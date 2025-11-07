xs
“Pink Ribbon Run 2025” รวมพลังนักวิ่งนับพัน หยุดยั้งมะเร็งเต้านม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ประเทศไทย ในเครือบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด รวมพลังส่งต่อความหวัง เพื่อหยุดยั้งมะเร็งเต้านม กับกิจกรรม “Pink Ribbon Run 2025” ที่ปิดฉากอย่างงดงาม ณ โครงการวัน แบงค็อก (One Bangkok) ด้วยภาพความประทับใจของนักวิ่งหลากหลายช่วงวัยที่มารวมตัวเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง ป้องกันมะเร็งเต้านม และส่งมอบกำลังใจให้ผู้ป่วยทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก โดยเส้นทางวิ่งจัดทั้งในระยะ 5 กม. และ 10 กม. ผ่านใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และการรักษาความปลอดภัยแก่นักวิ่งทั่วบริเวณการจัดงาน

ทิพาภรณ์ อูนากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด
Pink Ribbon Run 2025 เกิดจากความร่วมมือของ เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ประเทศไทย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ โครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok) เพื่อเปลี่ยนสัญลักษณ์ “โบว์สีชมพู” ให้กลายเป็นพลังที่จับต้องได้ผ่านกิจกรรมวิ่งการกุศลกลางมหานครกรุงเทพฯ บรรยากาศในวันงาน นักวิ่งจำนวนมากกว่า 1,300 คน ได้มาออกสตาร์ตพร้อมกันตั้งแต่เช้าตรู่ เติมสีสันให้กับย่านถนนวิทยุด้วยการตกแต่งริบบิ้นสีชมพูเพื่อส่งมอบกำลังใจซึ่งกันและกันตลอดเส้นทาง สะท้อนเจตนารมณ์งาน Pink Ribbon Run 2025 ว่านี่ไม่ใช่แค่งานวิ่งเพื่อสุขภาพ แต่คือสัญลักษณ์ของการส่งต่อความห่วงใยและความหวัง พร้อมตอกย้ำความสำคัญของการดูแลตัวเองเพื่อหยุดยั้งมะเร็งเต้านม (Time to End Breast Cancer) หลังจบงาน คณะผู้จัดงานยังนำรายได้จากค่าสมัครทั้งหมด 100% โดยไม่หักค่าใช้จ่าย รวมกว่า 1.2 ล้านบาท มอบแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทย


Breast Cancer Campaign ของ Estée Lauder Companies ริเริ่มจัดขึ้นในปี ค.ศ. 1992 เพื่อขับเคลื่อนการระดมทุนวิจัย การให้ความรู้ และบริการทางการแพทย์ เพื่อสร้าง “โลกที่ปลอดมะเร็งเต้านมสำหรับทุกคน” และทำให้แคมเปญฯ ถูกจัดขึ้นอย่างแพร่หลายในนานาประเทศทั่วโลก ในปีนี้ เอสเต ลอเดอร์ ประเทศไทย สานต่อภารกิจขจัดภัยมะเร็งเต้านม ผ่านแคมเปญ ‘รวมพลังช่วยกันหยุดยั้งมะเร็งเต้านม – Beautifully United to Help End Breast Cancer’ โดยนำกิจกรรม Pink Ribbon Run กลับมาจัดอีกครั้ง อย่างยิ่งใหญ่และพิเศษกว่าที่เคย สะท้อนพลังแห่งการรวมใจของทุกภาคส่วนในการสร้างโลกที่ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านมอย่างแท้จริง ซึ่งงานนี้ช่วยมอบประสบการณ์วิ่งแนวใหม่ เพื่อให้ทุกก้าววิ่งเปี่ยมด้วยความหมาย ทั้งต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่กำลังรอความช่วยเหลือ อีกทั้งยังช่วยยกระดับการตระหนักรู้เรื่องการป้องกันและการตรวจคัดกรองในสังคมไทยได้อย่างกว้างขวาง


กิจกรรม Pink Ribbon Run 2025 ได้สร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สู่สังคม เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนร่วมสานต่อภารกิจ “Time to End Breast Cancer” อย่างต่อเนื่อง ด้วยการดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ตรวจคัดกรองตามคำแนะนำแพทย์ และร่วมสนับสนุนองค์กรที่ทำงานเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เพราะทุกก้าวเล็ก ๆ ของเราจะกลายเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างสังคมที่เปี่ยมด้วยสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงในอนาคต









