Bagnifique ฉลองก้าวสู่ปีที่ 15 ขนทัพดารา “ต่อ-ออฟ” พร้อมเหล่าเซเลบริตี้ ร่วมงาน 15 Years Anniversary “Bagnifique Mega Sale”

บริษัท ดิเอลิสต์กรุ๊ป จํากัด นำโดย คุณธารารัตน์ อนุรัตน์บดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คุณธานี สามสีเจริญลาภ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO) คุณณัฐนรี อนุรัตน์บดี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) จัดงาน 15 Years Anniversary “Bagnifique Mega Sale” เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวแบรนด์ Bagnifique (แบคนิฟิค) อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมการก้าวสู่การสร้างสรรค์คอมมูนิตี้แห่งใหม่ของคนรักแฟชั่นและสินค้าแบรนด์เนม ณ ศูนย์การค้า Mega Bangnaโดยมีคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ - ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ยกทัพศิลปินดาราสุดฮอต อาทิ ต่อ-ธนภพ, ออฟ จุมพล มาร่วมมอบความสุข จัดเต็มมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินยอดนิยม และกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมาย ร่วมด้วยเหล่าคนดัง เซเลบริตี้ ที่พร้อมใจตบเท้าเข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง อาทิ คุณเกรซ มหาดำรงค์กุล, คุณชวัลญา พิทยศิริ, คุณนันทมาลี ภิรมย์ภักดี, คุณรพีพร วงศ์ทองคำ, คุณวิทยา สินทราพรรณทร, คุณณิชชา บุณยากร, คุณอลิสา พันธุศักดิ์ คุนผลิน (Tiffany), คุณปณิธิพัธน์ พีรพัฒนกุล และคุณธาวิน พี. เซียวตง โดยมี อั๋น-ภูวนาท รับหน้าที่พิธีกร ณ M Fashion Hall 1 ศูนย์การค้า Mega Bangna
สำหรับงาน 15 Years Anniversary “Bagnifique Mega Sale” ถือเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้ง Bagnifique.brandname ศูนย์รวมแบรนด์เนมสินค้า Luxury Brand แท้มือ 2 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 อย่างยิ่งใหญ่ โดยเปิดสาขาแรกที่ Mega Bangna ก่อนที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ได้แก่สาขา เมกาบางนา ,เซ็นทรัล เวสต์เกท,เดอะมอลล์ บางกะปิ, แฟชั่น ไอส์แลนด์ ,ซีคอนสแควร์ และมีช่องทางการซื้อขายออนไลน์ทุกช่องทาง ตั้งเป้าการยกระดับสร้างมาตรฐานของการซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมมือ2ของไทย ให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมผลักดันแบรนด์ Bagnifique.brandname ไปสู่ศูนย์กลางซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมอันดับหนึ่งของไทยและอาเซียน
บรรยากาศของงาน 15 Years Anniversary “BagnifiqueMega Sale” คึกคักไปด้วยเหล่าคนรักแบรนด์เนม ที่พร้อมใจกันมาช้อปสินค้า Luxury Brand แท้มือ 2 ที่การันตีคุณภาพโดยBagnifique จากนั้น อั๋น-ภูวนาท พิธีกรคนเก่ง ได้เชิญทีมผู้บริหาร Bagnifique, ผู้บริหารศูนย์การค้า Mega Bangnaศิลปิน-ดารา แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดตัว Bagnifique อย่างเป็นทางการ ก่อนจะเชิญศิลปิน ดารา แขกรับเชิญคนพิเศษ ต่อ-ธนภพ, ออฟ จุมพล ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “Value Trend of Luxury Brandname” และ การร่วมมือครั้งสำคัญของBagnifique x สมาคมแบรนด์เนมมือสอง โดย คุณศุภาณัทจรูญพรภักดี ที่มาร่วม “เปิดมิติใหม่ในการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม” ให้ความรู้ในการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และปิดท้ายกิจกรรมความสนุกด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินยอดนิยม พร้อมกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมาย
คุณธารารัตน์ อนุรัตน์บดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้บริหารเผยทิ้งท้ายว่า “ผู้ที่ชื่นชอบสินค้า Luxury Brand แท้มือ 2 ที่การันตีคุณภาพโดย Bagnifique.brandname ให้มั่นใจได้เลยว่าเรามีระบบปฏิบัติการที่ดี มีการจัดการดูแลสินค้า และขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าของแท้ ก่อนนำส่งออกขาย โดยกำหนดมาตรฐานในการคัดเลือกกระเป๋า ที่นำมาขายให้กับลูกค้า รับประกันว่ากระเป๋าทุกใบที่ซื้อจาก Bagnifique.brandname เป็น authentic แท้ 100% สภาพดี การันตีคุณภาพทุกสินค้า นอกจากนี้เรายังมีบริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าตั้งแต่การซื้อ-จนถึงการนำสินค้ากลับมาแลกเปลี่ยน-ฝากขาย-ขายและส่งต่อได้อย่างครบวงจร ที่สำคัญคือบริการรับซื้อ เน้นการรับซื้อสินค้าที่ลูกค้าต้องการขายได้เงินทันที แตกต่างจากแบรนด์เนมร้านอื่นในไทย ที่เน้นฝากขายเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอาจต้องใช้เวลานาน ขณะที่มีหน้าร้านที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าชั้นนำ เพิ่มความสะดวก และความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และในส่วนของร้านค้าออนไลน์ ยังมีช่องทางในการสื่อสารอย่างทั่วถึงในทุกช่องทางอีกด้วยค่ะ”