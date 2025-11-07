ชุดผ้าไหมไทยโทนดำ แฝงความนอบน้อม ดูภูมิฐาน สง่างาม ในทุกโอกาส

ในช่วงเวลาแห่งการน้อมถวายความอาลัย ที่ต้องหยิบเสื้อผ้าโทนสีดำมาปรับเข้ากับการแต่งกาย ยิ่งเมื่อนำผ้าไหมไทยโทนสีดำ มาผสมผสานระหว่างความงดงามแบบไทย และความเรียบหรูในสไตล์สากล ก็ยิ่งดูสวยงามลงตัว นอกจากนี้ สีดำยังเป็นโทนสีที่สะท้อนถึงความสุภาพ นอบน้อม แต่ก็แฝงไว้ด้วยเสน่ห์แห่งความสง่างามเหนือกาลเวลา ไม่ว่าจะสวมใส่ในงานพิธีการ หรือโอกาสสำคัญใดๆ ก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดูภูมิฐาน
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี : เรียบหรู สง่างาม พร้อมเครื่องประดับไข่มุกสีดำและเข็มกลัดทองอันโดดเด่น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา : ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ตัดเย็บด้วยผ้าไหมยกดอกสีดำ เป็นชุดไทยพระราชนิยม แบบที่ 7 ซึ่งตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ใช้ในโอกาสกลางคืน แทนการสวมชุดราตรีแบบตะวันตก ตัวเสื้อไม่มีแขน คอด้านหน้า-หลัง คว้านกว้าง ผ้านุ่งจีบหน้า มีชายพก จีบเอว ใช้เข็มขัดไทยคาด คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยไว้อย่างสง่างาม
ธนนนท์ นิรามิษ : สตรีหมายเลข 1 ของเมืองไทย ณ เวลานี้ กับชุดผ้าไหมไทยที่ถูกออกแบบอย่างสวยงาม ประกอบกับเครื่องประดับที่ช่วยส่งเสริมให้ชุดดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หลังจากที่เคยเป็นกระแสเรื่องการแต่งกายด้วยผ้าไทยของเธอ ทุกวันนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ชุดผ้าไทยที่ได้รับการตัดเย็บอย่างสวยงาม เรียบร้อยเข้ากับกาลเทศะ
สามสาวพี่น้องบ้านปัทมสิงห์ : นำโดยพี่สาวคนโต แพร วทานิกา กับน้องสาวทั้งสอง พลอย พิชญา และ เพ็บ-นัยน์ชนก ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ในชุดไทยสีดำโทนสุภาพ สวยเป๊ะทั้งเสื้อผ้าหน้าผม เหมาะกับงานพิธีทางการในโอกาสสำคัญ
ธนพร ศรีวิราช : ภริยาของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า นำผ้าไหมไทยมาตัดเย็บในรูปแบบแฟชั่น ซึ่งนำมาใช้งานทางการได้ในหลายโอกาส
ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช : สวยงาม เป๊ะทุกลุคอยู่แล้ว คราวนี้มาในชุดไทยประยุกต์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “ชุดไทยจักรี” หรือ “ชุดไทยศิวาลัย” แต่ถูกออกแบบให้ดูเรียบหรูและร่วมสมัยมากขึ้น
ม.ล. ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี และจิตภัสร์ กฤษดากร : กับชุดไทยจิตรลดาสีดำ เข้ากราบพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง”
ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์, จณิสตา จรูญสมิทธิ์ และ ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ : ในชุดไทยจิตรลดาสีดำ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 ชุดไทยพระราชนิยม ที่ตั้งชื่อตาม พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในพระบรมมหาราชวัง ใช้ในงานพิธีอย่างสุภาพเรียบร้อย
ชลิดา ตันติพิภพ : ประยุกต์ชุดไทยจิตรลดา เข้ากับโจงกระเบน ก็ทำให้ได้อีกลุคของการแต่งกายแบบสุภาพด้วยผ้าไทย
นันทมาลี ภิรมย์ภักดี : เจ้าแม่เฟอร์รารี่ที่เบรกสีแดงลง เปลี่ยนมาแต่งชุดไทยจิตรลดาสีดำ เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวง
มนุญสินี ฟูตระกูล : เรียบร้อยเป็นทางการในชุดไทยจิตรลดาสีดำ
คริสติน่า อากีล่าร์ : ได้เห็นอีกลุคของศิลปินชื่อดังที่สลัดคราบศิลปินมาสวมใส่ชุดไทยจิตรลดาสีดำ เรียบร้อยเป็นทางการ