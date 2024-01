“โออิชิ ชาคูลล์ซ่า x ออริจินัล เกรฮาวด์” แทคทีมระเบิดคอลเลกชันแบบซ่า..กล้ามีดีย์

และเมื่อถามถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์โปรเจกต์นี้ คุณสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เล่าว่า “แบรนด์โออิชิ ชาคูลล์ซ่า เป็นเซกเมนต์ ชาเขียวอัดลมที่ประสบความสำเร็จ มียอดขายเติบโต เพราะเข้ามาตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นที่ต้องการความแปลกใหม่ เราสร้างคาแรกเตอร์ที่ชัดเจน โดยเฉพาะตัวแพคเกจจิ้งดีไซน์สไตล์การ์ตูนมังงะของญี่ปุ่นที่สะท้อนสไตล์ความซ่ามีดีย์ของคนรุ่นใหม่ และเพื่ออัพเลเวลความสนุกซ่ายิ่งขึ้น จึงออกมาเป็นไอเดียที่ Out of the box ครีเอทโปรเจกต์ที่คอลแลบอเรชันกับออริจินัล เกรฮาวด์ ‘โออิชิ ชาคูลล์ซ่า x ออริจินัล เกรฮาวด์ แทคทีมซ่า..กล้ามีดีย์’ ผ่านการสร้างสรรค์คอลเลกชันที่เป็นแฟชั่นไอเทม อย่าง เสื้อ กระเป๋า และหมวก”แคมเปญมาในคอนเซปต์ “วัยรุ่นอย่างเรา จะซ่าทั้งที ต้องซ่าให้ได้ดี” ครั้งแรกกับการผนวกความซ่า ระหว่าง โออิชิ ชาคูลล์ซ่า และ ออริจินัล เกรฮาวด์ มาเป็น คอลเลกชันสุดพิเศษ จัดเต็มความซ่า..มีดีย์ ที่แตกต่าง พร้อมซัพพอร์ททุกความซ่าของวัยรุ่น นี่แหละความซ่า..มีดีย์ ในแบบฉบับคนรุ่นใหม่ โดยถ่ายทอดออกมาเป็นแฟชั่นคอลเลกชันสไตล์มังงะผสมผสานความเป็นสตรีทแวร์ในสไตล์ที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่าน 4 แฟชั่นไอเทม ได้แก่ เสื้อทีเชิ้ต เสื้อแขนยาว กระเป๋า และหมวก โดยวางจำหน่ายที่ร้าน Greyhound และร้าน Everything houndนอกจากนั้น เพื่อสร้างการรับรู้แคมเปญในวงกว้าง โออิชิ ชาคูลล์ซ่า แทคทีม ออริจินัล เกรฮาวด์ จัดงานเปิดตัวแคมเปญ (เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2567) ด้วยแฟชั่นโชว์สุดอลังการ โดยเนรมิตพื้นที่บริเวณลานเซ็นทรัล คอร์ท ใจกลางศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ให้เป็นรันเวย์สำหรับแฟชั่นโชว์สไตล์ Mega Crew จากกองทัพนายแบบนางแบบ จัดเต็มด้วยลุคเท่แบบฉบับเกรฮาวด์ และแฝงความซ่า..มีดีย์ตามสไตล์ของ โออิชิ ชาคูลล์ซ่า สะกดทุกสายตาได้อยู่หมัด พร้อมปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากบอยกรุ๊ปแห่งวงการ T-POP “ไลแคน” มาสร้าง VIBE สนุกสนานให้ทุกคนจอยไปด้วยกันของมันต้องมี!! เหล่าเจนซ่า สายแฟ (ชั่น) มาสดชื่นไปกับเครื่องดื่มโออิชิ ชาคูลล์ซ่า และจับจองเป็นเจ้าของ แฟชั่นไอเทมสุดคูล ทั้งเสื้อ กระเป๋า และหมวกจากคอลเลกชันได้แล้ววันนี้ ที่ร้าน Greyhound สาขาเซ็นทรัล เวิลด์ และเซ็นทรัล ลาดพร้าว รวมถึงร้าน Everything hound สาขาสยามพารากอน และเมกาบางนาร่วมติดตามกิจกรรมสุดซ่าและแคมเปญดี ๆ จากโออิชิ ชาคูลล์ซ่า ได้ที่ Oishi Drink Station ผ่านช่องทาง Facebook/Youtube/Twitter/Instagram/Tiktok