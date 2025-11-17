คนดังชมโชว์สัปดาห์แฟชั่นวีก ฉลองครบรอบ 80 ปี ELLE

จบลงแล้วสำหรับ ELLE Fashion Week 2025 สัปดาห์แฟชั่นที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม โดย อาลี ซีอานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.แมส ดิจิทัล จำกัด ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ ELLE Thailand และ ELLE MEN Thailand พร้อมฉลองครบรอบการก่อตั้ง 80 ปี ของ ELLE โดย ELLE Fashion Week 2025 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘LIFE - A Seed of Creativity, The Future of Fashion’ เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดสร้างสรรค์ให้เติบโตสู่อนาคต สะท้อนภาพความเชื่อมั่นในพลังแห่งความหลากหลาย
ภายในงานคับคั่งไปด้วยเหล่าเซเลบคนดัง อาทิ ทิพย์ระวี ภู่ไชย, กมลชนก รัตนสุนทร, จิตติมา วรรธนะสิน, ซินดี้ และไบรอน บิชอพ, ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์, พ.อ.กฤชพล เศวตนันทน์, อัษฎา พานิชกุล, อลิสา พันธุศักดิ์ คุนผลิน, ฮอลลี่ อัมระนันทน์, อุไรพร เฉลิมทรัพยากร ฯลฯ มาร่วมงานและชมแฟชั่นโชว์ตระการตา ผลงานของเหล่าดีไซเนอร์แถวหน้าของประเทศถึง 12 โชว์ จาก 26 แบรนด์
พร้อมกับเซอร์ไพรส์โชว์พิเศษ Social Buzz รันเวย์ที่จะสร้างกระแสไปทั่วโซเชียลมีเดีย กับการปรากฏตัวครั้งแรกบนรันเวย์ ELLE FASHION WEEK ของ 3 ดีไซเนอร์ไฟแรง ได้แก่ MERGE, RENIM PROJECT และ BLACKSUGAR และอีกหนึ่งโชว์สำคัญคือ Boy Scouts ELLE MEN Presented by XPENG การรวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ของ 12 แบรนด์เสื้อผ้าบุรุษและยูนิเซ็กซ์ชั้นนำของไทย ร่วมกันรังสรรค์กว่า 50 ลุค