เมกาบางนา ชวนอร่อยละลายไปกับความฟินสุดชีส

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตที่ดีในทุกๆ วัน ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ชวนเหล่าคนรักชีสมาฟินไปกับความละมุนของเมนูสุดชีสในแคมเปญ “MEGA SAYS CHEEZZZ” ที่รวบรวมเมนูขนมและเครื่องดื่มรสชีสจาก 12 ร้านดังในศูนย์การค้าเมกาบางนา ได้แก่ AU BON PAIN, BEARHOUSE, MCDONALD’S, MEGA CINEPLEX, MILCH, MOLTO, MOS BURGER, SMILEYHOUND CAFÉ, TP TEA, THE VOLCANO, YENLY YOURS และ YOGURTLAND โดยสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส แลกรับฟรี! ง่ายๆ เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2568 ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาเท่านั้น
เอาใจเหล่าชีสเลิฟเวอร์ด้วยเมนูหลากหลายที่ผสานความหอมมันของชีสเข้ากับขนมและเครื่องดื่มสุดครีเอต เติมเต็มทุกโมเมนต์ของความอร่อย สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส เตรียมรับความอร่อยสุดชีส เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนด ได้แก่
AU BON PAIN คาเฟ่และเบเกอรี่สไตล์อเมริกันชื่อดัง เสิร์ฟเมนู PLAIN BAGEL WITH CREAM CHEESE ความอร่อยเรียบง่ายแต่กลมกล่อมลงตัวทุกคำ มูลค่า 85 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
BEARHOUSE ร้านชานมสุดฮอตที่มาพร้อมเมนูสุดครีมมี่ ชานมอัสสัมนุ่มชีส กลิ่นหอมละมุนจากอัสสัมแท้ ผสานความมันของชีสฟองนุ่มอย่างลงตัว มูลค่า 139 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 45 คะแนน แลกรับฟรี!
MCDONALD’S ชวนเพิ่มความอร่อยในแบบชีสเลิฟเวอร์ กับ FRENCH FRIES (XL) WITH CHEESE DIP เฟรนช์ฟรายส์กรอบร้อนเสิร์ฟคู่ดิปชีสเข้มข้นสุดฟิน มูลค่า 134 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 45 คะแนน แลกรับฟรี!
MEGA CINEPLEX เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขขณะชมภาพยนตร์ด้วย POPCORN TO GO รสชีส หอมมันกรอบเคี้ยวเพลินขนาด 26 OZ. มูลค่า 100 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
MILCH คาเฟ่ขนมสไตล์ญี่ปุ่นยอดนิยม ส่งต่อความละมุนในถ้วยกับ CHEESE CUP เนื้อเนียนนุ่มหอมชีสแท้ละลายในปาก มูลค่า 75 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
MOLTO เจลาโตพรีเมียมที่โดดเด่นด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูง มอบความอร่อยเย็นละมุนกับ HOKKAIDO CHEESE 1 SCOOP เจลาโตรสชีสฮอกไกโดหอมมันเข้มข้น มูลค่า 105 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
MOS BURGER เสิร์ฟความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นด้วย FISH BURGER เบอร์เกอร์ปลาอลาสก้าพอลล็อคทอดกรอบ เสริมเชดด้าชีสเต็มแผ่นสุดฟิน มูลค่า 109 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
SMILEYHOUND CAFE ไลฟ์สไตล์คาเฟ่สุดเก๋จากแบรนด์แฟชั่น SMILEYHOUND เสิร์ฟเมนู SWEET CHEESE DANISH เดนิชอบร้อนเนื้อนุ่มหอมเนย ราดชีสครีมรสละมุนสุดเพลิน มูลค่า 65 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 25 คะแนน แลกรับฟรี!
TP TEA ชานมพรีเมียมจากไต้หวัน เสิร์ฟความเข้มข้นพร้อมความละมุนของชีสกับเมนู TGY TEA WITH PINK SALT CREAM CHEESE (SIZE M) ที่ผสมผสานชาอู่หลงหอมเข้มกับครีมชีสเค็มนุ่มอย่างลงตัว มูลค่า 115 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 40 คะแนน แลกรับฟรี!
THE VOLCANO ร้านขนมปังชีสยืดสไตล์ญี่ปุ่นเจ้าดังจากเชียงใหม่ ที่ขนเมนูชีสมาเอาใจสายของหวานกับ SUPER CHEESE ขนมอบหอมชีสเนื้อนุ่มยืดเยิ้มถึงใจ มูลค่า 85 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
YENLY YOURS คาเฟ่ขวัญใจคนรักมะม่วง เสิร์ฟเมนูสุดสร้างสรรค์ MANGO CHEESE TART หอมหวานละมุนด้วยชีสเค้กและมะม่วงฉ่ำในคำเดียว มูลค่า 129 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 40 คะแนน แลกรับฟรี!
YOGURTLAND ไอศกรีมโยเกิร์ตเนื้อเนียนสไตล์อเมริกัน ขอนำเสนอเมนูสุดพิเศษ ไอศกรีมโยเกิร์ตรสชาติใดก็ได้ ขนาด 80 กรัม พร้อมท็อปปิ้งชีสเค้ก อร่อยสดชื่นเคล้าความมันของชีสละมุน มูลค่า 99 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
ขอชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสความฟินในแบบที่แตกต่าง ผ่านหลากหลายเมนูชีสจากคาเฟ่และร้านอาหารชื่อดัง ให้คนรักชีสได้ “SAY CHEEZZZ” ไปด้วยกัน กับแคมเปญ “MEGA SAYS CHEEZZZ” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2568 ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาเท่านั้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขการแลกรับได้ทางแอปพลิเคชันเมกาบางนา เฟซบุ๊ก : FACEBOOK.COM/MEGABANGNASHOPPINGCENTER และไลน์ : @MEGABANGNAOFFICIAL