ยูนิโคล่ ชูคอนเซปต์ “Revisiting Classic” ชวนย้อนสำรวจตัวตนที่แท้จริง ต้อนรับ Fall/Winter 2025

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ชวนตั้งถามและสำรวจรากฐานและความหมายที่แท้จริงในการออกแบบไอเทมคลาสสิก ภายใต้คอนเซปต์ “Revisiting Classic” สู่ไอเทมที่สามารถหยิบขึ้นมาประยุกต์ใช้ได้ทุกยุค ทุกสมัย อย่างไม่มีวันตกยุค ถือเป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดสู่สไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนที่สามารถนำมามิกซ์แอนด์แมตช์ให้เข้ากับตนเองแรงบันดาลใจสำคัญของคอนเซปต์ Revisiting Classic มาจากการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนจริงๆ ที่นำไอเทมคลาสสิกมาประยุกต์ใช้ให้เป็นสไตล์ใหม่ได้อย่างลงตัวการผสานสไตล์แบบอเมริกันที่มีรากฐานจากอังกฤษ ถ่ายทอดความงามของการอยู่ร่วมกันระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัยของแถบตะวันออกของสหรัฐฯ ซึ่งเห็นได้จากบรรยากาศของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันและมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ยูนิโคล่นำเสนอสไตลิงที่สัดส่วนและการจับคู่ไอเทมให้ดูทันสมัยขึ้น พลังจากการรวมตัวของคนหนุ่มสาวและความงามทางสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความคลาสสิกและความทันสมัย คือหนึ่งในแรงบันดาลใจสำคัญของสไตล์นี้ Ivy Style เป็นสไตล์ที่นิยามได้ว่าเป็น “New Preppy” ประกอบไปด้วยแนวโมเดิร์นสปอร์ต, รูปลักษณ์ใหม่ๆ, ความคลาสสิกที่นำมาตีความใหม่, การเล่นเลเยอร์, สีสันที่โดดเด่น และการผสมผสานของโทนสีใหม่ๆ ที่น่าสนใจกลิ่นอายของกระท่อมในฤดูหนาวที่ดูสะอาดตาและโมเดิร์นซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ถ่ายทอดบรรยากาศวันหยุดสุดสัปดาห์ในรีสอร์ตริมทะเลสาบหรือกระท่อมกลางฤดูหนาว ผ่านเสื้อผ้าลำลองของยูนิโคล่ที่ใส่ได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านอย่างไร้ที่ติ พร้อมลุคสบายๆ ที่ดูผ่อนคลาย คอลเลคชันของฤดูกาลนี้ยังนำเสนอเสื้อแจ็คเก็ตดาวน์ขนเป็ดและเสื้อถักในวัสดุเฉดสีใหม่ๆ เข้ามาในฤดูกาลนี้ ที่เหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้ง พร้อมด้วยไอเทมที่ต้องมีติดตู้เสื้อผ้าอย่าง ฮีทเทคผสมผ้าแคชเมียร์รุ่นใหม่สำหรับผู้ชาย เสื้อตัวนอก PUFFTECH น้ำหนักเบา อบอุ่น ในดีไซน์ที่หลากหลาย และเสื้อถักที่ทอด้วยผ้าแคชเมียร์ ขนแกะเมอริโน และเส้นใยซูเฟล ที่ออกแบบมาเพื่อความอบอุ่นตลอดฤดูกาลหนาว สไตล์ของ Upstate Weekend ประกอบไปด้วย การผสมผสานของชุดลำลอง, ทรงกว้างและวอลลุ่ม, การเล่นเลเยอร์ลายตาราง, ลายตารางขนาดใหญ่, เส้นใยนุ่ม, ความรู้สึกนุ่มฟู, สีสันสไตล์ป็อปที่สดใส