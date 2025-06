‘RoV Day’ ขนทัพศิลปิน ‘BUS-PROXIE’ ชิงบัลลังก์ ‘MVP แห่ง T-Pop’

ไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับในปีนี้คืองานที่ขนทัพศิลปินตัวท็อปแห่งวงการ T-Pop ร่วมประชันศึกแห่งศักดิ์ศรีในสมรภูมิ RoV ชิงบัลลังก์ระหว่างจากวง BUS นำทีมโดย ภูธัชชัย - ธัชชัย ลิ้มปัญญากุล, ภีมวสุ - วสุพล พรพนานุรักษ์, ขุนพล - ปองพล ปัญญามิตร, คอปเปอร์ - เดชาวัต พรเดชาพิพัฒ และ ไทย - ชญานนท์ ภาคฐิน และจากวง Proxie นำทีมโดย โชกุน - ปวริศร์ ศรีชัยชนะ, อองรี - ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์, กัน - รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์, วิคเตอร์ - วรเมธ กอนุประพันธ์ และ คิม - ปัณณธร จิรศาสตร์ พร้อมด้วยแมตช์อุ่นเครื่องจากสมาชิกนำโดย แมดดอค เดวีส์, ชีส - ชยพล เขียวเอี่ยม, จีซัง - อคิรา คิม, เฟรม - ธนันณัฐ สิทธิพันธุ์กุล และ โอโบ - อภิณัฏฐ์ เปี่ยมกุลวนิช ที่จะมาประชันฝีมือกับ BUS และ PROXIE ร่วมกับเหล่าชื่อดัง อย่าง ใจร้าว (ไมค์ - ศุภพงษ์ เกียรตินภาลัย), กิตงาย (กิต - กฤษฎา ปิมลื้อ), หมูหวาน (โต้ - เมธาสิทธิ์ ลีลาพิพัฒน์กุล), กายหงิด (กาย - วิรัชสัณห์ อริยพงศ์ไพศาล) และ Chicken V (วี - วีระพล บุตรวงษ์)นอกจากการประชัน Show Match สุดพิเศษ บนเวทียังมีโชว์จากและที่จะมาสร้างความสนุกให้กับแฟน ๆ และเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ กับการเปิดตัวฮีโร่ใหม่ พร้อมโชว์จากศิลปินปริศนาที่จะมาสวมบทบาทเป็น Goverra นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เตรียมไว้ให้แฟน ๆ ร่วมสนุกอีกมากมาย จัดหนัก จัดเต็ม เต็มอิ่มทั้งคอเกมและคอเพลงแน่นอนงาน RoV T-POP MVP Show Match จะจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ (Union Mall)แฟนเกม RoV และแฟนเพลงสามารถร่วมงาน RoV T-POP MVP Show Match ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถร่วมชิงบัตรเข้าร่วมงาน (จำนวนจำกัด 3,500 ที่นั่ง) เพียงร่วมกิจกรรมที่กำหนดบนเว็บไซต์กิจกรรมภายในแอปพลิเคชันเกม RoV ระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2568 โดยมีกติกา ดังนี้· เล่นเกม RoV โหมด 5v5 หรือ โหมดจัดอันดับ (Ranked Match) 5v5 ให้ครบ 5 เกม· เล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับ RoV, BUS และ Proxie บนเว็บไซต์กิจกรรมเพื่อสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุด โดยระบบจะปล่อยคำถามวันละ 4 รอบ ทุก ๆ เวลา 12:00 น. 16:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. (ยกเว้นวันที่ 9 กรกฎาคม ปล่อยคำถาม 2 รอบได้แก่เวลา 12:00 และ 18:00)ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 3,500 อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์ร่วมงาน RoV T-POP MVP Showmatch โดยจะมีการจัดสรรที่นั่งตามลำดับคะแนน นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่มีคะแนนจากการร่วมกิจกรรมอยู่ใน 1,000 อันดับแรก จะได้รับเสื้อ RoV T-POP MVP Limited Edition Jersey สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ฟรี! (สงวนสิทธิ์ในการเลือกขนาดเสื้อ) นอกจากนี้ แฟนเกม ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอดงานผ่านทาง Valor TV บนแอปพลิเคชันเกม RoV เท่านั้นพร้อมกันนี้ ในโอกาสฉลองมหกรรม RoV Day อย่างยิ่งใหญ่ RoV ยังเตรียมกิจกรรมเสิร์ฟความสนุกแก่แฟนเกม RoV ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม ภายใต้แคมเปญ” เดือนแห่งรางวัลและความสนุกแบบไม่รู้จบ ผู้เล่นจะมีโอกาสรับสกินพิเศษสูงสุดถึง 7 สกิน อาทิ MVP Enigma Kaine, MVP Alpha Annette, MVP Meta Mganga, Moment of Valor Thane, Champion Testament Arduin ผ่านการร่วมกิจกรรมภายในเกม RoV อาทิร่วมทำภารกิจเพื่อสะสมแต้มแลกรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นและของรางวัลอื่น ๆ ในเกมอีกมากมาย โดยไฮไลท์สำคัญคือสกิน MVP Enigma Kaine ซึ่ง ภูธัชชัย - ธัชชัย ลิ้มปัญญากุล จากวง BUS มาเป็นหัวหน้าทีม “Kaine” ใน Show Match สุดเดือดการอัปเดตเกมในครั้งนี้มาพร้อมกับระบบใหม่ที่ทุกคนเรียกร้อง คือ “เลือกเลนได้ตลอดเวลา” ทำให้ทุกคนสามารถเล่นตำแหน่งที่ตัวเองต้องการได้ และยังมาพร้อมกับอัปเดตใหม่อีกมากมาย อาทิ มอนสเตอร์ใหม่ การปรับปรุงความสามารถของฮีโร่ ไอเทมใหม่ โหมดบันเทิงใหม่ พร้อมให้ทุกคนสนุกจัดเต็มแบบไม่มีกั๊ก นอกจากนั้นเพียงเล่น 1 เกมหลังจากอัปเดตเกมเวอร์ชันใหม่ก็รับสกิน MVP Meta Mganga ไปเลยฟรีเตรียมพบฮีโร่ใหม่ Goverra ในตำแหน่งเมจ (Mage) ที่มาพร้อมความสามารถในการควบคุมกองทัพหุ่นยนต์และโดรน ผู้เล่นสามารถรับฮีโร่ใหม่ได้ฟรี ใน Super Free Passรับกล่องปริศนาจากกิจกรรม Super Free Pass เพื่อลุ้นรับรางวัลมากมายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2568 อาทิ รางวัลใหญ่อย่าง เซ็ทสกิน RoV ทุกสกิน มูลค่ามากกว่า 3 แสนบาท และรางวัลอื่น ๆ อาทิ กล่องสุ่มสกิน คูปองขั้นต่ำ 10 คูปอง กล่องเลือกสกินระดับ Ultimate, กล่องเลือกสกินระดับ Legend และ กล่องเลือกสกินระดับ Epicเพียงแลกโค้ดชวนเพื่อนกลับมาเล่น RoV ให้ครบตามที่กำหนดก็สามารถรับสกินฟรีทันทีนอกจากนี้ยังมีของรางวัลอื่น ๆ อาทิ สกิน Moment of Valor Thane ที่จะแจกใน Valor TV และ Champion Testament Arduin ในกิจกรรมโหวตผู้เล่น Arena of Valor Premier League 2025 รวมทั้งกิจกรรมให้ผู้เล่นได้ลุ้นของรางวัลเพิ่มเติมอีกมากมายมหกรรม “RoV Day” พร้อมมอบความสุขแก่แฟนเกม RoV ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ แฟนเกม RoV เตรียมตัวให้ดี เพราะนี่คือช่วงเวลาที่จะได้สนุกสุดเหวี่ยงกับ RoV ทั้งในเกมและนอกเกม สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่แอปพลิเคชันเกม RoV และช่องทางออฟฟิเซียลของ RoV ที่ Garena RoV Thailand