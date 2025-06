นับถอยหลังงาน “CAT TSHIRT 2025” 21-22 มิ.ย. นี้ ที่ศูนย์ฯสิริกิติ์ CAT RADIO อัพเดทศิลปินเบอร์จี๊ดตบเท้าออกบูท-ออกลายบนเวที

โค้งสุดท้ายแล้วกับงาน “CAT TSHIRT 2025” ที่จะจัดในวันที่ 21-22 มิถุนายน นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ HALL 6,7,8 ชั้น LG งานเดียวที่ชวนศิลปินทุกค่ายมาขายเสื้อยืดเกือบ 200 บูทและเสิร์ฟความสนุกบนเวทีกับคอนเสิร์ตทั้ง 2 วัน 2 เวที พร้อมเปิดรันเวย์ให้ทุกบูทเดินสับโชว์แฟชั่นเสื้อยืดลายใหม่ที่นี่ที่แรก!CAT RADIO มาอัพเดทรายชื่อศิลปินที่มาออกบูทในงาน อาทิ BUS because of you i shine , PUN , TATTOO COLOUR , URBOYTJ , NO ONE ELSE , PARADOX , BUFFALO GAGS , YENTED , SCRUBB , ว่าน ธนกฤต , POLYCAT , ตราหมีคู่(บอย ตรัย) , LANDOKMAI , MOVING AND CUT , YEW , DEPT , LOMOSONIC , SAFEPLANET , PHUM VIPHURIT , ดีเจอ๋องแอ๋ง สะบัดแผ่น , HUGO , JAN CHAN , BLACKHEAD , BUFFALO GAGS อดีตสมาชิกวงไดดอล อย่าง STANG TARI , RINA IZUTA , WEEWRAYA ย้ำว่านี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นบนเวทีคอนเสิร์ตสุดยืดพบกับศิลปินที่คุ้นเคยอย่าง BUS because of you i shine , VIOLETTE WAUTIER , INK WARUNTORN , TATTOO COLOUR , 4EVE , ATLAS , NO ONE ELSE , SINGTO NUMCHOK , POLYCAT , WHAL & DOLPH , SCRUBB และศิลปินที่มาขึ้นโชว์งาน TSHIRT ครั้งแรกอย่าง PRAE CHANAA , PHUWIN , PUN , PAI PAI & B.FRIEND , GALCHANIE พร้อมโชว์พิเศษหาดูยากอย่าง GREASY CAFE FEAT.MONTONN JIRA และ JINTA FEAT.MEK SIPPANUNฝั่งแคทวอล์คแฟชั่นโชว์ก็ไม่เหงา เพราะ “บู้ SLUR” จะมาโชว์ลีลาเปิดเพลงส่งความสนุกให้กับรันเวย์ด้วยCAT TSHIRT เทศกาลเสื้อยืดประจำปีของ CAT RADIO บัตรยังมีจำหน่ายนะจ๊ะ ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน The Concert บัตรสองวัน 1,300 บาท (จาก 1,500 บาท) ได้คูปองส่วนลดซื้อเสื้อ 600 บาท บัตรรายวัน 800 บาท (จาก 900 บาท) ได้คูปองส่วนลดซื้อเสื้อ 300 บาท แล้วพบกันติดตามข้อมูลได้ที่ CAT RADIO ทุกช่องทางและเฟซบุ๊ก CAT TSHIRT#CATTSHIRT #CATRADIO