิด LifeWear ของยูนิโคล่ ถ่ายทอดผ่านไอเทมผ้าฟลีซคุณภาพเยี่ยมที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผสานกับดีไซน์เฉพาะตัวของ NEEDLES เพื่อเน้นย้ำความเรียบง่ายในการออกแบบที่แฝงด้วยลูกเล่นอันโดดเด่น ซึ่งสามารถดึงเสน่ห์ของเสื้อผ้าออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์
เคโซ ชิมิสุ ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ NEEDLES กล่าวถึงความร่วมมือครั้งใหม่กับยูนิโคล่ว่า “นับตั้งแต่การก่อตั้ง NEPENTHES ในปี 1988 และการเปิดตัวแบรนด์ NEEDLES ในปี 1995 เราได้ส่งต่อแนวคิดและแรงบันดาลใจของแบรนด์ไปยังผู้คนทั่วโลกในแบบฉบับของเรา ผ่านออฟฟิศในย่านจินกูมาเอะ กรุงโตเกียว สำหรับความร่วมมือกับยูนิโคล่ในครั้งนี้ เราได้เพิ่มลวดลายผีเสื้ออันเป็นเอกลักษณ์ และเลือกใช้ซิลูเอตที่สะท้อนกลิ่นอายของ NEEDLES เพื่อเติมความโดดเด่นให้กับไอเทมฟลีซของยูนิโคล่ เราหวังว่าการร่วมงานครั้งนี้จะช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงตัวตนของแบรนด์ NEEDLES ได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น”
3 ไอเทมที่สะท้อนความพิถีพิถันในดีไซน์เรียบง่าย
คอลเลคชันพิเศษนี้ผสมผสานความใส่ใจในรายละเอียดของแบรนด์ NEEDLES เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านผ้าฟลีซของยูนิโคล่ ถ่ายทอดเสน่ห์ของดีไซน์เรียบง่ายผ่าน 3 ไอเทมหลักในโทนสีเรียบหรู ได้แก่ สีดำ สีเทา สีเบจ และสีม่วง
ดีไซน์ที่สะท้อนตัวตนของ NEEDLES ในทุกรายละเอียด
เสื้อแจ็คเก็ตผ้าฟลีซทรงรีแล็กซ์สไตล์โมเดิร์น 1,490 บาท
ได้แรงบันดาลใจจากไอเทมวินเทจยุค 70 ถ่ายทอดความเท่ในโทนสีสุดเก๋ตามแบบฉบับของ NEEDLES
เสื้อคาร์ดิแกนผ้าฟลีซทรงหลวม 1,290 บาท
มาในโทนสีพื้นและลายทางจากแพทเทิร์นเฉพาะของ NEEDLES ที่ถูกปรับให้เข้ากับดีไซน์ของยูนิโคล่
กางเกงผ้าฟลีซขากว้างทรงสวย 1,290 บาท
โดดเด่นด้วยแถบลายทางด้านข้างที่ใช้สีเดียวกับเนื้อผ้า เพิ่มลูกเล่นให้กับลุคการแต่งตัวที่ไม่เหมือนใคร
วันที่วางจำหน่าย: วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568
สาขาที่วางจำหน่าย: เฉพาะร้านยูนิโคล่สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ และออนไลน์สโตร์
เว็บไซต์พิเศษ: https://www.uniqlo.com/th/th/men/special-collaboration/uniqlo-and-needles?path=%2C%2C126299