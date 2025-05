4 หนุ่มวง BUS ร่วมเวิร์คชอป แมตช์เสื้อยืดตัวโปรดจากยูนิโคล่

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เอาใจคนชอบใส่เสื้อยืด จัดกิจกรรมเวิร์คชอปเสื้อยืดตัวโปรดจากยูนิโคล่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ร่วมกับ "ธันวา เทียมเมฆ" หนึ่งในสไตลิสต์ที่เคยร่วมงานกับวง BUS พร้อมด้วย 4 หนุ่มจากวง BUS ขุนพล – ปองพล, จั๋งธีร์ – ธีร์, ฮาร์ท – ชุติวัฒน์ และ อลัน – พศวีร์ ที่มาเรียนรู้ทริกในการมิกซ์แอนด์แมตช์เสื้อยืดตัวโปรดให้ได้ลุคสนุกๆ ไปทุกวัน

ไอเทมเบสิกในดวงใจหลายๆ คน ที่หยิบขึ้นมาใส่ได้บ่อย และสวมใส่สบาย น่าจะมีเสื้อยืดรวมอยู่ในนั้นอย่างแน่นอน ผู้ที่ชอบสวมใส่เสื้อยืดจึงมักจะมองหาเสื้อยืดคุณภาพสูง เนื้อผ้าดี สวมใส่สบาย ทรงสวยไม่เปลี่ยนแปลงแม้ผ่านการใช้งานอย่างยาวนาน โดยยูนิโคล่ไม่เคยหยุดพัฒนาเสื้อยืดซึ่งเป็นไอเทมยอดฮิตของผู้คนทั่วโลก สู่รูปทรงที่หลากหลาย สีสันทั้งแนวเอิร์ธโทน พาสเทล และตามฤดูกาล รวมไปถึงเนื้อผ้าคุณภาพสูง ทั้งคอตตอน 100% หรือเสื้อยืดที่ผสานเนื้อผ้าเปี่ยมฟังก์ชันทั้งแอริซึ่ม (AIRism) และดรายเอ็กซ์ (DRY-EX) เพื่อเป็นตัวเลือกแห่ง This is My Best “T” หรือ เสื้อยืดตัวโปรดจากยูนิโคล่ ในการแต่งตัวที่สนุกและสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่อย่างแท้จริง

ธันวา เทียมเมฆ สไตลิสต์มืออาชีพ เผยถึงทริกในการมิกซ์แอนด์แมตช์เสื้อยืดตัวโปรดจากยูนิโคล่ว่า “เสื้อยืดเป็นไอเทมที่ทุกคนมีติดตู้อย่างแน่นอน แต่การสไตลิ่งจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับเสื้อยืดเบสิกให้ไม่ธรรมดา และดูมีอะไรขึ้นมาก วันนี้ผมมี 4 ทริกในการสไตลิ่งเสื้อยืดให้น่าสนใจมากฝากด้วยนะครับ

Play with Layer – เพิ่มความสนุกให้เสื้อยืดด้วยการเลเยอร์กับเสื้อผ้าที่มีลวดลายอย่างลายทางหรือลายสก็อต และประเภทของชนิดผ้าที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นผ้าถัก ผ้าลินิน หรือผ้าที่มีความหนา ให้ลุคมีความน่าสนใจ

Color Combo - การเล่นสีคู่ตรงข้าม เช่น ขาวกับดำ หรือ ม่วงกับเหลือง ให้สีสันตัดกัน สร้างลูกเล่นด้วยการพับแขน เพื่อให้เห็นคู่สีที่ต่างกัน พร้อมเลือกไซส์เสื้อที่ต่างกัน เช่น ใส่ด้านในให้ใหญ่กว่าเสื้อตัวนอก เพื่อให้แขนเสื้อยาวขึ้นในการเล่นวอลุ่ม

Tone on Tone – การใช้สีโทนเดียวกัน เล่นกับน้ำหนักของสีเพื่อให้เกิดมิติ เช่น การเล่นสีขาวที่ไม่เท่ากัน อย่าง ขาวกับออฟไวท์ เทาที่ไม่เท่ากัน เช่น เทาอ่อนและเทาเข้ม เพื่อสร้างน้ำหนักสีให้ดูมีอะไรมากขึ้น เพิ่มดีเทลเพียงเล็กน้อยแต่สร้างความรู้สึกที่แตกต่างขึ้นมาได้ เพียงแค่เห็นขอบเสื้อที่ตัดด้านใน



Accessorize – เพิ่มแอสเซสเซอรี่ เพื่อให้ลุคเสื้อยืดเด่นขึ้น เติมพร็อพ อย่าง เข็มขัด ผ้าพันคอ และกระเป๋า ที่เข้ากับเสื้อยืดและลุคที่เราแต่งมาในวันนั้นๆ