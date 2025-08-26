สุดเจ๋ง! ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมกับ มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เปิดตัว "BTU Dentistry"

วันนี้ (26 ส.ค.) ที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 ม.กรุงเทพธนบุรี (มกธ.) โดย ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาสีฟันนวัตกรรมใหม่ "BTU Dentistry" ภายใต้แนวคิด "เพิ่มความมั่นใจ สู่ความสำเร็จ" โดยมี ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายวรวุฒิ กุลแก้ว กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ และ รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ที่มาร่วมเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการวิจัย และพัฒนาในแวดวงทันตกรรมไทย
สำหรับกิจกรรม "BTU Dentistry" เป็นผลิตผลจากความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี กับมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ โดยมุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยเชิงวิชาการมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทย ในยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายในงานยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ "นวัตกรรมในการดูแลช่องปาก" โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงทันตกรรม อาทิ รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ และ นายวรวุฒิ กุลแก้ว ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้ เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในด้านการดูแลสุขภาพช่องปาก ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีแขกผู้มีเกียรติ ดารา เซเลบริตี้ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เข้าร่วมงานมากมาย อาทิ คุณบิ๋ง นันทมาลี ภิรมย์ภักดี คุณโบว์ ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ คุณแบงค์ กฤชพล เศวตนันท์ คุณแคท ธีรรัตน์ จงประเสริฐ คุณโอ ศศิวรรณ เอี่ยมลำเนา คุณแทม ญาดา ประเสริฐสม คุณมีมี่ อนงนาฏ อำนวยผล คุณยุ้ย ชมพุนุช ปูรานิธี คุณโน้ต ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล คุณเจี้ยบ ชลดา ธารีรัตนาวิบูลย์ คุณมาย ภรธิดา เข็มทอง คุณหญิง ปรียามล ธนวิสุทธิ์ คุณปอ ศีกัญญา คุณแมค-คุณอาท อังสนานนท์ คุณออย สิริลักษณ์ อรุณเนตรทอง คุณตูน สุภัชชา ปิตินันท์ คุณแสตมป์ พรวศิน เรืองนุกูล และ คุณนินิว อนุธิดา สารธนะ
นอกจากนี้ มีการมอบรางวัลและถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก สะท้อนถึงความสำเร็จของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของ ม.กรุงเทพธนบุรี ในการต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทย สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "BTU Dentistry" สามารถติดต่อได้ที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี โทร 02-431-5383 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างมีคุณภาพในยุคใหม่.