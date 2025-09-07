เมกาบางนา ต่อยอดแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักกีฬา ผ่านเวิร์กชอปบาสฯ ตอกย้ำพื้นที่ ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE ในงาน “3X3.EXE Premier Thailand 2025”

บรรยากาศภายในสนามแข่ง “3X3.EXE Premier Thailand 2025” ปีนี้ นอกจากการแข่งขันของเหล่านักกีฬาบาสเกตบอลประเภท 3 คนระดับมืออาชีพทั้งไทยและนานาชาติแล้ว ยังมีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ แววตาแห่งความมุ่งมั่น เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจของเยาวชนที่มีใจรักในกีฬาบาสเกตบอลอบอวลไปทั่วสนามอีกด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษภายในการแข่งขันบาสเกตบอลสามคนระดับนานาชาติ “3X3.EXE PREMIER THAILAND 2025” ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา ได้จับมือร่วมกับ บริษัท วิคตอรี่ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดแข่งขันอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เปิดสนามบาสเกตบอลประเภท 3 คน กลางศูนย์การค้า และต่อยอดให้เป็นเวทีแห่งโอกาสสำหรับเยาวชนจาก 7 โรงเรียนในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปบาสเกตบอล เรียนรู้จากโค้ชมืออาชีพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อปลุกพลังรักการออกกำลังกายให้เติบโตในหัวใจ ตอกย้ำจุดยืนของศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ที่ยังคงเดินหน้าสานต่อแนวคิด “YOUR EVERYDAY MEETING PLACE” และบทบาทของพื้นที่ ACTIVE HEALTHY LIFESTYLE ให้เกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับทุกคอมมูนิตี้
กิจกรรมเวิร์กชอปจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนสิงหาคม โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 10 – 18 ปี จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าร่วมฝึกฝนทักษะพื้นฐานด้านบาสเกตบอลกับทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญในสนามจริงของการแข่งขัน ครอบคลุมการเรียนรู้ตั้งแต่ การเตรียมพร้อมร่างกาย กติกา การเคลื่อนไหวพื้นฐาน การทำงานเป็นทีม เทคนิคบาสฯ ไปจนถึงการเสริมสร้างวินัยและสุขภาพที่ดี ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบให้เข้าถึงง่าย สนุก และปลอดภัย พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเมกาบางนาเข้าร่วมกิจกรรม 7 แห่ง จำนวนกว่า 120 คน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง, โรงเรียนสิริรัตนาธร, โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ, โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์, โรงเรียนทรงวิทยา, โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ และ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง โดยแต่ละโรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก พร้อมทั้งได้รับมอบลูกบาสเกตบอลจากผู้บริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้นำไปใช้ฝึกฝนทักษะกีฬาต่อที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมเวิร์กชอปบาสเกตบอลในงาน “3X3.EXE Premier Thailand 2025” ไม่เพียงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะกีฬาในสนามจริง แต่ยังสะท้อนบทบาทของศูนย์การค้าเมกาบางนาในฐานะพื้นที่ที่ใส่ใจในสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง ตอกย้ำแนวคิด “YOUR EVERYDAY MEETING PLACE” ผ่านการเปิดพื้นที่ให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผสานทั้งความสนุก การเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน พร้อมเติบโตไปกับชุมชนอย่างยั่งยืน และเมกาบางนายังมุ่งมั่นเดินหน้าจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมสนุกและใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน ภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์การค้าที่พร้อมเติมเต็มการใช้ชีวิตให้ทุก ๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น