กทท. เปิดพื้นที่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรี ให้ชาวคลองเตย

กทท. เปิดพื้นที่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งนรีเวชฟรีให้แก่สตรีชาวคลองเตย เพื่อสุขภาพสตรีไทยห่างไกลมะเร็ง
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดพื้นที่อาคาร PAT ARENA ให้สตรีชาวคลองเตยและบริเวณใกล้เคียงเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งนรีเวช ภายใต้โครงการ “ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดย กทท. ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคมนี้ โดยมีนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี ผู้บริหาร พนักงาน กทท. ผู้แทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ และประชาชน เข้าร่วมฯ ณ อาคาร PAT ARENA กทท.
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท. กล่าวว่า การเปิดหน่วยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งนรีเวชครั้งนี้ กทท. จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้สตรีไทยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงการตรวจโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคมะเร็งนรีเวช ซึ่งถือเป็นมะเร็ง 2 อันดับแรกในเพศหญิงที่พบบ่อยและอันตรายที่สุด ทั้งนี้หากตรวจพบทั้งสองโรคนี้เจอตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจะมีโอกาสรักษาให้หายได้สูง การตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอจึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและเพิ่มโอกาสการรักษาได้อย่างทันท่วงที
“กทท. ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและคัดกรองมะเร็งเต้านมทั่วประเทศมาโดยตลอด โดยในปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กทท. ได้น้อมเกล้าฯ ถวายรถหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวช มูลค่า 36 ล้านบาท ซึ่งได้ทรงพระราชทานให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อขยายบริการการตรวจสุขภาพและให้บริการประชาชนร่วมกับรถตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง (Mammogram) ที่ได้สนับสนุนเมื่อปี 2564 ในโอกาส กทท. ครบรอบ 70 ปี มูลค่า 33 ล้านบาท การดำเนินการดังกล่าวแสดงถึงเจตนารมณ์ของ กทท. ที่ต้องการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนและสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้สังคมไทยห่างไกลจากโรคร้ายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” ผู้อำนวยการ กทท. กล่าว
ด้าน ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า กทท. ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานแรก ๆ ที่ให้ความสำคัญต่อการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมในสตรี โดยรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งนรีเวชที่ กทท. ได้น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระองค์ท่านได้พระราชทานต่อให้แก่มูลนิธิฯ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้มูลนิธิฯ สามารถขยายบริการตรวจคัดกรองได้ทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งยังได้สร้างคุณูปการอย่างยิ่งต่อประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการตรวจสุขภาพและการดูแลทางการแพทย์ โดยตลอด 11 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ตรวจคัดกรองประชาชนแล้วกว่า 800,000 คน พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นประมาณ 7,000 คน ซึ่งสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงทีจนหายขาด ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งนรีเวชในสตรีไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กทท. และมูลนิธิฯ โดยความร่วมมือจากสำนักงานเขตคลองเตยและศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย เปิดพื้นที่เชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองฟรี ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ PAT ARENA กทท. พร้อมบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2568 ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร