มูลนิธิถันยรักษ์ฯ-ครูปาน-ยูนิโคล่ เปิดตัว UTme Thanyarak จุดประกายหญิงไทยรู้เท่ากันมะเร็งเต้านม

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการดำเนินงานของ มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการขับเคลื่อนภารกิจสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและตระหนักรู้ในการป้องกันมะเร็งเต้านมของตนเอง
ล่าสุด มูลนิธิถันยรักษ์ฯ โดย นางบุษดี เจียรวนนท์ กรรมการและเลขาธิการ ร่วมกับ บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย)จำกัด โดย นางเขมจิรา เทศประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ และครูปาน – สมนึก คลังนอก ศิลปินชื่อดังของไทย เปิดตัว UTme Thanyarak คอลเลคชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ภายใต้แนวคิด “The Power of Self-Love” ผ่านคาแรกเตอร์ Cocoon น่ารักๆ ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ ให้สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ในสไตล์ของคุณลงบนเสื้อยืดและกระเป๋าผ้าที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก ด้วยบริการ UTme ที่เป็นการผสานเทคโนโลยีการพิมพ์แบบเรียลไทม์เข้ากับแพลตฟอร์มสร้างสรรค์ลวดลายเฉพาะตัวผ่านหน้าจอสัมผัส ให้ทุกคนสามารถออกแบบและรับสินค้าได้ภายในไม่กี่นาที ทั้งยังสะท้อนตัวตนของผู้สวมใส่ได้อย่างมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ณ ร้านยูนิโคล่ 3 สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ เมกาบางนา และไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ – 30 มกราคม 2569
คอลเลคชันนี้มุ่งเน้นให้ผู้หญิงทุกคนหันมา “รักและดูแลสุขภาพของตัวเอง เพื่อคนที่เรารัก” ผ่านคาแรกเตอร์ Cocoon ซึ่งครูปานออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อสื่อถึงพลังบวก ความสดใส และการมองโลกในแง่ดี โดยนำเสนอผ่าน 4 แนวคิดสำคัญ ได้แก่
- Optimism : การมองโลกในแง่ดีจากพลังภายใน
- Embrace : การโอบกอดและเห็นคุณค่าในตัวเอง
- Mindfulness : การรู้จักพักใจและอยู่กับปัจจุบัน
- Care : การดูแลสุขภาพกายและใจอย่างสมดุล
รายได้ส่วนหนึ่ง ยูนิโคล่ จะร่วมสมทบทุนให้กับมูลนิธิถันยรักษ์ฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจการส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพของผู้หญิงไทยและทั่วโลก
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรูปลูกปัญญา ได้ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนแนวคิด “The Power of Self-Love” ผ่านการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารและการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้างถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของผู้หญิง โดยมุ่งหวังให้ทุกคนในสังคมเห็นคุณค่าในตนเอง และเข้าถึงองค์ความรู้ในการป้องกันภัยมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นไปตามภารกิจของมูลนิธิถันยรักษ์ฯ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่า “การป้องกันที่ดีที่สุด คือการค้นพบที่เร็วที่สุด”
สำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพื่อการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกับศูนย์ถันยรักษ์ ที่ รพ. ศิริราช โทร. 0-2411-5657-9 หรือศูนย์ถันยรักษ์ โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS โทร. 0-2414-0833 และทางเว็บไซต์ www.thanyarak.or.th และ Facebook: Thanyarak Breast Center