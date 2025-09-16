เซเลบร่วมดินเนอร์เพื่อการกุศล ฉลองครบรอบ 22 ปีไฮโซปาร์ตี้

กว่า 2 ทศวรรษ “HiSoParty” ภายใต้การบริหารของ ครอบครัวธนวิสุทธิ์ นำโดย อินทิรา, พัฒพงษ์ และปรียามล ธนวิสุทธิ์ พร้อมให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคม และในโอกาสครบรอบ 22 ปี บริษัท เวบ พับบลิชชิ่ง จำกัด ผู้ผลิตเว็บไซต์ HiSoParty Official และนิตยสาร HiSoParty จึงจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศล “The Heart of Sharing-หัวใจแห่งการแบ่งปัน” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซันส์ กรุงเทพฯ แอท เจ้าพระยาริเวอร์
ภายในงานอบอุ่นไปด้วยเหล่าเซเลบริตีชั้นนำของเมืองไทย อาทิ ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์, เกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ, ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์, พ.อ.กฤชพล เศวตนันทน์, ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล, ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์, นันทมาลี ภิรมย์ภักดี, ม.ล. พลอยนภัส ลีนุตพงษ์, กรณ์ ณรงค์เดช, วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ฯลฯ มาร่วมแสดงความยินดี และร่วมกิจกรรมประมูลเข็มกลัด
“ผึ้งไทยรักชาติ” จาก Beauty Gems ผลงานชิ้นพิเศษจาก ABEILLE COLLECTIONS ถ่ายทอดความงดงามของธงชาติไทย ผ่านเพชร ไพลิน และทับทิม งานศิลป์อันทรงคุณค่าที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งเข็มกลัดและจี้คอ โดยได้แรงบันดาลใจจาก “ความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย”
รายได้ทั้งหมดมอบให้แก่ มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก เพื่อช่วยเหลือ พิทักษ์และต่อต้านการล่วงละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน นอกจากนี้ สุริยน ศรีอรทัยกุล ยังได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเข็มกลัด “ผึ้งไทยรักชาติ” รุ่นพิเศษภายในงาน ร่วมสมทบทุนเพื่อการกุศลครั้งนี้ด้วย