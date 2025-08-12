“คืนสู่เหย้า รวมพล พตส.+พนต. Rock รักชาติ” ส่งกำลังใจทหารไทยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดน

สมาคมพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง (สพต.) โดยนายศุภชัย ใจสมุทร นายกสมาคมฯ และนางจำนง ศรีสงคราม ประธานนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 14 ได้ประกาศความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจของงาน “Reunion รวมพลพตส.+พนต. Rockรักชาติ” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2568 ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ เพื่อรวมพลังส่งกำลังใจถึงทหารไทยผู้กล้าหาญ และสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การปกป้องผืนแผ่นดินไทย โดยมีนายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน และนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติร่วมงาน
กิจกรรมครั้งนี้สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ชายแดนไทย-กัมพูชายังคงมีการเคลื่อนไหวและความไม่สงบเป็นระยะ แม้ภาพรวมสถานการณ์ยังคงเป็นปกติ และหน่วยงานความมั่นคงของไทยยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและตรึงกำลังตามแนวชายแดนเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชน แต่ทุกภาคส่วนก็ยังจำเป็นต้องร่วมกันสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ในช่วงพิธีการผู้เข้าร่วมงานได้ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยต่อการสูญเสียทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละและพลเรือน การเดินขบวนพาเหรดของ พตส.รุ่น 14 พร้อมการแสดงในเพลง “รักบ้านเกิดเมืองนอน” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารซึ่งเป็นนักศึกษารุ่น 14 เป็นผู้ขับร้อง นำโดย นายสำเริง แสงภู่วงค์ นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายเกียรติคุณ จุมพลคุณวุฒิ คุณศิวลี บูรณสงคราม ผศ.ดร. วิมลิณฬ์ โบวีไนเซอร์ และคุณสิริกาญจน์ นิธิภัทรธนาธรณ์
งาน "Rockรักชาติ" เต็มไปด้วยกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติและการมีส่วนร่วมเพื่อสาธารณะประโยชน์ อาทิ :
• “ร็อกรักชาติ”: การแสดงพลังแห่งความสามัคคีและส่งกำลังใจให้แก่ผู้พิทักษ์ประเทศ
• การมอบสิ่งของจำเป็นผ่านบูธไปรษณีย์ไทย: ได้รับการสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคจำนวนมากจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน พตส. ซึ่งส่งต่อไปยังชายแดนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
• ร่วมมือสนับสนุนเงินช่วยเหลือทหารแนวหน้าผ่านองค์การทหารผ่านศึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมถึงใช้ในการดำเนินงานด้านสาธารณะประโยชน์
• การร่วมบริจาคผ่านบูธสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์: ช่องทางสำคัญในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสังคม
• ร่วมสนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดน่าน
• รวมถึงการร่วมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงาน กกต.
งาน "Rockรักชาติ" แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ โดยมียอดบริจาคจากการแจกเสื้อ "ร็อกรักชาติ" รวม 100,950 บาท ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับมอบโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีการประมูลกีตาร์ สร้างยอดบริจาคได้ 200,000 บาท และการประมูลเสื้อหลวงพ่อศิลา ได้รับเงินบริจาค 50,000 บาท
กิจกรรม "Rockรักชาติ" ไม่เพียงแต่เป็นงานรวมรุ่นที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน แต่ยังเป็นแบบอย่างของการรวมพลังเพื่อทำความดีและสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งต่อกำลังใจและทรัพยากรที่จำเป็นไปสู่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน ขอขอบคุณทีมงานที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง อาทิ พล.ท.ปริญญา ฉายดิลก นายชัยภัทร ก่อเกียรติเสถียร นายปรีชา ไพรภัทรกุล นายสุระ จิระวุฒิกุล นายบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ นายอานุภาพ ธารทอง นายทรงศักดิ์ ศักดิ์เรืองงาม นายศุภชัย นาคสุวรรณ์ ดร.พัชรินทร์ รัตนวิภา ผศ.ดร.เจนจิรา รัตนเพียร คุณรัตนาภรณ์ มั่นศรีจันทร์ คุณณัชพร วรรณะเอี่ยมพิกุล คุณคริษฐา ขาวแสง คุณนาฏศศิน วัฒนไพศาล คุณน้ำทิพย์ วรปัญญา คุณมณทิพย์ เทพวาริณทรา คุณมาลัย สาแก้ว และคุณสุธาสินี วงศ์อนันต์ชัย เป็นต้น
คณะผู้จัดงานขอขอบพระคุณ ทุกพลังของพตส.รุ่น 14 พี่น้อง พตส.ทุกรุ่น น้องๆ พนต.1 รวมถึงผู้ใหญ่ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอันทรงคุณค่านี้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจนประสบความสำเร็จในการส่งกำลังใจถึงปลายทางด้วยความราบรื่น และเป็นกำลังใจให้ ชาว พตส.และ พนต.มีความภูมิใจพร้อมที่จะสืบสานเจตนารมณ์เติมเต็มความสุขและพร้อมส่งต่อความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป