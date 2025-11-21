7 จุดเช็กอิน “ต้นคริสต์มาส” ทั่วกรุง สีสันเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี 2025

เมื่อถึงช่วงเวลาเทศกาลแห่งความสุขอย่างคริสต์มาส กรุงเทพฯ ก็เต็มไปด้วยสีสันของการเฉลิมฉลองที่ประดับประดาไปด้วยความสวยงามทั่วเมือง โดยเฉพาะศูนย์การค้าชื่อดังที่จัดเต็มกับความสุขส่งท้ายปี
ในปีนี้ มีต้นคริสต์มาส และบรรยากาศสวยๆหลากหลายที่กระจายไปทั่วกรุงเทพ ขอแนะนำ 7 จุดเช็กอิน “ต้นคริสต์มาส” ที่คุณไม่ควรพลาด
เซ็นทรัลเวิลด์ จับมือ บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ (ประเทศไทย) จัดงาน “Disney The Magical Stars 2026 at centralwOrld” ท่อง 7 โซนไฮไลต์ ที่จัดธีมตามตัวละครอันโด่งดังที่ได้รับความนิยม อาทิ Mickey & Friends พบกับบ้านและโซนจำลองที่ตกแต่งด้วยลูกเล่นสุดน่ารัก, Zootopia - จำลองเมืองของเหล่าสัตว์แสนสนุก, Disney Princess Castle เนรมิตปราสาทเจ้าหญิงดิสนีย์ มาจำลองไว้ที่ Central Court พบรูปปั้นเสมือนเจ้าหญิงองค์โปรด อาทิ ซินเดอเรลล่า, เบลล์, สโนว์ไวท์, แอเรียล และ ราพันเซล พร้อมมุมถ่ายภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟ, Frozen Enchanted Arendelle - แฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดของดิสนีย์ จำลองเมือง Arendelle จากเรื่อง Frozen มาไว้ที่กรุงเทพฯ! เป็นต้น
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 6 ม.ค. 2569
สยามพารากอน เปิดประตูสู่จักรวาลแห่งความน่ารักของ POP LAND IN THAILAND
ณ Parc Paragon ชั้น M สยามพารากอน พบกับ 3 โซนสุดพิเศษ POP LAND CASTLE แลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ต้องมาเช็กอิน! ที่ยกคาแรกเตอร์สุดฮิตอย่าง MOLLY, SKULLPANDA, HIRONO และ MOKOKO สูงกว่า 5 เมตร! ท่ามกลางเขาวงกตสุดน่ารักที่รอให้ทุกคนมาเดินสำรวจ POP LAND CHRISTMAS TREE ครั้งแรกในไทย! กับต้นคริสต์มาสจาก POP LAND ที่ตกแต่งด้วยเหล่า IPs สุดน่ารัก และ POP LAND CASCADE ท่องไปกับอุโมงค์แฟนตาซีที่ให้คุณได้ใกล้ชิดและ Snap ภาพกับเหล่าคาแรกเตอร์ที่รัก
พลาดไม่ได้!! กับ Exclusive Collection ส่งตรงจาก POP LAND ที่พร้อมให้ทุกคนจับจองเป็นเจ้าของ ที่นี่ที่เดียว!
ดินแดนแห่งความสุขเปิดให้ทุกคนมาสัมผัสจินตนาการในแบบ POP LAND แล้ววันนี้ ที่ POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN THAILAND ณ Parc Paragon ชั้น M สยามพารากอน
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 11 มกราคม 2569
สามย่านมิตรทาวน์ ชวนมิตรมาสัมผัสเทศกาลแห่งความสุข ในธีม SAMYAN MITRTOWN CELEBRATE LIFE NEW YEAR 2026 “Bounce of Happiness – เทศกาลความสุขพองลม” พื้นที่แห่งมิตรภาพที่เปิดให้แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ได้เติบโต
ความพิเศษปีนี้ สามย่านมิตรทาวน์ร่วมกับ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ (COMMDE) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างสรรค์แคมเปญแห่งปีที่ผสานศิลปะ การออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ เปลี่ยนศูนย์การค้าให้กลายเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มและพลังบวก “พองลม” ได้ทุกมุม
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 4 มกราคม 2569
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ Sticky Monster Lab สตูดิโอครีเอทีฟชื่อดังจากเกาหลีใต้ ร่วมมือกัน
นำพาความอบอุ่นแห่งเทศกาลคริสต์มาสมาสู่กรุงเทพฯ ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างความทรงจำอันแสนพิเศษ ที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น และการแบ่งปันร่วมกัน
ดื่มด่ำกับเล่าเรื่องราวแสนอบอุ่นหัวใจ และมิตรภาพที่คาดไม่ถึงระหว่าง Redmon และ Elfmon ภายใต้คอนเซ็ปต์ FUNNY LITTLE MESS แฝงไปด้วยความหมายดี ๆ ว่าความสุขนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เข้ามาในชีวิตอย่างไม่ทันตั้งตัว ผ่าน Art installation สุดน่ารัก ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 4 มกราคม 2569
ศูนย์การค้า One Bangkok จัด“ต้นคริสต์มาสเจดีย์สน” (Enchanted Pagoda Christmas Tree)
สุดตระการตาที่ผสานสถาปัตยกรรมไทยเข้ากับจิตวิญญาณแห่งคริสต์มาสอย่างลงตัว ฐานของต้นคริสต์มาสสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจของสถาปัตยกรรมและย่านสำคัญในกรุงเทพฯ ทั้งความงามสง่าของย่านเมืองเก่า เสน่ห์อันคลาสสิกของตึกแถวเยาวราช ความขรึมขลังของหัวลำโพง และชีวิตชีวาของย่านสีลม เรียงร้อยเป็นเรื่องราว อยู่ ณ หัวใจของมหานครแห่งนี้ จากนั้นก้าวเดินเข้าสู่ 'Boulevard of Wonderful Light' ทางเดินแห่งแสงดาวที่เปล่งแสงประกายระยิบระยับ นำพาทุกคนเข้าสู่อาณาจักร Onedertale Christmas พร้อมตื่นตาไปกับ “ป่าหิมะแห่งเวทย์มนต์” (The Magical Frosted Forest) ที่ซึ่งเหล่าสัตว์มหัศจรรย์จากทั้งในตำนานของไทย และเรื่องเล่าต่างๆ อาทิ กินนร-กินรี ช้าง หงส์ พญานาค ไปจนถึงแมวไทย พากันออกมาเริงระบำในค่ำคืนแห่งความสุขใจ
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 4 มกราคม 2569
ไอคอนสยาม จัดงาน ICONSIAM Bangkok Illumination 2025 ที่มาในคอนเซปต์ The Thaiconic Lighting Symphony การแสดงแสง สี เสียงสุดยิ่งใหญ่ที่ร้อยเรียงเรื่องราวแห่งความงดงามของดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านต้นคริสต์มาสสูงกว่า20เมตร
พร้อมบทเพลงพิเศษที่ประพันธ์โดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ นักประพันธ์เพลงคลาสสิกระดับนานาชาติ และคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล The Charles Ives Award จาก The American Academy of Arts and Letters ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยในมิติร่วมสมัยอย่างสง่างาม ผสมผสานเข้ากับการออกแบบแสงสีสุดตระการตาที่สื่อถึงพลังแห่งศิลปะและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
สำหรับลวดลายของต้นคริสต์มาสในปีนี้เกิดขึ้นจากลายสานไทย ชิ้นงานหัตถกรรมซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เด่นของไทยที่นำมาถักทอและสานเข้าด้วยกันเพื่อสะท้อนถึง “รากแห่งความงามที่อยู่ภายในใจคนไทย” ในแต่ละเส้นสายของงานสานที่ซ่อนอยู่ มีเรื่องราวของผู้คนในชุมชน และมือที่ลงแรง รวมถึงหัวใจที่เชื่อในความงามของความเรียบง่ายแบบไทยส่งผลให้งานศิลป์ชิ้นนี้คือความสมบูรณ์แบบที่ยิ่งใหญ่
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 25 ธันวาคม 2568
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ร่วมต้อนรับเทศกาลแห่งความอบอุ่นไปด้วยกัน กับ MONCHHICHI x THE MALL LIFESTORE The Great New Year สัมผัสประสบการณ์สุดมหัศจรรย์ครั้งแรกในไทยกับ Monchhichi Christmas Town เนรมิตพื้นที่ทั้งศูนย์ฯ ให้เป็นดินแดนที่ Monchhichi จะพาคุณไปสนุกกับกิจกรรมมากมาย
พบกับความน่ารักของ MONCHHICHI ได้ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์ โคราช
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 5 ม.ค. 2569