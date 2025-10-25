โรบินสันไลฟ์สไตล์ มุ่งสู่ Tourist Destination ชู 5 สาขาในจังหวัดท่องเที่ยว

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าขับเคลื่อนสู่ Tourist Destination อย่างเต็มรูปแบบ โดยชู 5 สาขาในจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ได้แก่ สาขาสุวรรณภูมิ (ชื่อเดิม สาขาลาดกระบัง), สาขาฉลอง, สาขาถลาง, สาขาแม่สอด, และสาขามุกดาหาร สอดคล้องกับเป้าหมายของเซ็นทรัล รีเทล ในการเป็นศูนย์กลางชีวิตของทุกคน “Central to Life” ที่มอบประสบการณ์แห่งความสุขให้กับทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยโรบินสันไลฟ์สไตล์ได้ดำเนินการผ่าน 3 แกนสำคัญ เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้บริการของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างรอบด้าน ได้แก่ การนำเสนอแคมเปญโปรโมชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยว ผ่านการจับมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่โดยรอบ เพื่อมอบสิทธิพิเศษและข้อเสนอที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่ม พร้อมทั้งเสริมด้วยบริการอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตรา ร้านอาหารนานาชาติ และบริการด้านภาษี ตลอดจนการจัดกิจกรรมและอิเวนต์ที่สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย ตรงใจนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
ณัฐวัฒน์ รัชพงศ์กุลยศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “การขับเคลื่อนโรบินสันไลฟ์สไตล์ให้เป็น Tourist Destination เป้าหมายคือการยกระดับบทบาทของศูนย์การค้าฯ ให้เป็นมากกว่าพื้นที่จับจ่าย โดยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางชีวิตของทุกคน หรือ ‘Central to Life’ ที่ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ ภายใต้กลยุทธ์ ‘Lifestyle and Experiential Community’ ที่มุ่งสร้าง Complete Lifestyle Destination ที่ครอบคลุมทุกมิติของไลฟ์สไตล์ ทั้ง Dining, Family, Sport, Pet รวมทั้ง Tourist ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนหลักที่เรามุ่งพัฒนา ด้วยการออกแบบพื้นที่ บริการ และกิจกรรมที่ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว พร้อมสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายและโมเมนต์ที่สร้างความทรงจำที่ดี เราเชื่อว่าการสร้างความแตกต่างเหล่านี้ จะทำให้โรบินสันไลฟ์สไตล์เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจ และความคุ้มค่าในทุกครั้งที่มาใช้บริการ”
เจาะ 5 ทำเลศักยภาพสูง ชูจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว
โรบินสันไลฟ์สไตล์เดินหน้าสู่การเป็นหมุดหมายนักท่องเที่ยว ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งใน 5 สาขาศักยภาพ ที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาฉลอง, สาขาถลาง, สาขาแม่สอดและสาขามุกดาหาร ซึ่งแต่ละพื้นที่ล้วนมีลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน และเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาแคมเปญและบริการแบบเฉพาะกลุ่ม
สาขาสุวรรณภูมิ มีจุดแข็งในฐานะศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิ จึงรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบ Expat และ Short Stay Travelers ทั้งจากเอเชียและยุโรป โดยเป็นกลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย ชื่นชอบบริการที่รวดเร็วและครบวงจร ไม่เพียงเท่านี้ สาขาสุวรรณภูมิ ยังอยู่ติดกับโรงแรม GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ที่พร้อมเปิดตัวปลายปี 2568 นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการได้อย่างครบวงจรภายในพื้นที่เดียว นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสนามบินและใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์
ในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างภูเก็ต สาขาฉลอง และสาขาถลาง เน้นรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบ Long Stay เป็นหลัก โดยเฉพาะ Individual Travelers และ Expat จากภูมิภาคเอเชีย (จีน มาเลเซีย อินเดีย) ยุโรป (รัสเซีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี) รวมถึงตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย
ในขณะที่ สาขามุกดาหาร เป็นจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว และสาขาแม่สอด จังหวัดตาก เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศเมียนมา
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของโรบินสันไลฟ์สไตล์ในฐานะจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ศูนย์การค้าฯ ได้เดินหน้ามุ่งสู่ Tourist Destination ผ่านแกนหลัก 3 ข้อในการสร้างประสบการณ์ที่ครบวงจรและมอบความคุ้มค่าให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ การเดินทาง และระบบเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างลงตัว
แกนที่ 1: ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวด้วยแคมเปญโปรโมชัน และผนึกพันธมิตรในพื้นที่
หนึ่งในแนวทางหลักที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ใช้ในการดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ คือ การสร้างสรรค์แคมเปญโปรโมชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญ “Shop Here Get More! only @Robinson Lifestyle” สำหรับนักท่องเที่ยวที่สาขาฉลอง เมื่อช้อปครบ 3,000 บาท พร้อมแสดงหนังสือเดินทาง รับฟรีกระเป๋า Special Edition โดยแคมเปญนี้จะจัดต่อเนื่องยาวถึงสิ้นปี 2568 เพื่อกระตุ้นการจับจ่าย
พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดทำ “Tourist Privileges Pack” ซึ่งรวบรวมคูปองส่วนลดจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ เพื่อกระจายไปยังโรงแรมและบริษัททัวร์ในพื้นที่ในสาขาฉลอง และสาขาสุวรรณภูมิ เสริมด้วย โครงการ “Border Pass” สำหรับสาขาแม่สอด ที่ให้นักท่องเที่ยวแลกรับคูปองส่วนลดได้ทันที เพียงแสดงหนังสือเดินทาง
นอกจากนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังจับมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อมอบสิทธิพิเศษกับสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น รับคูปองชมการแสดงโลมาที่ Dolfin Bay หรือบัตรชมโชว์สิงโตที่ Lion Land สำหรับลูกค้าที่รับประทานอาหารครบตามเงื่อนไขที่ศูนย์อาหาร Everyday A Food House ภายในโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาฉลอง เป็นต้น
แกนที่ 2: ยกระดับประสบการณ์ ด้วยบริการพิเศษที่ครบครัน
นอกเหนือจากโปรโมชันที่ตรงใจนักท่องเที่ยวแล้ว โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังมุ่งพัฒนาบริการมาตรฐานระดับสากล เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างรอบด้าน เพื่อยกระดับความประทับใจ พร้อมตอบโจทย์การเดินทางและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าต่างชาติ เช่น จุดเรียกรถแท็กซี่ภายในศูนย์การค้าฯ เพื่อเดินทางไปยังโรงแรม สนามบิน หรือแหล่งท่องเที่ยวหลัก ร้านค้าให้บริการเอกสารคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund) จุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการเลือกสรรร้านอาหารที่หลากหลายทั้งเชื้อชาติและข้อกำหนดด้านศาสนา อาทิ ร้านอาหารฮาลาล หรืออาหารรัสเซีย เป็นต้น
นอกจากนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังมีแผนพัฒนาบริการใหม่ๆ เพิ่มเติม เช่น จุดรับฝากกระเป๋าเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทางแบบ One-day Trip หรือผู้ที่ต้องการแวะพักระหว่างการเดินทาง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและช่วยเพิ่มระยะเวลาการใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ ได้ด้วย
แกนที่ 3: ชูจุดเด่นเอกลักษณ์ความเป็นไทย จัดเต็มอิเวนต์ตรงใจนักท่องเที่ยว
อีกหนึ่งแกนสำคัญที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ใช้ในการเชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ คือการจัดกิจกรรมและอิเวนต์ที่สอดคล้องกับความสนใจ ไลฟ์สไตล์ และวัฒนธรรมของกลุ่มลูกค้าแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะใน 5 สาขา ซึ่งมีการออกแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลายทั้งในมิติของการท่องเที่ยว วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างจากศูนย์การค้าฯ ทั่วไป ซึ่งที่ผ่านมา โรบินสันไลฟ์สไตล์ได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิ Mae Sot 21st Half Marathon งานวิ่งมาราธอนระดับนานาชาติ และยังช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น, Muaythai Phuket Expo งานแข่งขันและเวิร์กช็อปมวยไทยระดับซูเปอร์สตาร์ ที่ผสานกีฬาและวัฒนธรรมไทยเข้าด้วยกัน, Phuket Food & Beverage Excellent Competition เวทีแข่งขันทักษะการบริการ และอาหารระดับโรงแรมช่วยยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว, มหกรรมสินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงงานแสดงสินค้าท้องถิ่นประจำจังหวัด, แฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทย ผลงานสร้างสรรค์โดยดีไซเนอร์ชื่อดังระดับประเทศ, งานแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น รำไทย มวยไทย, งานหอการค้าแฟร์ที่รวบรวมและจำหน่ายอาหาร ของใช้ และของฝากกว่า 200 ร้านค้า และ งานเสน่ห์นคร ของดีเมืองคอน มหกรรมที่นำเสนอสินค้าการเกษตรและของดีอัตลักษณ์จากภาคใต้
และในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังเตรียมจัดกิจกรรมไฮไลต์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วง High Season ได้แก่ เทศกาลถือศีลกินผัก ครบรอบ 200 ปี จังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอิเวนต์ใหญ่ที่สุดของปี โดยศูนย์การค้าฯ จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม Soft Power ไทยสู่ระดับสากล และกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยิ่งใหญ่, Coffee Camping Party มหกรรมรวมร้านกาแฟและเครื่องดื่ม พร้อมกิจกรรมแนว Slow Life ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวสายชิล, เทศกาล Halloween กับการตกแต่งศูนย์ในธีมฮาโลวีน และกิจกรรมพิเศษ เช่น บ้านผีสิง และเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปี ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งศูนย์ในธีมคริสต์มาส และปีใหม่ ตลาดของขวัญ Flea Market และเทศกาลดนตรี เป็นต้น
ทุกกิจกรรมออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ และทำให้โรบินสันไลฟ์สไตล์เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวเลือกมาใช้บริการ เพื่อรับประสบการณ์และความประทับใจในการมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
“เราให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในประเทศ หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก แนวทางในการผลักดันโรบินสันไลฟ์สไตล์ให้เป็น Tourist Destination ไม่เพียงสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่าย สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ และต่อยอดเศรษฐกิจหมุนเวียนในทุกระดับได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าฯ จึงเป็นการสร้างพลังทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นรอบด้าน เสริมความแข็งแกร่งให้กับ “ลูกค้า – คู่ค้า - สังคม” ตามเป้าหมายการเป็น Central to Life ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน เพื่อดูแลทุกมิติของชีวิตให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” คุณณัฐวัฒน์ กล่าวสรุป
