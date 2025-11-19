รวมร้านอร่อยคัดพิเศษ เอาใจเหล่าฟู้ดดี้และคนรักของหวาน

นิตยสาร Gourmet & Cuisine ชวนเหล่าฟู้ดดี้และคนรักของหวานมาร่วมฉลองช่วงปลายปีในงาน “Gourmet Foodie Fest 2025 -Taste the Season” เทศกาลอาหารและขนมหวานสุดชิคที่รวมความอร่อยจากทั่วกรุงเทพฯ ไว้ครบในงานเดียว พร้อมเติมเต็มบรรยากาศช่วงส่งท้ายปี ให้ทั้งอบอุ่น สดใส และเหมาะสำหรับการมอบของอร่อยเป็นของขวัญให้คนที่คุณรัก ภายในงานเต็มอิ่มกับอาหารนานาชนิดทั้งคาว-หวานเบเกอรี่โฮมเมด เครื่องดื่มสุดครีเอต และเมนูพิเศษอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกตลอดวันทั้งโซนเวิร์กช็อป โซนชอป-ชิม และโซนสาธิตเมนูจากเชฟและร้านดัง เรียกได้ว่าเป็นงานที่รวบรวม “ของขวัญแห่งความอร่อย” ไว้ครบในงานเดียวแบบที่ไม่ควรพลาด วันที่ 27–30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00–22.00 น. ณ Central Court ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Gourmet & Cuisine เปิดเผยว่า งาน Gourmet Foodie Fest 2025 ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Taste the Season” เพื่อถ่ายทอดช่วงเวลาแห่งความสุข ความอบอุ่น และความละมุนของเทศกาลปลายปีผ่านอาหารและขนมหวาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมคนทุกวัยเข้าหากันได้อย่างลงตัว
“เราออกแบบบรรยากาศให้เหมือนกำลังเดินอยู่ในโซนขนมหวานช่วงเทศกาล สดใส อบอุ่น และเต็มไปด้วยความสนุก ให้ทุกคนได้พักผ่อน ชอปเมนูโปรด และกลับบ้านอย่างอิ่มท้องและอิ่มใจ พร้อมแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากร้านอร่อยและกิจกรรมเวิร์กช็อปตลอดวัน งานนี้คือของขวัญเล็กๆ ที่เราตั้งใจมอบส่งท้ายปีจริงๆ”
งานในครั้งนี้เน้น “ของอร่อยคุณภาพดี ราคาเข้าถึงง่าย และบรรยากาศเป็นกันเอง” เพื่อให้ทุกคนได้ใช้เวลาช่วงปลายปีอย่างมีความสุขที่สุดร่วมกัน - ภริตากล่าว
รวมร้านอร่อยคัดพิเศษ ฟินครบในงานเดียว อิ่มจุใจไปกับร้านดังมากมาย ทั้งเมนูขายดีประจำร้าน เมนูพิเศษสำหรับงานนี้เท่านั้น และเมนูของฝากที่เหมาะเป็นของขวัญปีใหม่
ร้านอาหารคาว–ของกินเล่น
• Nood’s - บะหมี่หมูสูตรเข้มข้นของ “อาเล็ก ธีรเดช” เสิร์ฟในกล่องพกสะดวก รสชาติกกลมกล่อม พร้อมหมูบะช่อ หมูชิ้น หมูสับ และหมูกระจกกรุบๆ เพิ่มความเคี้ยวมันกำลังดี
• อยากย่าง by Chef Big - เมนูมันบดเนื้อเนียนละเอียดสูตรเฉพาะของ เชฟบิ๊ก Top Chef Thailand รสชาติละมุน ถูกใจทุกวัย
• หลานอาม่า ลูกชิ้นกุ้ง ลูกชิ้นกุ้งแน่นๆ โฮมเมดสูตรลับตำรับแต้จิ๋ว เน้นเนื้อกุ้งแท้ๆ พร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดเจ้าดังจาก TikTok