และรูปทรงที่มีวอลลุ่มC ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2025 ภายใต้ธีม “สไตล์โมเดิร์นที่พริ้วไหวและมีชีวิตชีวา ออกแบบโดย Clare Waight Keller (แคลร์ เวท เคลเลอร์) ดีไซเนอร์ชื่อดังชาวอังกฤษ ที่ผสมผสานทั้งการแต่งตัวแบบทางการและแคชชวล ผ่านการตัดเย็บแบบประณีต โดยเลือกใช้เนื้อผ้าเปี่ยมประสิทธิภาพหลากหลายแบบ เพิ่มลูกเล่นให้กับเสื้อผ้าในตู้ของทุกคนด้วยไลน์อัพเสื้อผ้าสไตล์โมเดิร์น ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคน คอลเลคชันนี้นำเสนอไอเทมเรียบหรูที่โดดเด่นด้วยรายละเอียดของการออกแบบ โทนสีอัญมณี และเฉดสีที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ จับจังหวะของชีวิตเมืองและไลฟ์สไตล์กลางแจ้งได้อย่างลงตัว ด้วยการผสมผสานเนื้อผ้า วัสดุ และเฉดสีต่างๆ สร้างสรรค์สู่คอลเลคชัน UNIQLO : C ที่ถูกพัฒนาขึ้นในทุกมิติ 25FW UNIQLO : C นำเสนอไอเทมห้ามพลาดอย่าง HEATTECH แคชเมียร์สำหรับผู้ชายเป็นครั้งแรก ในโทนสีสดใส เช่น สีทรายขาว สีเขียวเข้ม สีกรมท่า และสีแดงเบอร์กันดีสำหรับผู้หญิง และเสื้อสเวตเตอร์ผ้าแคชเมียร์ คอกลม แขนกุด สวมใส่เป็นเลเยอร์ด้านใน และคลุมทับด้วยเสื้อโค้ท กระดุมสองแถวตัวยาว หรือจะเลือกเป็นเสื้อสเวตเตอร์ผ้าแคชเมียร์ คอวี ทรงหลวม ที่เพิ่มลูกเล่นด้วยผ้าพันคอ ในโทนสีสำหรับฤดูใบไม้ร่วง ไอเทมบางรายการได้เริ่มวางจำหน่ายแล้ว และจะวางจำหน่ายครบทั้งคอลเลคชันในวันที่ 5 กันยายน 2568เสื้อสเวต ทรงหลวม, เสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายทรงโคคูน, กางเกงทรงขาบาน (Culottes)Knitเสื้อผ้าถักของยูนิโคล่มีให้เลือก 3 แบบหลัก เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้สวมใส่ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ผ้าเมอริโน (Merino) ที่เนื้อเนียนเรียบ น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับสไตล์เรียบหรู ทำจากผ้าเมอริโนวูลขนาด 19.5 ไมครอน 100% ผ้าเส้นใยซูเฟล (Soufflé Yarn) ผ้าถักที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มเบาสปริงตัว ที่มอบสัมผัสนุ่มฟูและให้ความอบอุ่นอย่างพอดี และผ้าแคชเมียร์ (Cashmere) ได้รับการคัดสรรเส้นใยเกรดพรีเมียม มีความนุ่ม ละเอียด ผ่านกระบวนการถักที่ประณีตพร้อมเทคโนโลยีต้านการขึ้นขุย ทำให้สามารถซักด้วยมือตนเองที่บ้านได้นวัตกรรมเสื้อตัวนอกแห่งอนาคตที่ “อบอุ่นเทียบเท่าขนเป็ด” สัมผัสความนุ่มฟูของเส้นใยไมโครไฟเบอร์พิเศษ PUFFTECH คือเทคโนโลยีเส้นใยเพื่อการกักเก็บอากาศ วัสดุที่ใช้ทดแทนดาวน์ขนเป็ดนี้สร้างสรรค์ขึ้นจากเทคโนโลยีด้านเส้นใยของประเทศญี่ปุ่นเพื่อเลียนแบบกลไกในการกักเก็บอากาศสำหรับใช้เป็นฉนวนของขนธรรมดา นอกจากไลน์อัพหลักของ PUFFTECH แล้วในซีซันนี้ ยังมีไอเทม PUFFTECH ไฮไลต์จากคอลเลคชัน 25FW UNIQLO : C อย่าง เสื้อแจ็กเก็ต PUFFTECH และ เสื้อแจ็คเก็ต PUFFTECH Utility จากคอลเลคชัน 25FW UNIQLO and JW ANDERSONเสื้อพาร์กาและเสื้อแจ็ตเก็ต PUFFTECH, เสื้อกั๊ก PUFFTECH สำหรับผู้ชาย และดีไซน์ใหม่เสื้อกั๊ก PUFFTECH ทรงครอป สำหรับผู้หญิงฮีทเทค – บางเบาแต่อุ่นสบาย นอกจากฮีทเทคแบบปกติ HEATTECH Extra Warm และ HEATTECH Ultra Warm ที่ทุกคนเคยรู้จักแล้ว ขอแนะนำ HEATTECH Extra Warm Cashmere Blend สำหรับผู้ชายเป็นครั้งแรก ซึ่งเดิมมีเฉพาะของผู้หญิงเท่านั้น ผลิตจากผ้าผสมแคชเมียร์ 9% มอบสัมผัสนุ่ม เรียบลื่นขั้นสุด แม้จะผสมผ้าแคชเมียร์แต่สามารถซักด้วยเครื่องได้ โดยใส่ในถุงซักผ้า ผลิตจากวัสดุบางเบาที่มีคุณสมบัติระบายความชื้น สร้างความอบอุ่น และเก็บความร้อนได้ดีกว่าผ้า HEATTECH ปกติประมาณ 1.5 เท่า ผ้ามีความยืดหยุ่นสูง รองรับทุกการเคลื่อนไหวของร่างกาย แขนเสื้อยาว 9 นิ้ว มีให้เลือกทั้งแบบคอเต่าและคอกลม พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่เป็นได้ทั้งอินเนอร์แวร์เพื่อสวมด้านในและเอ้าเทอร์แวร์เพื่อสวมด้านนอกเสื้อยืด HEATTECH Extra Warm ผสมผ้าแคชเมียร์ คอเต่า และคอกลม จากคอลเลคชัน UNIQLO : Cคือโครงการเพื่อการหมุนเวียนและต่ออายุเสื้อผ้า เพื่อให้เสื้อผ้าได้ใช้ประโยชน์สูงสุดตลอดอายุการใช้งาน ประกอบไปด้วย REDUCE – ลดการทิ้งเสื้อผ้าให้ได้มากที่สุด, REUSE – ส่งต่อให้ผู้ที่ยังต้องการ เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้เสื้อผ้า และ RECYCLE – สร้างสรรค์เสื้อผ้าเก่าเป็นเสื้อผ้าตัวใหม่ หรือเป็นเชื้อเพลิงทดแทน RE.UNIQLO ฉลองครบรอบ 5 ปี จึงได้สรุปกิจกรรมด้านความยั่งยืนต่างๆ ในประเทศไทย พร้อมทั้งนำเสนออย่างชัดเจนว่าแต่ละกิจกรรมเชื่อมโยงกับขั้นตอนต่างๆ ของแผนการด้านความยั่งยืนของบริษัทแม่อย่างไรคือเสื้อยืดการกุศลที่มีพลังส่งผ่านสันติภาพไปทั่วทุกมุมโลก รายงานผลของกิจกรรมตั้งแต่การเปิดตัวเมื่อปี 2565 จำหน่ายเสื้อทั้งหมด 7,192,387 ตัว เงินระดมทุนที่ได้จากการจำหน่ายเสื้อยืด 497,353,561 บาท* (จำนวนเสื้อที่จำหน่ายและยอดเงินบริจาคคำนวณจากยอดรวมในเดือนเมษายน 2568) โปรเจกต์ PEACE FOR ALL เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2565 นำเสนอเสื้อยืด UT ในดีไซน์ที่สะท้อนถึงความปรารถนาในสันติภาพ ออกแบบโดยเหล่านักสร้างสรรค์ที่เคยร่วมงานกับยูนิโคล่ ซึ่งเป็นบุคคลที่สนับสนุนความตั้งใจของ “การลงมือทำ เพื่อความปรารถนาในสันติภาพของโลก” กำไรทั้งหมดจากการวางจำหน่ายเสื้อยืดจะนำไปบริจาคให้แก่องค์กรเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระดับนานาชาติ PEACE FOR ALL คอลเลคชันล่าสุด ประกอบไปด้วย 4 ลาย จากนักสร้างสรรค์หลากหลายวงการ อาทิ โคจิ ยาคุโช – นักแสดงชื่อดังชาวญี่ปุ่น, อิจิโระ ซูซูกิ ตำนานนักเบสบอลเมเจอร์ลีก (MLB) จากทีม Seattle Mariners, อาคาไม เทคโนโลยี และ คาชิวะ ซาโตะ นักออกแบบและครีเอทีฟไดเรกเตอร์ ชื่อดังชาวญี่ปุ่นนอกจากสินค้าหน้าหนาวครั้งนี้ ยูนิโคล่ยังนำเสนอคอลเลคชันและไอเทมที่วางจำหน่ายตลอดทั้งปี ทั้งช่วง Spring/Summer จนถึง Fall/Winter ผ่านมุมมองการสวมใส่ในชีวิตประจำวันของผู้คนในเอเชียการแต่งตัวที่ดีเริ่มต้นด้วยเสื้อยืดคลาสสิก ค้นพบคอลเลคชันไอเทมสำคัญในตู้เสื้อผ้าของทุกคน ผ่านเสื้อยืดของยูนิโคล่ อันหลากหลายสไตล์ อเนกประสงค์สำหรับทุกคน อาทิ เสื้อยืด U AIRism คอตตอน ที่เป็นที่ชื่นชอบไปทั่วโลก พร้อมวางที่สวมใส่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นและทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงพัฒนาเสื้อโปโลสุดคลาสสิกอย่างต่อเนื่อง ยูนิโคล่ค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เสื้อโปโลแบบพื้นฐานเป็นที่นิยม และได้ผลลัพธ์ที่ลงตัวและดึงดูดทุกสายตา ตลอดเวลายูนิโคล่ได้ปรับรายละเอียดต่างๆ ลงทีละมิลลิเมตร เช่น ขนาดคอเสื้อ ความกระชับรอบคอ และความกว้างของลำตัว วิวัฒนาการที่ต่อเนื่องนี้เองที่ยังคงรักษความคลาสสิกนี้ไว้ สำหรับซีซันนี้ยูนิโคล่ นำเสนอ เสื้อโปโล แอริซึ่ม ผ้าคอตตอน และนอกจากนั้นยังมีแบบผ้าถักที่มีทั้งสำหรับผู้หญิงและผู้ชายสำหรับซีซันนี้ ยูนิโคล่นำเสนอกางเกงทรงโค้งดีไซน์อินเทรนด์ สวมใส่สบาย แมตช์ได้ทุกวัน โดย กางเกงทรงโค้ง เหมาะสำหรับ ผู้ที่มองหากางเกงที่มีลักษณะขาโค้งมน มีความกว้างที่บริเวณสะโพกและแคบลงตามแนวหัวเข่า สร้างมิติให้กับลุค โดยไอเทมแนะนำ ได้แก่ Baggy Curve Jeans, Jersey Barrel Leg Pants, Dry Sweat Curve Pants และ Jersey Curve Pantsการนำเสนอความแตกต่าง ด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างนวัตกรรมเทคโลยี การออกแบบที่คำนึงถึงผู้สวมใส่ โดยในซีซั่นนี้ ความนุ่มสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน ถูกนำเสนอผ่าน ไอเทมสุดคลาสสิก และ เพิ่มความั่นใจให้ผู้สวมใส่ อาทิ ยีนส์ทรงตรง จาก UNIQLO and JW Anderson ทั้งสำหรับผู้ชายและผู้หญิง ยีนส์ทรงขากว้าง หรือยีนส์ทรงเข้ารูปขาบาน เป็นต้นด้วยแนวคิด "เสื้อพร้อมบรา" (Built-in Bra Top) ที่ผสานประโยชน์ใช้สอยเข้ากับความสบายและสไตล์ได้อย่างลงตัว ทำให้กลายเป็นไอเทมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายและอิสระในการแต่งตัว โดยมีเทคโนโลยีเนื้อผ้าที่โดดเด่น ทั้งแบบ เนื้อผ้า AIRism ผ้าคอตตอน และไอเทมใหม่ที่มาในผ้าถัก อย่าง Washable Knit Bra Top