เมกาบางนา ผนึก แฟร์เท็กซ์ เปิดสังเวียนมวยไทยสมัครเล่น “SMOKER11: CYBER SANTA MEGA FIGHT FEST” ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทย ตอกย้ำพื้นที่แห่ง ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE ของคนรุ่นใหม่

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตที่ดีในทุกๆ วัน ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ผนึกกำลังแบรนด์มวยไทยระดับโลก “แฟร์เท็กซ์” จัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น “SMOKER11: CYBER SANTA MEGA FIGHT FEST” เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ฟู้ดวอล์ก พลาซ่า ศูนย์การค้าเมกาบางนา โดยได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมวยไทยจากทุกค่ายทั่วประเทศได้โชว์ศักยภาพบนสังเวียนจริง พร้อมตอกย้ำพลัง SOFT POWER ผ่านศิลปะมวยไทยอันทรงคุณค่า และบทบาทของเมกาบางนาในฐานะพื้นที่ส่งเสริม ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE ให้เกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับทุกคอมมูนิตี้
วรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา เปิดเผยว่า “ในปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่เมกาบางนา ได้ร่วมกับแฟร์เท็กซ์ จัดงาน SMOKER11: CYBER SANTA MEGA FIGHT FEST เพื่อยกระดับศิลปะมวยไทยสมัครเล่นให้กลายเป็นเวทีแห่งแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ เพราะมวยไทยไม่เพียงเป็นศิลปะการต่อสู้ที่งดงามและทรงคุณค่า แต่ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงขึ้น พร้อมเชื่อมผู้คนต่างรุ่น ต่างเชื้อชาติ ต่างไลฟ์สไตล์ ให้มาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีพลังในแบบของ ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญที่เมกาบางนามุ่งส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวันของทุกคอมมูนิตี้”
ตลอด 3 วันเต็มของงาน “SMOKER11: CYBER SANTA MEGA FIGHT FEST” เมกาบางนาและแฟร์เท็กซ์ได้เปลี่ยนให้พื้นที่ ฟู้ดวอล์ก พลาซ่า เมกาบางนา กลายเป็นคอมมูนิตี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยสมัครเล่น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาแข่งขัน โชว์ทักษะและความแข็งแกร่งของร่างกายที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ความรู้จากเหล่านักกีฬาและโค้ชคนดังของวงการมวยมากมาย อาทิ รำไหว้ครูมวยไทยจาก “ตุ้ม-ปริญญา”, MUAY THAI WORKSHOP โดย “ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์”, สัมภาษณ์พิเศษกับ “พระจันทร์ฉาย พี.เค. แสนชัย, การแสดงรำไหว้ครูและสาธิตแม่ไม้มวยไทยโดย “ร.ต.นิธิโรจน์ บัวศรีธรานนท์” หรือ “กำไลเพชร อโยธยาไฟท์ยิม”, กิจกรรมสาธิตการต่อสู้ป้องกันตัวจาก “Family BJJ Gym”, การสาธิตกีฬามวยสากลโดยอดีตฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิก “วรพจน์ เพชรขุ้ม”, MUAY THAI WORKSHOP และสัมภาษณ์พิเศษกับ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” และ “เจ้าเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” รวมไปถึงคู่มวยสุดพิเศษระหว่าง “แทค-พงศกร สุเกียง” นักแสดงหนุ่มฮอต กับ “โหงวเฮ้ง-อัครพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ” ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ลูกชายของ เท่ง-เถิดเทิง อีกด้วย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขการแลกรับได้ที่แอปพลิเคชันเมกาบางนา, เฟซบุ๊ก : FACEBOOK.COM/ MEGABANGNASHOPPING CENTER และ ไลน์ : @MEGABANGNAOFFICIAL
#เมกาบางนา #MEGABANGNA #YOUREVERYDAYMEETINGPLACE #MEGABANGNAxFAIRTEX #FAIRTEX
#SMOKER11 #CYBERSANTAMEGAFIGHTFEST
ติดตามข่าวสารและโปรโมชันของเมกาบางนาได้ที่
แอปพลิเคชัน : HTTP://ONELINK.TO/N37E4G
เว็บไซต์ : HTTPS://WWW.MEGA-BANGNA.COM/
เฟซบุ๊ก : FACEBOOK.COM/MEGABANGNASHOPPINGCENTER
อินสตาแกรม : @MEGABANGNA_TH
เอ็กซ์ : @MEGABANGNA_TH
ไลน์ : @MEGABANGNAOFFICIAL
หรือโทร. 02-105-1000