• ฮ่อยจ๊อปูทะลัก by เชฟกีส - ฮ่อยจ๊อก้อนโต ไส้ปูแน่น พร้อมแฮ่กึ๊นกุ้งเน้นๆ ห่อด้วยฟองเต้าหู้บางกรอบ
• ไส้กรอกแม่ไก่ - ไส้กรอกอีสานรสเปรี้ยวกลมกล่อม ทำสดวันต่อวัน เนื้อหมูคัดพิเศษ หอมเครื่องเทศ
ของหวานและเบเกอรี่
• Tokio Home บ้านโตเกียว - ขนมโตเกียวไส้ครีม ทำสดชิ้นต่อชิ้น ครีมละมุน ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง
• Doughnut Library - โดนัทอบ เนื้อเค้กเจ้าแรกในกรุงเทพ กลิ่นหอม ไม่อมน้ำมัน เมนูเด่น Earl Grey Lavender หอมชาและลาเวนเดอร์กำลังดี
• Three Bears Pastry - คุกกี้ 8 สูตรพิเศษ ทั้งคุกกี้มอลต์กรอบ ลัทฟ์บราวนี่เข้มข้น คุกกี้เนยหมี และคุกกี้คอฟฟี่อัลมอนด์หอมกรุบ
• CoCo Bakehouse - New York Cookie ขนาดใหญ่ ช็อกโกแลต 70% เนยแท้ เนื้อหนึบ กรอบนอก
• ขนมไหมฟ้า Family – ขนมมงคลโบราณ ทำจากน้ำผึ้งดึงมือเป็นเส้นบางนับหมื่นเส้น สอดไส้ถั่วและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ หอมกรุบกรอบหากินยาก
• แก้มใสซาลาเปา - เปาจี่สไตล์ญี่ปุ่น แป้งกรอบนุ่ม ไส้แน่นกว่า 10 รสชาติ ทั้งหมูแดง เบคอนชีส เมงไทโกะ ครีม และถั่วต่างๆ
อาหารสุขภาพ
• Sooo Guichai - ขนมกุยช่ายแป้งบาง ไส้แน่น 7 รสชาติ พร้อมอั่งถ่อก้วยสูตรดั้งเดิม และเกี๊ยวกุยช่ายทอด
• SAKU SAKU - ขนมอบกรอบจากเนื้อปลากะพง 90% มี 7 รสชาติ ทั้งทรัฟเฟิล หมาล่า ลาบ และต้มยำกุ้ง
เครื่องดื่ม–สเปเชียลเมนู
• Fair Chocolate - ช็อกโกแลตไทยคุณภาพพรีเมียมจากหลากหลายสายพันธุ์ แปรรูปเป็นบาร์ ชังก์
• DOSE Lemon Honey - รวงผึ้งสดแท้ พร้อมเมนูฮิต “Jelly Lemon” เปรี้ยวหวานหนึบกำลังดี เมนูเลม่อนฮันนี่หอมฉ่ำด้วยน้ำผึ้งแท้ และมีท็อปปิ้งให้เลือกแบบจุใจ
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายร้านดังที่เตรียมเมนูพิเศษมาให้ได้ฟินกันตลอดงาน พร้อม Workshop & Cooking Show ฟรีตลอด 4 วัน ให้ร่วมสนุกทั้งสาธิตและทำเองได้จริง อาทิ การจัด Charcuterie Board แบบมืออาชีพ, การทำ “ขนมไหมฟ้า” สูตรโบราณ, How to Taste Chocolate โดย Fair Chocolate, เวิร์กช็อปโมจิทำง่ายที่บ้าน และเวิร์กช็อปช็อกโกแลตบาร์แบบครีเอตรสชาติและดีไซน์ได้เอง
พิเศษสุดๆ ชอปภายในงานครบ 300 บาทขึ้นไป สามารถนำใบเสร็จมาแลกรับของที่ระลึกสุดพิเศษได้ทันที ณ บูท Gourmet & Cuisine
ร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปี ในเทศกาลอาหาร “Gourmet Foodie Fest 2025-Taste the Season” ที่รวมความอร่อย ความสุข พร้อมกิจกรรมสนุกตลอดทั้งวัน ในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00–22.00 น. ณ Central Court ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 10.00-22.00 น.
#GourmetFoodieFest2025 #TastetheSeason #GourmetandCuisine