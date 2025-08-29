ลีถ่ายทอดความทรงจำจากยีนส์ตัวโปรด

Lee จัดแคมเปญใหม่ “The Best Stories Happen in Jeans” ถ่ายทอดความทรงจำ ความกล้าหาญ และแรงบันดาลใจ ผ่านกางเกงยีนส์ ไอเทมคู่ใจในทุกช่วงเวลา และเปิดตัว จาง หลิงเฮ่อ (Zhang Linghe) นักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากจีนในฐานะ Brand Ambassador ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่อย่างมีสไตล์และมั่นใจ
พร้อมนำเสนอคอลเลกชันสุดฮอต อย่าง Lee Riders ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความคลาสสิก และพัฒนาให้เข้ากับยุคปัจจุบัน ทั้งรุ่นยอดฮิต อย่าง “Easy Rider 761” ที่ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งด้านดีไซน์และความสวมใส่สบาย รวมถึง Best Selling Items อย่าง รุ่น Zed ทรง Slim Regular Straight, Ramone ทรง Slim Narrow, Chicago ทรง Regular Straight ที่ครอบคลุมหลากหลายสไตล์ ตอบสนองแฟนๆ ทุกกลุ่ม
นอกจากนั้น ยังร่วมกับแบรนด์ดังในรูปแบบ Collaboration คอลเลกชันสุดพิเศษ ได้แก่ Mighty Jaxx แบรนด์สุดพิเศษจากสิงคโปร์ ที่เน้นงาน Art Toy รวมถึงศิลปินอาร์ติสต์ Akid From Yesterday แนววินเทจสุดเท่จากไทย และ Saucony แบรนด์รองเท้าวิ่งสายสปอร์ตระดับตำนานจากอเมริกา เพื่อมอบความแปลกใหม่และสร้างสรรค์ให้กับแฟชั่นยีนส์อย่างมีเอกลักษณ์