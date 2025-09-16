xs
เซเลบร่วมดินเนอร์เพื่อการกุศล ฉลองครบรอบ 22 ปีไฮโซปาร์ตี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พัฒน์พงษ์ ธนวิสุทธิ์, ปรียามล ธนวิสุทธิ์ และอินทิรา ธนวิสุทธิ์
กว่า 2 ทศวรรษ “HiSoParty” ภายใต้การบริหารของ ครอบครัวธนวิสุทธิ์ นำโดย อินทิรา, พัฒพงษ์ และปรียามล ธนวิสุทธิ์ พร้อมให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคม และในโอกาสครบรอบ 22 ปี บริษัท เวบ พับบลิชชิ่ง จำกัด ผู้ผลิตเว็บไซต์ HiSoParty Official และนิตยสาร HiSoParty จึงจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศล “The Heart of Sharing-หัวใจแห่งการแบ่งปัน” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซันส์ กรุงเทพฯ แอท เจ้าพระยาริเวอร์

อภิชาต ลีนุตพงษ์, ม.ล. พลอยนภัส ลีนุตพงษ์, ฐิตินันท์ กับฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ และม.ล. อรดิศ สนิทวงศ์
ภายในงานอบอุ่นไปด้วยเหล่าเซเลบริตีชั้นนำของเมืองไทย อาทิ ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์, เกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ, ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์, พ.อ.กฤชพล เศวตนันทน์, ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล, ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์, นันทมาลี ภิรมย์ภักดี, ม.ล. พลอยนภัส ลีนุตพงษ์, กรณ์ ณรงค์เดช, วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ฯลฯ มาร่วมแสดงความยินดี และร่วมกิจกรรมประมูลเข็มกลัด

จุฬารัตน์ อรรถสารประสิทธิ์, ม.ล. รดีเทพ เทวกุล, ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่, ม.ล. ขวัญกมล ทองใหญ่ และม.ล. อรดิศ สนิทวงศ์
“ผึ้งไทยรักชาติ” จาก Beauty Gems ผลงานชิ้นพิเศษจาก ABEILLE COLLECTIONS ถ่ายทอดความงดงามของธงชาติไทย ผ่านเพชร ไพลิน และทับทิม งานศิลป์อันทรงคุณค่าที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งเข็มกลัดและจี้คอ โดยได้แรงบันดาลใจจาก “ความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย”

ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ, ปรียามล ธนวิสุทธิ์, สุธัญญา บุญสูง และพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
รายได้ทั้งหมดมอบให้แก่ มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก เพื่อช่วยเหลือ พิทักษ์และต่อต้านการล่วงละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน นอกจากนี้ สุริยน ศรีอรทัยกุล ยังได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเข็มกลัด “ผึ้งไทยรักชาติ” รุ่นพิเศษภายในงาน ร่วมสมทบทุนเพื่อการกุศลครั้งนี้ด้วย

กรณ์ ณรงค์เดช

ธำรง กับเมย์ มหาดำรงค์กุล, อรชุมา ดุรงค์เดช, ฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์, กลอเรีย กับเกรซ มหาดำรงค์กุล และนันทมาลี ภิรมย์ภักดี

ปัญญ์ชลี เพ็ญชาติ และมณฑ์ลัชชา สกุลไทย

วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

ณัฐพนธ์ กับณัฐนันท์ สหวัฒน์ และรัชพล กิตติชัยวงส์

อัครพล จับจิตรใจดล, วุฒิธร มิลินทจินดา, อินทิรา ธนวิสุทธิ์ และสมบัษร ถิระสาโรจ

ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์

