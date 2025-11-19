5 ทายาทเซเลบสายกีฬา โชว์ทักษะเยี่ยมดีกรีแชมป์

ท่ามกลางข่าวโปรโมทการแข่งขันซีเกมส์ ที่ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ทำเอากระแสเทรนด์สปอร์ตี้กำลังมาแรง แถมที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่ยังใส่ใจในเรื่องการเล่นกีฬามาก ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เพื่อปั้นโปรไฟล์ หรือแม้กระทั่งเพื่อสายงานอาชีพ บรรดาเซเลบทั้งหลายจึงผลักดันลูกหลานกันอย่างเต็มที่ ด้วยแรงสนับสนุนที่มากล้น ทั้ง เวลา โอกาส คอนเนกชั่น และที่สำคัญคือ ทุนทรัพย์ ทำให้ทายาทของเซเลบหลายรายก้าวไกลไปถึงระดับแชมป์ สร้างผลงานจนเป็นที่โดดเด่นสะดุดตา จะมีใครและเป็นกีฬาไหนกันบ้างไปดูกัน?
ครอบครัวแรกที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ เพราะ คู่พี่น้องบ้าน “ทองเจือ” เพิ่งควงคู่กันรับดับเบิลแชมป์ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2025” ที่สนามเชียงใหม่ สนามส่งท้ายของฤดูกาลนี้ไปครอง โดย “น้องมิย่า ทองเจือ” นักขับสาวคนสวยทีม TOYOTA Racing Star Team ซิ่ง YARIS ATIV ONE MAKE RACE Carbon Neutral fuel นำม้วนเดียวจบ คว้าแชมป์รุ่น Yaris ATIV Lady One Make Race ไปครองแบบสวยๆ
ส่วนน้องชาย “โรเตอร์ ทองเจือ” ที่เข้าแข่งในรุ่นใหญ่สุดของรายการ Corolla ALTIS GR Sport One Make Race ก็เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่ง แบบครองอันดับ 1 ตั้งแต่ออกสตาร์ทจนถึงโค้งสุดท้าย ก้าวขึ้นโพเดียมไปแบบไม่มีใครมาขวางได้ จนทำให้การแข่งวันนี้กลายเป็น ‘ดับเบิลโพเดียมของพี่น้องทองเจือ’ สร้างความชื่นใจให้กับ คุณพ่อพีท ทองเจือ ที่มายืนคุม ยืนลุ้น ยืนโค้ช ข้างสนามตั้งแต่ต้นจนจบฤดูกาล
ถัดมาเป็นหนุ่มนักกีฬา “น้องเจส เจตจรฏ” หนึ่งในลูกฝาแฝดของคุณแม่เจนนิส และคุณพ่อเบิ้ล-เจษฎา โสภณพนิช ยังพิชิต ที่เก่งกาจด้านกีฬาจนได้รับประกาศนียบัตรด้าน Sports Excellence Awards 2025 ของโรงเรียน Shrewsbury International School หนุ่มน้อยคนนี้เล่นทั้งกรีฑา วิ่ง กระโดด และที่เชี่ยวชาญที่สุดต้องยกให้กับ ฟุตบอล เป็นนักกีฬาของโรงเรียนที่ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ และไปเข้าแคมป์ของสโมสรฟุตบอลระดับโลกมาแล้ว ที่สำคัญ ยังเป็นหนึ่งในแกนหลักของทีม FC Bangkok ที่เพิ่งไปคว้าแชมป์การแข่งขัน Bangkok Premier Youth Championship รุ่น U12 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
มาถึงคิวของสาวๆ กันบ้าง ถ้าให้กล่าวถึงแชมป์ที่กวาดเหรียญมาแล้วมากมายต้องยกให้ “น้องเบลล่า กุญช์จารี” ลูกสาวคนเก่งของ “หนิง-ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์” กับ “โบ๊ท-จามร จีระแพทย์” ซึ่งมีพรสวรรค์ด้านการเต้น ไม่ว่าจะเป็น บัลเล่ต์ แจ๊ส คอนเทมฯ โดยเริ่มเรียนตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ผ่านการแข่งขันมาแล้วมากมาย กวาดรางวัลในทั้งและต่างประเทศ แถมได้ทุนจากสถาบันระดับโลก จนทุกวันนี้ด้วยวัยเพียง 18 ปี เธอขยับไปเป็นอาจารย์สอนเต้น และเป็นคนคิดท่า คิดโปรแกรมแข่ง แถมยังเก่งกาจขนาดพาลูกศิษย์ไปคว้าแชมป์มาได้หลายรายการ
ปิดท้ายที่ หนุ่มนักซิ่งจากบ้านภิรมย์ภักดี “เจม นันทวุฒิ” หนึ่งในลูกฝาแฝดของ คุณพ่อจ๊ะ วรวุฒิ กับคุณแม่บิ๋ง-นันทมาลี ภิรมย์ภักดี ที่เดินตามรอยบรรพบุรุษสายเลือดนักแข่ง จับพวงมาลัยลงแข่งในสนามมาตั้งแต่เด็ก กวาดแชมป์รถโกคาร์ทมาแล้วเกือบทุกรุ่น ขึ้นโพเดียมแชมป์มานับครั้งไม่ถ้วน จนทุกวันนี้ด้วยวัย 19 ปี เขากำลังเดินหน้าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในฐานะนักแข่งรถ F4 ในสนามของยุโรปมาได้เกือบ 3 ปีแล้ว ทั้งยังได้เข้าร่วมสังกัดรถดังของหลายประเทศ ล่าสุด ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา ทีม DAMS Lucas Oil ของประเทศฝรั่งเศส เพิ่งจะประกาศตัวเจมให้ร่วมทีมแข่งลุยศึก F3 ในปีหน้า เรียกได้ว่าก้าวไปสู่ความฝันการเป็นนักแข่ง F1 อีกหนึ่งขั้น