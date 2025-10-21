เหลือแค่ 2 วัน! ส่องลิสต์เชฟดังในงานมหกรรมอาหารและไวน์ Hong Kong Wine & Dine Festival 2025 อลังการกว่าที่เคย ยกทัพเชฟระดับโลกพร้อมไวน์คุณภาพเยี่ยม

เหลือเวลาอีกเพียง 2 วันเท่านั้น! ที่มหกรรมอาหารและไวน์แห่งเอเชียที่ทุกคนรอคอยจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 23 ถึง 26 ตุลาคม 2568 งาน Hong Kong Wine & Dine Festival 2025 จะเนรมิตพื้นที่ Central Harbourfront ให้กลายเป็นสวรรค์ของนักชิม ที่เต็มไปด้วยจานอาหารสุดยอดฝีมือ การจับคู่ไวน์ที่ล้ำสมัย และการร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ของเชฟชื่อดัง
ผู้ร่วมงานจะได้ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมไฮไลต์ประจำงานที่กลับมาอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น:
•Towngas Gourmet Avenue: โซนห้ามพลาด ที่รวบรวม 12 ร้านอาหารยอดนิยมและได้รับคำชื่นชมมากที่สุดของฮ่องกงมาไว้ในที่เดียว
•Tasting Room: การร่วมมือของ 5 เชฟชื่อดังระดับโลกมาเปิดตัวเมนูดินเนอร์สุดครีเอทีฟ ที่มีเฉพาะในงานเท่านั้น
•BEA Grand Wine Pavilion: โซนสำหรับคอไวน์ตัวจริง ที่จัดแสดงไวน์วินเทจหายาก และเปิดตัวไวน์ใหม่ๆ จากทั่วโลก
ลัดคิวร้านดังสุดฮอตได้ที่โซน Towngas Gourmet Avenue
โซนใหม่แกะกล่อง! Towngas Gourmet Avenue รวบรวม 12 ร้านอาหารชั้นนำดีกรีรางวัล ซึ่งปกติมักจองยากเต็มยาวข้ามสัปดาห์ และเป็นที่ยอมรับจากทั้ง Michelin Guide และ Black Pearl Restaurant Guide มาไว้ในพื้นที่เดียว ให้คุณได้ลิ้มลองเมนูบางส่วนจากร้านดังได้ทันที โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า
เชฟดาวเด่นมิชลิน โชว์เมนูซิกเนเจอร์สุดว้าว!
1. Alvin Leung (The Demon Chef) - ร้าน Bo Innovation (มิชลิน 2 ดาว)
เชฟ Alvin Leung หรือที่รู้จักในนาม 'The Demon Chef' พร้อมแล้วที่จะสร้างความฮือฮาด้วยศิลปะ 'โมเลกุลาร์ แกสโตรโนมี' (Molecular Gastronomy) อันเป็นเอกลักษณ์ จากร้าน Bo Innovation ที่เข้าร่วมเทศกาลนี้เป็นครั้งแรก โดยจะนำเมนูซิกเนเจอร์อย่าง 'X-treme Xiao Long Bao', 'H2egg' และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นการผสมผสานอันสนุกสนานระหว่างความดั้งเดิมและนวัตกรรม มาโชว์ที่นี่เป็นครั้งแรก!
2. Anne-Sophie Pic และ Marc Mantovani - ร้าน Cristal Room by Anne Sophie Pic (มิชลิน 1 ดาว)
Anne Sophie Pic ตัวแม่แห่งวงการอาหารฝรั่งเศส เจ้าของร้านอาหารที่รวมทั้งหมดแล้วมีถึง 10 ดาวมิชลิน (มากที่สุดในบรรดาเชฟหญิงทั่วโลก) นำร้าน Cristal Room by Anne Sophie Pic ที่ได้ 1 ดาวมิชลิน นำเสนอเมนูซิกเนเจอร์ เช่น ถั่วจีนจากยูนนานกับคาเวียร์ และ ปูม้าปรุงรสด้วยโซบะชาและเจอเรเนียม เข้าร่วมงานเทศกาลเป็นครั้งแรก!
3. Adam Wong - ร้าน Forum (มิชลิน 3 ดาว)
Adam Wong หัวหน้าเชฟของ Forum ร้านอาหารจีนกวางตุ้งระดับ มิชลิน 3 ดาว ของฮ่องกง จะกลับมาสร้างความโดดเด่นให้กับอาหารฮ่องกงคลาสสิกอีกครั้ง ผ่านเมนูที่เป็นตำนานอย่าง 'เปาฮื้อแห้งตุ๋นสไตล์ฟอรัม' (Braised Forum Dried Abalone) นอกจากเปาฮื้อแล้ว ยังมีเมนูที่แสดงถึงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของมรดกทางอาหารกวางตุ้ง เช่น ไอศกรีมลำไยแห้ง พุทราจีน เม็ดบัว และลิลลี่ (Limited-edition Ice Cream) และ หางวัวตุ๋น (Braised Oxtail)
เปิดตัวทัพ 5 เชฟระดับซูเปอร์สตาร์ ในโซน Tasting Room
กลับมาอีกครั้งกับโซน Tasting Room ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม นี่คือโอกาสในการพบปะและลิ้มรสอาหารจาก 5 เชฟชื่อดังระดับโลก และกูรูในอุตสาหกรรมอาหารที่มารวมกันเพื่อรังสรรค์เมนูดินเนอร์สุดครีเอทีฟ ณ โซน Tasting Room ที่มาในธีม "ลิ้มรสความพิเศษ: เหนือกว่ารสชาติกวางตุ้ง" (Taste the Extraordinary: Beyond Cantonese Flavour) เพื่อนำเสนออาหารกวางตุ้งออกมาในรูปแบบใหม่ๆ
รายชื่อเชฟแถวหน้าผู้ร่วมสร้างสรรค์เมนู:
•Menex Cheung (เชฟจาก L’Envol, มิชลิน 3 ดาว) หัวหน้าเชฟที่โดดเด่นด้านอาหารจีนสไตล์ฟิวชันสุดสร้างสรรค์
•Cheung Yat Fung (เชฟจาก Rùn, มิชลิน 2 ดาว) เชฟอาหารแต้จิ๋วระดับมิชลิน 3 ดาวจากปักกิ่ง
•Jung Ji-sun (เชฟหญิงชื่อดังจากรายการ Culinary Class War ของเกาหลีใต้) "ราชินีติ่มซำ" จากรายการ Culinary Class Wars
•Jayson Tang (เชฟผู้เชี่ยวชาญอาหารกวางตุ้ง) เชฟมิชลินสตาร์รุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นอนุรักษ์มรดกอาหารกวางตุ้ง
•Andrew Wong (เชฟชื่อดังจาก A. Wong, ลอนดอน) เชฟอาหารจีนคนแรกที่คว้า มิชลิน 2 ดาวนอกทวีปเอเชีย
เริ่มนับถอยหลังสู่ Wine & Dine Festival 2025 ได้เลย!
อีก 2 วัน การเฉลิมฉลองด้านอาหารครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของฮ่องกงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว! ณ Central Harbourfront ระหว่างวันที่ 23 - 26 ตุลาคมนี้ ดื่มด่ำไปกับโลกแห่งรสชาติ เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เชี่ยวชาญ และลิ้มรสไวน์พรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเมนูอาหารระดับกูร์เมต์ที่มีเพียงช่วงเวลาจำกัด จากฝีมือเชฟระดับโลก อย่าพลาดโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์สุดพิเศษนี้!
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.discoverhongkong.com/seasia/what-s-new/events/wine-dine-festival.html