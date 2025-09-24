“แอล แฟชั่น วีก” เตรียมโชว์ตระการตา ประกาศศักดาดีไซเนอร์ไทย

ELLE Fashion Week 2025 เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในวาระแห่งการฉลองครบรอบ 80 ปี ของ ELLE ประเทศฝรั่งเศส ปักหมุดเป็นปีที่สอง เพื่อสานต่อพันธกิจในการเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ณ ไอคอนสยาม ร่วมกันผลักดันศักยภาพของดีไซเนอร์ไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีสากล ภายใต้คอนเซ็ปต์ LIFE - A Seed of Creativity, The Future of Fashion การเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดสร้างสรรค์ให้เติบโตเป็นอนาคตแห่งโลกแฟชั่น
ภายในงานมีเหล่าคนดังนำโดย ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต พร้อมด้วย เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย, น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง, ลูกหมี-ปัญญาพัชร วังพงศ์สถาพร, ซอนญ่า-ศรัณย์ภัทร์ พีเดอร์เซน, เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส สุเมตติกุล, ฮาร์ท ชุติวัฒน์ จันเคน วง BUS, แมดดอค เดวีส์ วง DICE, ภีม-ธนัช ลิ้มปัญญากุล, จิงจิง-วริศรา ยู, มิ้นท์-ธิฌาน์ ธุระชน, ซี-เดชชาติ ทาศิลป์, คีน-สุวิจักขณ์ ปิยะนพโรจน์, อู๋-ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์, บูม-ธราธร จันทรวรกาญจน์, บาส-อัศวภัทร์ ผลพิบูลย์, ปิง โอบนิธิ ลีลาเวชบุตร ฯลฯ โดยมี อาลี ซีอานี และ แพม เทียน ตัวแทนทีมผู้บริหารจาก บริษัท แมส ดิจิทัล ให้การต้อนรับ
ชมโชว์จาก 12 แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ THEATRE, Hook's by Prapakas, LA BOUTIQUE, ICONCRAFT, TandT, NICHp, STUDIO UNKNOWN, EVERYWEEK.OUTFIT, HEIDI'S SECRET X LOPTEL, SILHOUETTE, MERGE, RENIM PROJECT, BLACKSUGAR และโชว์พิเศษจาก ELLE MEN ความยิ่งใหญ่แห่งรันเวย์แฟชั่นไทยนี้จะจัดเต็มในวันที่ 13-16 พ.ย. 68 ณ ลานริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม