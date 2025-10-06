ฉลองฮาโลวีน MEGA TRICK OR DRINK เสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มสุดฮิตจาก 12 ร้านคาเฟ่

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ชวนเหล่า Café Hopper มาฉลองฮาโลวีนกับแคมเปญ “MEGA TRICK OR DRINK” เสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มสุดฮิตจาก 12 ร้านคาเฟ่ชั้นนำ ได้แก่ ALTO COFFEE ROASTERS, AU BON PAIN, CHUBBY DOUGH, FUKU MATCHA, GAGA, INTHANIN, MOLTO, O-LI-NO CREPE & TEA, SMILEYHOUND CAFE, TP TEA, TWIN MADE และ WARABIMOCHI KAMAKURA โดยสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส แลกรับฟรี! ง่ายๆ เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2568 ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาเท่านั้น
เติมเต็มความอร่อยรับฮาโลวีนกับเมนูสุดฮิตจาก 12 ร้านคาเฟ่ชื่อดัง มาให้สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ได้เลือกแลกรับฟรี! ตามสไตล์ที่ชอบ ได้แก่
ALTO COFFEE ROASTERS คาเฟ่สายสเปเชียลตี้สุดเท่ที่พิถีพิถันในทุกแก้ว นำเสนอเมนู SALTED CARAMEL LATTE รสชาติเข้มข้นละมุน กลมกล่อมลงตัวระหว่างกาแฟและคาราเมล มูลค่า 145 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 45 คะแนน แลกรับฟรี!
AU BON PAIN คาเฟ่และเบเกอรี่สไตล์อเมริกันแบรนด์ดัง เสิร์ฟเมนู ORANGE POP COFFEE ที่ผสานความสดชื่นของน้ำส้มเข้ากับความหอมเข้มของกาแฟได้อย่างลงตัว มูลค่า 130 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 40 คะแนน แลกรับฟรี!
CHUBBY DOUGH ร้านโดนัทโฮมเมดที่มาพร้อมเมนูเครื่องดื่มแสนสนุก CHUBBY SHAKE CHOCOLATE MILK ช็อกโกแลตเข้มข้น ปั่นเนียนนุ่มเต็มรสช็อกโกแลต มูลค่า 129 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 40 คะแนน แลกรับฟรี!
FUKU MATCHA ร้านชาเขียวสไตล์ญี่ปุ่นชื่อดัง เสิร์ฟเมนู BROWN SUGAR MILK TEA ขนาด 16 OZ. หอมหวานละมุนกลิ่นน้ำตาลทรายแดงแบบต้นตำรับ มูลค่า 85 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 25 คะแนน แลกรับฟรี!
GAGA แบรนด์เครื่องดื่มแฟชั่นสุดฮิปพร้อมเสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มหลากหลายรสชาติ นำเสนอเมนู DARK CHOCOLATE CHOCO MOUSSE รสช็อกโกแลตเข้มข้น พิเศษด้วยท็อปมูสนุ่มละมุน ไซส์ M มูลค่า 120 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
INTHANIN ร้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบรนด์โปรดของคนไทยนำเสนอเมนู โกโก้เย็น ขนาด 22 OZ. รสชาติเข้มข้น อร่อยกลมกล่อม มูลค่า 60 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 20 คะแนน แลกรับฟรี!
MOLTO ตัวจริงแห่งไอศกรีมพรีเมี่ยมเจลาโต้ ขอแนะนำเมนู NUTELLA CARAMEL DRINK ขนาด 12 OZ. หอมมันจากนูเทลล่า ผสานความหอมหวานของคาราเมลได้อย่างลงตัว มูลค่า 85 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 25 คะแนน แลกรับฟรี!
O-LI-NO CREPE & TEA คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นสุดน่ารัก เสิร์ฟ SWISS COCOA DARKER เครื่องดื่มโกโก้เข้มข้นถึงใจ เอาใจสายดาร์กช็อกโกแลตตัวจริง มูลค่า 89 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 25 คะแนน แลกรับฟรี!
SMILEYHOUND CAFE ไลฟ์สไตล์คาเฟ่สุดเก๋จากแบรนด์แฟชั่น SMILEYHOUND เสิร์ฟเมนู SMILEYHOUND MILK TEA หอมกลมกล่อมในสไตล์เฉพาะตัว มูลค่า 120 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
TP TEA แบรนด์ชานมพรีเมียมจากไต้หวัน นำเสนอเมนู CHOCOLATE LATTE ไซส์ M ช็อกโกแลตรสเข้มละมุนในสไตล์โมเดิร์น มูลค่า 155 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 45 คะแนน แลกรับฟรี!
TWIN MADE คาเฟ่โฮมเมดแสนอบอุ่น เสิร์ฟเมนู ICED LATTE กาแฟเย็นรสชาตินุ่มนวล เหมาะกับทุกวันของคอกาแฟ มูลค่า 95 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
WARABIMOCHI KAMAKURA ร้านวาราบิโมจิชื่อดังจากญี่ปุ่น ขอแนะนำเมนูเครื่องดื่มวาราบิโมจิโฮจิฉะ ขนาด 12 OZ. หอมเข้มข้น สัมผัสหนึบหนับของวาราบิโมจิในแก้วเดียว มูลค่า 155 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 45 คะแนน แลกรับฟรี!
สัมผัสทั้งรสชาติความอร่อยไปพร้อมกับกลิ่นอายฮาโลวีน ในแคมเปญ “MEGA TRICK OR DRINK” ด้วยเมนูเครื่องดื่มสุดฮิตจากคาเฟ่แบรนด์ดัง ให้ทุกคนได้ออกตามล่าเครื่องดื่มแก้วโปรด พร้อมอัปเดตเทรนด์ความอร่อยสำหรับซีซั่นนี้ ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2568 ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาเท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขการแลกรับได้ที่แอปพลิเคชันเมกาบางนา, เฟซบุ๊ก : FACEBOOK.COM/MEGABANGNASHOPPINGCENTER และ ไลน์ : @MEGABANGNAOFFICIAL