“Taiwan Day เทศกาลอาหารและการท่องเที่ยวไต้หวัน” เตรียมเปิดฉากที่เซ็นทรัลเวิลด์! พบแขกรับเชิญสุดพิเศษ “อาเล็ก-ธีรเดช” และแพ็คเกจท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ "Meet & Greet อาเล็กที่ไทเป"

เตรียมพบกับงานประจำปีสุดยิ่งใหญ่จากสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพ ฯณ central cOurt ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 10-15 มิถุนายน 2025 พร้อมเสิร์ฟอาหารไต้หวันขนานแท้อย่างบะหมี่เย็น บะหมี่เนื้อ ไก่ทอด เต้าหู้เหม็น ชานมไข่มุก บิงซูเฉาก๊วยสไตล์ไต้หวัน ภายในงาน รวมถึงมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย เช่น การเสี่ยงเซียมซี นอกจากนี้ เตรียมพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษแบรนด์แอมบาสเดอร์การท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำปี 2025 ที่จะมาร่วมเปิดงาน พร้อมแบ่งปันประสบการณ์สุดแสนประทับใจจากการไปท่องเที่ยวเกาะหมาจู่ สถานที่สุด unseen ของไต้หวันในวันที่ 13 มิถุนายน และแน่นอนว่างาน Taiwan Day ที่จัดทั้งหมด 6 วันนี้เป็นโอกาสดีที่สุดสำหรับการคว้าบัตรงาน "Meet & Greet อาเล็กที่ไต้หวันครั้งแรก" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคมนี้! ขอแอบกระซิบว่างาน Meet & Greet ครั้งนี้ อาเล็กได้เตรียมการแสดงสุดเซอร์ไพรส์ที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อน! นอกจากนี้ ภายในงาน Taiwan Day ยังมีกิจกรรมสะสมแสตมป์ให้ทุกท่านได้ลุ้นรับรางวัลใหญ่อย่าง ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ไทเป ฟรี!เทศกาลอาหารไต้หวันรสเลิศ ลิ้มลองอาหารไต้หวันขนานแท้“Taiwan Day เทศกาลอาหารและการท่องเที่ยวไต้หวัน 2025” ได้คัดสรรอาหารไต้หวันถูกปากคนไทย ไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดกรอบนอกนุ่มใน บะหมี่เย็นเส้นเหนียวหนึบ เต้าหู้เหม็น ชานมไข่มุก บิงซูเฉาก๊วยสไตล์ไต้หวัน พร้อมเสิร์ฟรสชาติไต้หวันแท้ทุกคำกิจกรรมเสี่ยงเซียมซีขอพร แบบ Interactiveอยากสัมผัสกับวัฒนธรรมการไหว้ขอพรอันเป็นเสน่ห์ความเชื่อแบบดั้งเดิมของไต้หวันไหม? งาน Taiwan Day ได้จัดพื้นที่ Interactive แบบเสมือนจริงไว้ให้ทุกท่านได้ร่วมเสี่ยงเซียมซีผ่านการเชื่อมต่อแบบออนไลน์ไปยังวัดเจินไห่ เมืองตงกั่ง มณฑลผิงตง นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพื้นที่ Workshop ให้ทุกท่านได้ลองทำเกี๊ยวแบบ DIY เรียนรู้เคล็ดลับการทำอาหารไต้หวันพร้อมลิ้มรสอาหารแสนอร่อย พร้อมกิจกรรมบนเวทีตั้งแต่พิธีเปิดวันศุกร์ที่ 13 มิ.ย. ยาวไปตลอดเสาร์อาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล และร่วมชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ไต้หวันมะ” (Taiwan (na) go with me?) ซึ่งนำแสดงโดยอาเล็ก-ธีรเดช ให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกอีกด้วยแพ็คเกจท่องเที่ยวไต้หวันราคาสุดพิเศษไฮไลท์สำคัญสุดพิเศษของงาน “Taiwan Day เทศกาลอาหารและการท่องเที่ยวไต้หวัน 2025” คือแพ็คเกจท่องเที่ยวอย่างเอ็กซ์คลูซีฟ ร่วม "Meet & Greet อาเล็กที่ไต้หวัน" ซึ่งมีจำนวนจำกัด! เมื่อคุณเลือกซื้อแพ็คเกจนี้ คุณจะมีสิทธิ์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Meet & Greet ครั้งแรกของอาเล็กที่กรุงไทเปในวันที่ 25 ตุลาคม 2025 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบูธของบริษัททัวร์ที่จะมานำเสนอแพ็คเกจท่องเที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม ชวนคุณไปร่วมสำรวจความงามของเกาะไต้หวัน!ลุ้นรับรางวัลใหญ่สุดหรู ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไต้หวัน ฟรี!ภายในงานจะจัดกิจกรรมสะสมแสตมป์ลุ้นรับรางวัล โดยมีรางวัลใหญ่ คือ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ไทเป ให้ทุกท่านได้บินไปท่องเที่ยวไต้หวันแบบฟรี ๆ! ไม่เพียงเท่านี้ หากท่านซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวไต้หวันที่รวมกิจกรรม "Meet & Greet อาเล็กที่ไต้หวัน" ภายในงาน ท่านจะได้สิทธิ์รับของขวัญสุดพิเศษมากมาย เช่น เซ็ทกระเป๋าจัดระเบียบรุ่น Limited ชุดช้อนส้อมพกพา รวมถึงบัตร Easy Card มูลค่า 599 NTD พร้อมสิทธิพิเศษที่นั่งแถวหน้าติดขอบเวทีในงาน "Meet & Greet อาเล็กที่ไต้หวัน" นอกจากนี้ หากซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวไต้หวันแบบทั่วไปแพ็กเกจใดก็ตาม ท่านก็จะได้รับกระเป๋าสะพายข้างลาย OH Bear สุดน่ารักไปแบบฟรี ๆ ขอย้ำว่าของมีจำนวนจำกัด ช้าหมดอดน้า!งาน Taiwan Day จัด 6 วันเท่านั้น พลาดงานครั้งนี้ต้องรออีกทีปีหน้างานเดียวที่รวบรวมทั้งดารา อาหาร การท่องเที่ยว และพื้นที่ Interaction เพียง 6 วันเท่านั้น! โดย Soft Opening วันที่ 10-12 มิถุนายน และจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่ 13-15 มิถุนายน พร้อมกิจกรรมคับคั่งตั้งแต่เวลา 10:00 - 21:00 น. รอคุณมาสัมผัสประสบการณ์กิน ดื่ม เที่ยว และทำกิจกรรมร่วมกัน ณ central cOurt ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งนี้ ขอย้ำว่าบัตรเข้าร่วมงาน "Meet & Greet อาเล็กที่ไต้หวัน" มีจำนวนจำกัด! แฟนคลับที่อยากรู้ว่าอาเล็กเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรไว้ บอกเลยว่าห้ามพลาดโอกาสสุดพิเศษนี้! อย่าลืมชวนเพื่อนสนิทและคนรู้ใจมาที่งาน Taiwan Day เพื่อสัมผัสกับเสน่ห์ไต้หวันกันนะข้อมูลกิจกรรม“Taiwan Day เทศกาลอาหารและการท่องเที่ยวไต้หวัน”•วันที่: 13-15 มิถุนายน (Soft Opening วันที่ 10-12 มิถุนายน)•เวลา: 10:00-21:00 น.•สถานที่: central cOurt ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์•ค่าเข้าชม: ฟรี•แขกรับเชิญพิเศษ: อาเล็ก ธีรเดช (วันที่ 13 มิถุนายน ร่วมเปิดงาน)