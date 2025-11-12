Uniqlo จับมือ Chongdee และ CPN เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ UTme! Chongdee Collection เสน่ห์ชาไทย ดีไซน์สตรีทแฟชั่น

เซ็นทรัลพัฒนา เดินหน้าสร้างแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้แบรนด์ไทยก้าวสู่เวทีโลกในรูปแบบใหม่ ชวน “ชงดี (Chongdee)” แบรนด์ชาไทยพรีเมียมที่กำลังมาแรง ร่วม Collab ข้าม category กับ “ยูนิโคล่ ประเทศไทย (UNIQLO)” ภายใต้คอนเซ็ปต์ Global x Local Partnership เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ UTme! Chongdee Collection ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ชาไทยในดีไซน์สุดครีเอทีฟแนวสตรีทแฟชั่น วางจำหน่าย เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น โดยการ Collab ครั้งนี้ เป็นการจับมือระหว่าง แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก และ แบรนด์ชาไทยยุคใหม่ ที่ต่างมีจุดร่วมคือ “ความเรียบง่ายแต่มีดีเทล” ถ่ายทอดชาไทยในมุมมองแฟชั่นใหม่ ด้วยลวดลายสุดน่ารักที่ Playful และเท่ในเวลาเดียวกัน เป็นมากกว่าการจับมือระหว่างสองแบรนด์ แต่คือการ “เชื่อมวัฒนธรรมผ่านดีไซน์”
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “พลังของแบรนด์ในยุคนี้ไม่ได้อยู่แค่สินค้าแต่อยู่ที่การ ‘สร้างเรื่องราวร่วมกัน’ (Co-create Value) เซ็นทรัลพัฒนา เชื่อว่าความร่วมมือระหว่างแบรนด์ Global และ Local คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้าง แบรนด์ไทยให้เติบโตได้จริง เราไม่ได้แค่ให้พื้นที่ขาย แต่สร้างแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้แบรนด์ไทยได้แสดงตัวตนและต่อยอดร่วมกับพันธมิตรระดับโลก
“ชงดี เป็นตัวอย่างของแบรนด์ที่เติบโตจากโครงการ LEAD by Central Pattana — โปรแกรมที่บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ “เรียนจริง ทำจริง โตจริง” สร้างความสำเร็จในการปั้นแบรนด์ใหม่และสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไทยต่อเนื่องกว่า 200 แบรนด์ ในระยะเวลา 7 ปี การร่วมมือครั้งนี้เป็นมากกว่าแฟชั่น แต่คือการเปิดโลกของชาไทยให้กลายเป็นแรงบันดาลใจระดับ Global lifestyle และเราต้องขอบคุณยูนิโคล่ประเทศไทย ที่ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญในการสร้างสรรค์โปรเจกต์นี้ เพราะ ยูนิโคล่ คือ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน เป็นแฟชั่นที่ใส่ง่าย สบาย และมีความหมายต่อชีวิตประจำวันของผู้คน การที่แบรนด์ระดับโลกอย่าง ยูนิโคล่ มองเห็นคุณค่าในแบรนด์ไทย ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือในแบบ Global x Local ที่เราภูมิใจ โดยเราตั้งใจเลือกเปิดตัวคอลเลกชันนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เพราะที่นี่เป็น Strategic location ใจกลางกรุงเทพฯ ที่รวมแบรนด์ดังระดับโลกและมี ทราฟฟิกของคนไทยและต่างชาติมหาศาลต่อวัน เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างทั้งยอดขายและการมองเห็นให้กับแบรนด์ไทย” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าว
ตลอดกว่า 45 ปีที่ผ่านมา เซ็นทรัลพัฒนา ไม่เพียงเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังมีบทบาทสำคัญที่สร้างโอกาสในการเชื่อมโยงแบรนด์ระดับโลกกับผู้ประกอบการไทย ภายใต้แนวคิด Business Matching & Brand Partnership ขับเคลื่อนการเติบโตของผู้ประกอบการไทยและเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
คอลเลกชันพิเศษ UTme! Chongdee Collection ถ่ายทอดเสน่ห์ของชาไทยผ่านดีไซน์กว่า 16 ลวดลาย ที่ลูกค้าสามารถเลือกสกรีนหรือปักลงบนเสื้อยืดและกระเป๋าผ้าได้ด้วยตนเอง วางจำหน่ายเฉพาะที่ ยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2568 – 30 มกราคม 2569 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ รับคูปองส่วนลด 50% สำหรับเมนูเครื่องดื่มจาก Chongdee เมื่อซื้อสินค้าในคอลเลกชัน
ติดตามรายละเอียดของ UTme! เพิ่มเติมได้ที่ https://www.uniqlo.com/th/th/special-feature/utme และติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th