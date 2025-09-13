“Taiwan – Waves of Wonder” เทรนด์สุดฮิต! เขย่ากรุงเทพฯ ไปทั่วทุกมุมเมือง!

สำนักงานการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมไต้หวัน เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวันในประเทศไทยช่วงครึ่งปีหลัง ร่วมมือกับ 29 หน่วยงาน และผู้ประกอบการชั้นนำจากไต้หวันอีกกว่า 60 ราย โดยวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณปีเตอร์ หลัน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยและคุณเฉิน อี้ถิง ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “Taiwan Travel Fair” ณ ศูนย์การค้า EMSPHERE กรุงเทพฯ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2568
งาน Taiwan Travel Fair ปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “Taiwan – Waves of Wonder” มุ่งถ่ายทอดเสน่ห์ของไต้หวันในหลากหลายมิติ ผ่านการผสานวัฒนธรรมท้องถิ่น อาหารขึ้นชื่อ กิจกรรมสร้างสรรค์และการแสดงสุดประทับใจ โดยมี อาเล็ก ธีรเดช แบรนด์แอมบาสเดอร์การท่องเที่ยวไต้หวันและวงดนตรีชื่อดังอย่าง No One Else ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวในไต้หวันอีกด้วย จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่านแวะมาเยี่ยมชมงานที่ศูนย์การค้า EMSPHERE ให้ทุกคนได้สัมผัสเสน่ห์ที่หลากหลายผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าเต็มที่
งานในครั้งนี้เน้นนำเสนอผ่านสองแนวคิดหลักคือ “วัฒนธรรม” และ “อาหาร” เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์แท้จริงของไต้หวันอย่างครบถ้วน โดยไฮไลต์พิเศษประกอบด้วยการแสดงจากวง Liu Sheng Ji และการแสดงจากคณะละครสัตว์หญิง Eye Catching Circus ที่มาสร้างสรรค์ผลงานให้ได้รับชมเป็นครั้งแรกในเอเชีย พร้อมกิจกรรม DIY สุดสนุก อย่างระบายสีพินเข็มกลัดหรือที่รองแก้ว สกรีนผ้าเช็ดหน้า และพับโคมไฟกระดาษ นอกจากนี้ยังมีอาหารไต้หวันต้นตำรับให้ได้ลิ้มรส ได้แก่ ขนมล้อรถ (เชอหลุนปิ่ง), วุ้นกบ (Aiyu Jelly) และกาแฟจากอาหลี่ซาน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไต้หวันได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะ จุดหมายปลายทางพักผ่อนยอดเยี่ยมในเอเชีย จากนิตยสารสหรัฐฯ Global Traveler ขณะที่เมืองไถหนาน ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเอเชียปี 2025 จากนิตยสารอังกฤษ Time Out ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์และความโดดเด่นของการท่องเที่ยวไต้หวันที่ยังคงเปล่งประกายอย่างต่อเนื่อง ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสความงดงามไม่รู้จบในงาน “Taiwan Travel Fair” ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ มาค้นพบเสน่ห์และความมหัศจรรย์ของไต้หวันไปด้วยกัน
ผู้แทนปีเตอร์ หลัน กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2016 ที่ไต้หวันประกาศมาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับชาวไทย การท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปไต้หวันแล้วกว่า 205,000 คน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของตลาดท่องเที่ยวทั้งสองฝ่าย พร้อมเชิญชวนชาวไทยให้เดินทางไปสัมผัสความงดงามทั่วทุกภูมิภาคของไต้หวัน โดยกล่าวว่า “ความงามของไต้หวันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ภาคเหนือ แต่ทั้งภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ตลอดจนหมู่เกาะต่าง ๆ ก็เต็มไปด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมที่น่าค้นหาและควรค่าแก่การสัมผัสด้วยตัวเอง”
คุณซินดี้ เฉิน ผู้อำนวยการสํานักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพ ฯ ระบุว่า หลังจากสถานการณ์โควิด คลี่คลายแล้ว ไทยและไต้หวันต่างมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างกันมากกว่า 1,120,000 ส่วนในงานวันนี้มีกิจกรรม DIY สุดสนุก อย่างระบายสีพินเข็มกลัด ระบายสีที่รองแก้ว และสกรีนผ้าเช็ดหน้า พร้อมลิ้มรสอาหารไต้หวัน ได้แก่ ขนมล้อรถ (เชอหลุนปิ่ง), วุ้นกบ (Aiyu Jelly) และกาแฟยอดนิยมจากอาลีซานให้ทุกคนได้สัมผัสเสน่ห์ที่หลากหลายผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าเต็มที่ ในวันที่ 13 กันยายนจะได้พบกับ อาเล็ก ธีรเดช แบรนด์แอมบาสเดอร์การท่องเที่ยวไต้หวัน ที่จะมาร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยวไต้หวันอย่างใกล้ชิด และในวันที่ 14 กันยายนจะเป็นการแสดงสดจากวง No One Else กับเพลงที่ได้แรงบันดาลใจจากการท่องเที่ยวในไต้หวัน “ไปดูดอกไม้ไฟด้วยกันมั้ย?” งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสายการบินสัญชาติไต้หวัน China Airlines, EVA Air, Starlux Airlines รวมถึงบริษัทท่องเที่ยวชื่อดัง, OTA, บัตรเครดิต และบริษัทประกันภัย ร่วมนำเสนอโปรโมชันส่วนลดตั๋วเครื่องบิน แพ็กเกจทัวร์ และของขวัญพิเศษมากมาย
คุณซินดี้ เฉิน ยังกล่าวเชิญชวนคนไทยมาเที่ยวชมงานนี้ มีการอัพเดทข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไต้หวัน รวมถึงกิจกรรมจัดรางวัลเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางไปไต้หวันเพิ่มมากขึ้น สำหรับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ หากใช้จ่ายภายในงาน 8000 บาทขึ้นไปก็จะมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ไทเป บัตรกำนัลที่พักและรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท
หลังจากงาน Travel Fair ที่กรุงเทพฯ สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันยังนำคณะตัวแทนไต้หวัน เดินทางไปจัดงาน B2B Taiwan Tourism Workshop ที่โรงแรม Shangri-La Chiang Mai ในวันที่ 16 กันยายน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและไต้หวัน เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ และร่วมผลักดันให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวที่คึกคักในช่วงปลายปีนี้ โดยจะเชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวชั้นนำของไทยกว่า 100 ราย และตัวแทนสายการบิน รวมถึงสื่อมวลชนหลักของไทยเข้าร่วม เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ พร้อมนำเสนอโปรโมชันพิเศษสำหรับการเดินทางมายังไต้หวัน กิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและไต้หวันในด้านการท่องเที่ยว และร่วมผลักดันให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวที่คึกคักในช่วงไฮซีซั่นปลายปีนี้