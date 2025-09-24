“กรุงทองพลาซา” ผู้นำศูนย์ค้าส่งแฟชั่นพลัสไซซ์เบอร์หนึ่ง เนรมิตความสนุกกลางประตูน้ำกับแคมเปญ ‘ควงซุปตาร์ตะลุยช้อปฟรี’ รับดีมานด์ตลาดแฟชั่นพลัสไซซ์ทั่วโลกโตเฉลี่ยปีละ 5 - 6% พร้อมเดินหน้าปั้นสู่ Lifestyle Destination ของภูมิภาค ชูจุดแข็งศูนย์ค้าส่งพลัสไซซ์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย
กรุงทองพลาซา ศูนย์ค้าส่งเครื่องแต่งกาย “พลัสไซซ์” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางแฟชั่นค้าส่งครบครันใจกลางประตูน้ำ ล่าสุดจัดบิ๊กอีเวนต์ เนรมิตดินแดนแห่งสีสัน สร้างปรากฏการณ์แฟชั่นสุดสดใสต้อนรับซีซั่นใหม่กับงาน “ควงซุปตาร์ตะลุยช้อปฟรี” พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “ช้อปเสริมเฮง ดวงปังพาไปมู season 3 ตะลอนไต้หวัน” มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่ใช่แค่การเลือกซื้อสินค้า แต่คือการได้สัมผัสสีสัน ไลฟ์สไตล์ และโอกาสลุ้นทริปไต้หวัน 3 วัน 2 คืน ร่วมกับ มดดำ คชาภา และ อ.คฑา ชินบัญชร งานครั้งนี้ยังได้พระเอกหนุ่มสุดฮอต “อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ” และสาวสวยอารมณ์ดี “หยาดพิรุณ ปู่หลุ่น” มาร่วมสร้างบรรยากาศคึกคัก เสริมประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ตอบโจทย์ทั้งเทรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่
นางสาวอัญชลี ตันติวงษากิจ กรรมการผู้จัดการ ห้างกรุงทองพลาซา กล่าวว่า “กรุงทองพลาซา ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมแฟชั่น แต่เราคือ ‘ชุมชนของคนค้าขายและนักช้อป’ ทุกคนที่เข้ามาที่นี่จะได้พบกับสินค้าที่อัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์ เทรนด์ใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์ และบรรยากาศการค้าขายที่คึกคักตลอดทั้งปี เรารู้สึกขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จ และตั้งเป้าในปีหน้าจะยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งให้ครบวงจรยิ่งขึ้น ทั้งในเชิง physical และ digital เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นพลัสไซซ์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน”
แคมเปญ “ควงซุปตาร์ตะลุยช้อปฟรี” ถือเป็นไฮไลต์สำคัญของปีที่กรุงทองพลาซา ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อตอบแทนลูกค้าและสร้าง engagement กับกลุ่มเป้าหมายทั้งร้านค้าและนักช้อปรุ่นใหม่ ผ่านการผสมผสาน event marketing และ online buzz อย่างลงตัว กิจกรรมในงานถูกออกแบบให้สนุกและมีส่วนร่วม ตั้งแต่การ DIY ตกแต่งเสื้อ, ประมูลเสื้อการกุศล, การช้อปฟรีกับซุปตาร์ ไปจนถึงโชว์สุดพิเศษจาก “อาเล็ก ธีรเดช” และที่พลาดไม่ได้คือการเปิดตัวแคมเปญ “ช้อปเสริมเฮง ดวงปังพาไปมู season 3” ที่ให้ลูกค้าลุ้นทริปไต้หวันแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เพียงช้อปครบทุก 100 บาท
ภาพรวมความสำเร็จและกลยุทธ์ทางธุรกิจของกรุงทองพลาซา
ตลอดปี 2568 กรุงทองพลาซา ยังคงเติบโตอย่างแข็งแรง สะท้อนจากตัวเลข อัตราการเช่าพื้นที่เกือบ 100% และมีร้านค้าใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 15% โดยเฉพาะในกลุ่ม แฟชั่นพลัสไซซ์และสตรีทแฟชั่น ขณะที่ traffic ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 5% จากปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากการทำ แคมเปญออนไลน์และอีเวนต์หน้าห้าง ที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามา
ด้านการจับจ่าย ปี 2568 มียอดรวมการช้อปปิ้งโตขึ้น 5% จากปี 2567 และตั้งเป้าให้ปี 2569 เติบโตเพิ่มอีก 20% ผ่านการทำ กลยุทธ์การตลาด 360° ที่ผสมผสานทั้งออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมขับเคลื่อนด้วย experiential marketing ที่เน้น engagement และการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า
“กลยุทธ์ของเราชัดเจน คือการทำให้กรุงทองพลาซา เป็นมากกว่าห้างค้าส่ง แต่คือ lifestyle hub ของคนรุ่นใหม่ แคมเปญในวันนี้สะท้อนแนวทาง experiential marketing ที่เรามุ่งเน้น คือการสร้าง engagement และประสบการณ์ที่ลูกค้าจดจำได้ ไม่ใช่เพียงการช้อปสินค้า” อัญชลี กล่าวเสริม
อินไซต์ตลาดแฟชั่นพลัสไซซ์
