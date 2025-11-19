เดอะ ปาร์ค จัดงาน “CHILL AT THE PARQ” คอนเซ็ปต์ Unwrap The Magical Moment พร้อมมุมถ่ายภาพ เวิร์กชอป ตลาดของขวัญ และกิจกรรมมากมาย โปรโมชันพิเศษ 17 พ.ย.-31 ธ.ค. 68 อีกทั้งพื้นที่แฮงก์เอาต์ใหม่โดย ร้านชงเจริญ และคอนเสิร์ตจาก โอ๊ต ปราโมทย์, ป๊อป ปองกูล, ตู่ ภพธร, WANYAi, FREEHAND, F.HERO และ Blackbeans ณ ลานกิจกรรม Q Space 25 พ.ย.-19 ธ.ค. 68 (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
***
ตามตะวัน แจ่มจำรัส ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ LOFT บจก.สยาม สเปเชียลลิตี้ จับมือศิลปินสตรีทอาร์ตระดับไอคอนของไทย “Benzilla” หรือ เบนซ์-ปริญญา ศิริสินสุข เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ “Suga® Please” พร้อมครีเอทป๊อปอัพถ่ายทอดคาแรกเตอร์ “Suga®” ตัวแทนของคนเมืองที่เผชิญกับชีวิตเร่งรีบ แต่ยังคงค้นหาความสุขเล็กๆ จากของหวาน วันนี้-24 พ.ย. 68 ณ Suga® Please Showcase Experience ที่ LOFT ชั้น 4 ฝั่ง South สยามพารากอน
***
บมจ.ไทยวาโก้ โดย การุณี สุหร่าย กก.บริษัทและกรรมการสายงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมี นำโดย ดร.นพ. สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิ และสำนักงานเขตบางคอแหลม โดย อรชา มุ้ยเสมา ผอ.เขตฯ จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ภายใต้โครงการ “ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก” โดยไทยวาโก้ยังมอบเงิน 2 แสนบาท ให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมี และมอบหมวกให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลอื่นๆ รวม 2,000 ใบ