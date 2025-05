“SPORTS LIFE” เช็กความพร้อมทีมยัดห่วง “รร.อัสสัมชัญธนบุรี” เตรียมลุยศึก “บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025”

ส่องฟอร์มทีมยัดห่วงตัวท็อป “SPORTS LIFE” บุกสนามบาสเกตบอล “รร.อัสสัมชัญธนบุรี” เช็กความพร้อมก่อนสู้ศึก “บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025” สนามภาคกลางกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลสำหรับการแข่งขัน บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD ครั้งที่ 1 ปี 2025 ล่าสุดได้แชมป์และรองแชมป์ภาคอีสาน ที่จะเข้ารอบไปรอชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่สนาม 2 ภาคเหนือเดือดมันไม่แพ้กัน ส่วนแฟนกีฬาที่อยู่กรุงเทพ ฯ หรือละแวกใกล้เคียงเตรียมลุ้นและเชียร์ถึงขอบสนาม กับการชิงแชมป์ภาคกลางกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7-8 มิถุนายนนี้ ที่ ศูนย์การค้า MBK Center แฟนยัดห่วงห้ามพลาดเด็ดขาดสัปดาห์นี้รายการ SPORTS LIFE ขอต่อติดความสนุกอุ่นเครื่องก่อนระเบิดความมันที่กรุงเทพฯ ด้วยการพาไปส่องฟอร์มโหดของหนึ่งในทีมบาสเกตบอลชื่อดังระดับประเทศ รร.อัสสัมชัญธนบุรี บอกเลยว่าตัวท็อปตัวตึงเพียบ งานนี้เลยขอส่ง ณัฐ-ณัฐวุฒิ และ ต้น-ทองกาณฑ์ ไปทำหน้าที่พิธีกรแบบแพ็กคู่ จับเข่าพูดคุยถึงการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการเปิดใจของ โคชต่อ-ธนกฤต ลิ้มจิตรกร ถึงการฟอร์มทีม การคัดเลือกนักกีฬา หรือแม้แต่ความคาดหวังและความกดดัน ก่อนจะรวมตัวน้อง ๆ เช็กชื่อนักบาสสุดฮอต พร้อมพูดคุยถึงความท้าทาย รวมถึงตารางการฝึกซ้อมที่ว่ากันว่าโหดไม่เบา แฟนยัดห่วงโดยเฉพาะทีมคู่แข่งต้องเตรียมเปิดจอรอชมได้เลย และเช่นเคยกับช่วงท้ายรายการ เสิร์ฟความสนุกให้น้อง ๆ ได้ร่วมเล่นเกมชิงความแม่นแบบ One On One วัดกันตัวต่อตัวกันไปเลย ติดตามความสนุกทั้งหมดนี้ได้ ในรายการ SPORTS LIFE วันอังคารที่ 3 มิถุนายนนี้ เวลา 22.55 น. ทาง ช่อง 7HD กด 35และแฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV ช่องทางออนไลน์ Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) และ Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) และ เว็บไซต์ www.ch7.com