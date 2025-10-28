“พลอย เฌอมาลย์” แชร์ประสบการณ์มะเร็งเต้านม-ต่อมน้ำเหลือง ระยะ 2 พร้อมชวนผู้หญิงไทย “อย่ารอให้สาย ตรวจเต้านมวันนี้ รู้เร็ว รักษาได้”

พลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ ร่วมงานเปิดตัวโครงการ Princess Collection 2025 “Pink Bloom” โดยแบรนด์ SIRIVANNAVARI ร่วมกับWACOAL คอลเลกชันชุดชั้นในและชุดเลานจ์แวร์ทรงออกแบบ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านมะเร็งเต้านม แม้เจ้าตัวเพิ่งตรวจพบมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง แต่ยังคงมีกำลังใจเข้มแข็งร่วมแบ่งปันประสบการณ์และส่งต่อพลังใจให้ผู้ป่วยคนอื่นๆ
พลอย เล่าประสบการณ์ต่อสู้มะเร็งฯ ว่า “ครั้งแรกที่ตรวจพบพลอยเจอก้อนเนื้อ หมอบอกว่ายังไม่เป็นอะไรแค่ให้ติดตาม แต่เพราะกลัวเข็มและคิดว่าร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอเลยชะล่าใจไม่ได้ตรวจต่อเนื่องจนผ่านไปปีครึ่ง ผลตรวจพบว่าเนื้อมีการเจริญเติบโตลักษณะชัดเจนว่าเป็นมะเร็ง ตอนนั้นช็อกมากจึงเปลี่ยนโรงพยาบาลและเข้ารับการผ่าตัด พบก้อนทั้งสองข้างด้านขวาเป็นเพียงหินปูน แต่ด้านซ้ายยืนยันว่าเป็นมะเร็ง เมื่อส่งตรวจชิ้นเนื้อหมอบอกว่ายังไม่จบ เพราะพบว่าเป็นมะเร็งสองชนิดคือมะเร็งเต้านมและต่อมน้ำเหลือง อยู่ในระยะที่ 2หลังจากนั้นเข้ารับการรักษา ฉายแสง และทานยาต่อเนื่อง ล่าสุดผลตรวจไม่พบเซลล์มะเร็งแล้ว แต่ยังต้องติดตามอาการและทานยาต่ออีกประมาณ 3 ปี ตอนนี้อยู่ในปีที่ 2 ของการรักษาค่ะ
พลอยอยากชวนผู้หญิงทุกคนรักตัวเองให้มากขึ้น ด้วยการตรวจสุขภาพเต้านมด้วยตัวเองเป็นประจำทุกเดือน เพราะการรู้ทันคือก้าวแรกของการรักษา หากพบสิ่งผิดปกติรีบพบแพทย์เพราะพบเร็ว รักษาไว มีโอกาสหายและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจค่ะ และขอส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ทุกคน การรักษาอาจใช้เวลาอย่าหมดหวังอย่ายอมแพ้นะคะ กำลังใจจากตัวเองและคนรอบข้าง จะพาคุณผ่านมันไปได้ พร้อมกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งค่ะ”
‘Princess Collection SIRIVANNAVARI x Wacoal’ ลิมิเต็ด อิดิชั่น ประจำปี 2025 รายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งมอบแก่ 3 องค์กร ได้แก่ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, มูลนิธิกาญจนบารมี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม โทร.02-296-9979