สำหรับ ตลาดแฟชั่นพลัสไซซ์ พบว่าอินไซต์ที่น่าสนใจคือ ตลาดแฟชั่นพลัสไซซ์ทั่วโลกยังคงเติบโตต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละ 5-6% โดยคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มอีก 15-20% ในอีก 3 ปีข้างหน้า จากความต้องการเสื้อผ้าที่ “สะท้อนบุคลิกและความมั่นใจ” มากขึ้น วันนี้ลูกค้าพลัสไซซ์เริ่มให้ความสำคัญกับ ดีไซน์และความทันสมัย จากเดิมที่ “มีไซซ์ใหญ่” เพียงพอ แต่วันนี้ลูกค้าต้องการเสื้อผ้าที่สามารถสร้างความมั่นใจ ได้อย่างแท้จริง เพื่อรองรับเทรนด์นี้ กรุงทองพลาซา จึงปรับตัวด้วยการ ขยายพื้นที่ร้านพลัสไซซ์, ร่วมมือกับดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ และ ผลิตคอนเทนต์ออนไลน์สร้างแรงบันดาลใจ ให้ลูกค้ารู้สึกว่า แฟชั่นไม่จำกัดไซซ์อีกต่อไป
นอกจากนี้ยังเห็นสัญญาณการเติบโตจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะจาก อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งรวมกันคิดเป็นกว่า 40% ของลูกค้าต่างชาติทั้งหมด รองลงมาคือ ชาวไทย 30%, สิงคโปร์ 15%, มาเลเซีย 10% และชาติอื่น ๆ 5% ส่งผลให้กรุงทองพลาซา วางแผนเพิ่ม บริการเสริม เช่น ป้ายหลายภาษา, การคืนภาษี และรองรับการจ่ายเงินหลายรูปแบบ
แม้ผู้คนจะหันไปช้อปออนไลน์มากขึ้นด้วยกระแสโค้ดส่วนลดและ Double Day Promotion แต่กรุงทองพลาซา มองสิ่งนี้เป็น โอกาส ไม่ใช่คู่แข่ง เพราะร้านค้าภายในห้างสามารถทำ ทั้ง offline และ live commerce พร้อมกัน ทำให้ยอดขายเติบโตได้ทั้งสองช่องทาง
สำหรับเทรนด์แฟชั่นพลัสไซซ์ที่มาแรง ได้แก่ แฟชั่นมินิมอล, สตรีท, และ Smart Casual สำหรับทำงาน เพราะคนทำงานรุ่นใหม่ต้องการลุคสุภาพแต่คล่องตัว ซึ่งกรุงทองพลาซา ก็มีให้เลือกช้อปอย่างครบครันตอบโจทย์ลูกค้าพลัสไซซ์ยุคใหม่ทุกไลฟ์สไตล์
บรรยากาศไฮไลต์ของงาน “ควงซุปตาร์ตะลุยช้อปฟรี” อยู่ที่ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นแบบ real-time ภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เมื่อพระเอกหนุ่มสุดฮอต “อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ” ปรากฏตัวเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นห้าง เติมความสนุกสนานและจังหวะความบันเทิงได้อย่างลงตัวกับ หยาดพิรุณ ปู่หลุ่น ที่มารับหน้าพี่เป็นพิธีกรสาวสวยเรียกเสียงฮา ก่อนร่วมสนุกกับกิจกรรม DIY ตกแต่งเสื้อ และต่อด้วยการประมูลเสื้อเพื่อการกุศลมอบให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย บรรยากาศการประมูลทั้งสนุกและอบอุ่น ท่ามกลางแฟนคลับและผู้ร่วมงานที่ลุ้นกันอย่างคึกคัก นับเป็นบทพิสูจน์ว่าแฟชั่นไม่ใช่เพียงเรื่องของความสวยงาม แต่ยังสามารถสร้างคุณค่าและส่งต่อไปสู่สังคมได้จริง
ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยคือกิจกรรม “ควงซุปตาร์ตะลุยช้อปฟรี” ที่อาเล็กควงแขนผู้โชคดีไปเลือกซื้อเสื้อผ้าในโซนพลัสไซซ์อย่างเป็นกันเอง สร้างโมเมนต์อบอุ่นและสีสันที่บอกได้คำเดียวว่า “เอ็กซ์คลูซีฟ” ของจริง ก่อนปิดท้ายด้วยโชว์สุดพิเศษจากอาเล็กที่ทำเอาผู้ร่วมงานทั้งฮอลล์ส่งเสียงเชียร์ดังสนั่นทุกครั้งที่หยิบเสื้อตัวเก๋ขึ้นมาโชว์ พร้อมแนะนำสไตล์ที่เหมาะกับผู้โชคดีอย่างสนุกสนาน ก่อนปิดท้ายด้วยโชว์พิเศษที่แฟนๆ ต่างบอกว่าเป็น “ของขวัญจากอาเล็ก” ที่ทำให้วันนั้นเต็มไปด้วยความทรงจำ
ชวนช้อปพร้อมลุ้นทริปเสริมเฮงที่ไต้หวัน
นอกจากกิจกรรมในวันงานแล้ว กรุงทองพลาซา ยังจัดหนักตลอดแคมเปญ “ช้อปเสริมเฮง ดวงปังพาไปมู season 3 ตะลอนไต้หวัน” เพียงช้อปครบทุก 100 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 ต.ค.ก็มีสิทธิ์ลุ้นบินไปไต้หวันแบบเอ็กซ์คลูซีฟ 3 วัน 2 คืน กับ มดดำ คชาภา และ อ.คฑา ชินบัญชร
นี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า กรุงทองพลาซา ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์ค้าส่งแฟชั่นพลัสไซซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่กำลังก้าวขึ้นสู่การเป็น Lifestyle Destination ของภูมิภาค ที่ผสมผสานแฟชั่น ความบันเทิง สร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ใหม่ให้กับคนค้าขายและนักช้อปทุกเจเนอเรชัน
ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมและโปรโมชันเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ค/อินสตาร์แกรม krungthongplaza และ www.krungthongplaza.com