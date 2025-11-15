เมกาบางนาจัดใหญ่เอาใจสายดนตรี กับงานดนตรีกลางสวนสุดยิ่งใหญ่

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตที่ดีในทุกๆ วัน ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE จับมือ CAT RADIO ไทยประกันชีวิต และ ซันแวลเล่ย์ เตรียมมอบความสุขในช่วงเวลาส่งท้ายปี กับงานดนตรีกลางสวนสุดยิ่งใหญ่ “MEGA MUSIC IN THE PARK #5: SPACE JAM คอนสุดแจ่ม ยิ่งแจม ยิ่งจอย” ระหว่างวันที่ 22–23 พฤศจิกายน 2568 ณ สวนเมกา พาร์ค พื้นที่สีเขียวใจกลางศูนย์การค้าเมกาบางนา เข้าชมฟรีตลอดสองวัน โดยครั้งนี้กลับมาพร้อมบรรยากาศแห่งความสุขท่ามกลางธรรมชาติกับคอนเซปต์สุดจอย พบกับศิลปินคุณภาพ ได้แก่ Polycat, Purpeech, Whal & Dolph, Moving and Cut, , DJ Montonn Jira, และ DJ Boo Slur พร้อมโชว์พิเศษ Jamming Session จากการโคจรมาพบกันของศิลปินทั้งสี่วง ที่จะสร้างโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แฟนๆ ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดชิลให้ร่วมสนุกตลอดวัน อย่างการเวิร์กชอปรักษ์โลกจาก YOLO Zero Waste Your Life, โซนถ่ายภาพPhoto Booth สุดเก๋ และกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส พร้อมของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากไทยประกันชีวิตและซันแวลเล่ย์
เชิญทุกคนมาร่วมเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีจากศิลปินคุณภาพตลอดสองวันของงาน โดยมีรายละเอียดการแสดงดังนี้
• วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568
17.00 – 18.00 น. Live DJ โดย DJ Montonn Jira
18.00 – 19.00 น. การแสดงจากวง Moving and Cut
19.00 – 20.00 น. ปิดท้ายค่ำคืนด้วยดนตรีสุดอบอุ่นจาก Whal & Dolph
และพลาดไม่ได้กับ Jamming Session ของ Moving and Cut ที่มาแจมกับวง Whal & Dolph
• วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568
17.00 – 18.00 น. Live DJ โดย DJ Boo Slur
18.00 – 19.00 น. การแสดงจากวง Purpeech
19.00 – 20.00 น. ปิดท้ายดนตรีแนวซินท์ป็อปจาก Polycat
พร้อมกับ Jamming Session ของ Purpeech กับ นะ – Polycat ที่จะแสดงเป็นครั้งแรกในงานนี้
นอกจากดนตรีสดโดยศิลปินคุณภาพแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขอย่างครบครัน อาทิ กิจกรรมรักษ์โลกจาก “YOLO Zero Waste Your Life” วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ชวนทุกคนมาเปลี่ยนขยะพลาสติกให้มีคุณค่าใหม่ ผ่านเวิร์กชอปสร้างสรรค์ อย่างการร้อยพวงกุญแจจากพลาสติกรีไซเคิล และ การถักสร้อยข้อมือจากพลาสติกรีไซเคิล
สำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ยังได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น! ได้แก่ รับฟรี! กระบองไฟสำหรับสร้างสีสันในการชมคอนเสิร์ต (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด), เก็บโมเมนต์ประทับใจ กับ Photo Booth ดีไซน์พิเศษฟรี, แลกรับฟรี! พวงกุญแจสุดเอ็กซ์คลูซีฟเมื่อทานหรือช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ จากร้านค้าภายในศูนย์การค้า หรือใช้คะแนน เมกา สไมล์ รีวอร์ดส เพียง 5 คะแนน (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด) และพิเศษ! สำหรับสมาชิกใหม่เมกา สไมล์ รีวอร์ดส รับฟรีทันที! สายคล้องสุดชิค คล้องมือถือก็ได้ หรือจะคล้องกระเป๋าก็อินเทรนด์ เฉพาะ 300 ท่านแรกเท่านั้น
นอกจากนี้ ภายในงานยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดพิเศษจากพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น ไทยประกันชีวิต ที่มาร่วมมอบของที่ระลึกกระบอกน้ำดีไซน์พิเศษเฉพาะงานนี้ ให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งสองวัน ผ่านกิจกรรมภายในงาน และสำหรับลูกค้า ไทยประกันชีวิต PRIVILEGE ยังสามารถรับฟรี! กระบอกน้ำดีไซน์พิเศษ เพียงสแกนคิวอาร์โค้ด รับสิทธิ์ พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ณ จุดแลกของสมนาคุณ บริเวณหน้าบิ๊กซี ศูนย์การค้าเมกาบางนา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ไปจนกว่าสินค้าจะหมด และพบกับบูธผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกจาก ซันแวลเล่ย์ ไก่ทอดสไตล์อเมริกัน ที่ขนความอร่อยหลากหลายเมนูพร้อมกิจกรรมสนุกๆ มาให้ร่วมลุ้นของรางวัลที่บูธตลอดงาน โดยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้มีจำนวนจำกัด
เมกาบางนา ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขไปกับเสียงดนตรีท่ามกลางธรรมชาติ ที่จะเติมเต็มทุกความสุข ส่งท้ายปีนี้ให้ “แจ่ม” และ “จอย” ยิ่งกว่าที่เคย ในงาน “MEGA MUSIC IN THE PARK #5” ระหว่างวันที่ 22–23 พฤศจิกายน 2568 ณ สวนเมกา พาร์ค เข้าชมฟรี! ตลอดสองวัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชันเมกาบางนา, เฟซบุ๊ก : FACEBOOK.COM/ MEGABANGNASHOPPINGCENTER และ LINE OA : @MEGABANGNAOFFICIAL